Maailmankuulun Mariinski-teatterin artisteilla ainakin 30 koronatartuntaa Pietarissa – johtajan väitetään kohtelevan kuin ”kulutustavaroita”

Mariinski-teatterin koronatartunnoista on käynnistynyt arvostelu teatterin johtajaa, kapellimestari Valeri Gergijeviä kohtaan.

20-vuotias mies Mariinski-teatterin balettiryhmästä on joutunut hengityskoneeseen ja sairastuneita on tosiasiassa jo yli viisikymmentä, kertoo Rosbalt-uutistoimisto.

Maailmankuulun Mariinski-teatterin työntekijöillä on todettu kymmeniä koronavirustartuntoja Pietarissa.

Uutistoimisto Interfaxin mukaan vahvistettuja tartuntoja on noin 30 ja sairastuneet ovat pääasiassa teatterin balettiryhmään kuuluvia artisteja.

Rospotrebnadzor-viranomaisen mukaan kolme tartunnan saanutta on sairaalahoidossa, mutta muilla tauti on edennyt lievässä muodossa. Yhteensä noin 300 henkilöä on asetettu karanteeniin kotioloihin.

Mariinski-teatteri alkoi toimia uudelleen heinäkuussa koronavirustauon jälkeen. Teatterissa tarkkailtiin sekä kävijöiden että henkilökunnan ruumiinlämpöä.

Viime viikon lopulla Mariinskin johtaja, kapellimestari Valeri Gergijev kertoi julkisuuteen, että teatterissa oli havaittu ”muutama” koronavirustartunta. Rosbalt-uutistoimiston mukaan teatterin työntekijöillä oli kuitenkin jo tuolloin tiedossa, että tartuntoja on todellisuudessa paljon enemmän.

– Olemme yksinkertaisesti paniikissa, meillä on paljon enemmän sairaita kuin Gergijev sanoi vastikään. Kaksi opettajaa on sairaalassa, toisella heistä on ikää jo yli 70 vuotta, Rosbalt siteerasi nimetöntä lähdettä teatterista.

– Balettiryhmästä on sairastunut myös 20-vuotias nuori mies ja hän on hengityskoneessa, Rosbaltin lähde kertoi.

Uutistoimiston lähteen mukaan myös muita baletin artisteja on joutunut hoitoon ja esimerkiksi Giselle-baletissa Myrthan roolissa tanssivalle nuorelle naiselle on noussut 38,7 asteen kuume.

Rosbaltin mukaan todellinen sairastuneiden määrä Mariinskin henkilökunnassa on jo yli 50.

– Joka päivä joku sairastuu meillä. Koko teatteri puhuu siitä, Mariinskin työntekjiä valitti Rosbaltille viime viikolla.

Viime viikolla Ekspress gazeta kirjoitti puolestaan, että jotkut Mariinskia lähellä olevat henkilöt ovat arvostelleet teatterin johtajaa Valeri Gergijeviä välinpitämättömästä asenteesta koronaviruksen suhteen.

Esimerkiksi Olga Mihailovtseva kirjoitti Facebookiin vetoomuksen, jossa hän vaati ”pysäyttämään maestron” ja arvosteli tämän suhteutuvan artisteihinsa kuin ”kulutustavaroihin”.

Gergijev itse on parhaillaan Mariinski-teatterin orkesterin kanssa kiertueella Venäjällä. Gergijevin kerrotaan esiintyneen vastikään orkestereineen Voronezhissa, jossa hänen yleisönään oli ollut pääasiassa paikallista poliittista johtoa ja virkamiehiä.

Rosbaltin mukaan Gergijevin mukana kiertävän orkesterin jäsenillä on todettu ainakin kaksi koronatartuntaa.

Kolmen kuukauden koronatauko aiheutti suuret tappiot Mariinskille Pietarissa. Kuvassa on teatterin uusi rakennus.

Kun Mariinski-teatteri suljettiin maaliskuussa koronavirusepidemian vuoksi, Gergijev valitteli sulkemisen aiheuttavan teatterille valtavat tappiot.

Paperpaper-sivuston mukaan Mariinski on tällä hetkellä ainoa Pietarissa toimiva teatteri. Muiden teattereiden on ollut määrä avautua syyskuussa.

Rosbaltin lähteiden mukaan teatterin työntekijöistä osa vaatii jo, että Mariinski olisi suljettava uudelleen. Tällä hetkellä ainoastaan Mariinskin balettinäytökset on peruttu ja niiden tilalle on vaihdettu esimerkiksi oopperaa.