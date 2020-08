Putin EU-johtajille: Puuttuminen Valko-Venäjän sisäisiin asioihin ei ole hyväksyttävää

Venäjän presidentti Vladimir Putin on tänään keskustellut puhelimessa Emmanuel Macronin, Angela Merkelin ja Charles Michelin kanssa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on tänään puhunut Euroopan johtajien kanssa puhelimessa tilanteesta Valko-Venäjällä.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Putin kertoi Ranskan presidentille Emmanuel Macronille, että Valko-Venäjän johtajien painostamista tai puuttumista maan sisäisiin asioihin ei voida hyväksyä.

Putin puhui Macronille samaan tapaan kuin oli aiemmin puhunut Saksan liittokanslerille Angela Merkelille. Putin oli Kremlin lausunnon mukaan sanonut Merkelille, että kaikki yritykset puuttua Valko-Venäjän sisäisiin asioihin johtaisivat Valko-Venäjän poliittisen tilanteen kärjistymiseen.

Merkel puolestaan kertoi tehneensä Putinille selväksi sen, että ihmisillä tulee olla mielipiteenvapaus ja oikeus osoittaa mieltään. Merkel oli myös kertonut Putinille, että Valko-Venäjän tulee vapauttaa mielenosoituksissa kiinni otetut. Merkelin mukaan presidentti Aleksandr Lukashenkon ja muiden maan johtajien tulee aloittaa ”kansallinen vuoropuhelu opposition ja yhteiskunnan kanssa kriisin voittamiseksi”.

Myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel on tiistaina keskustellut Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Valko-Venäjän kriisistä puhelimitse.

Michel painotti Twitterissä, ettei Valko-Venäjän tilanteeseen ole muuta ratkaisua kuin rauhanomainen vuoropuhelu, johon mahdollisimman monet tahot osallistuvat.

Uutistoimisto AFP kertoo, että erään EU:n virkamiehen mukaan Michel käytti puhelusta 30 minuuttia siihen, että hän ilmaisi huolensa elokuun 9. päivän vaalien jälkeen puhjenneiden mielenosoitusten väkivaltaisesta tukahduttamisesta. He keskustelivat virkamiehen mukaan myös siitä, miten voisivat edesauttaa vuoropuhelua, jonka avulla kriisi saataisiin rauhanomaiseen päätökseen.

EU-johtajat kokoontuvat huomenna videon välityksellä järjestettävään hätäkokoukseen Valko-Venäjän vuoksi. EU on asettamassa pakotteita Valko-Venäjän mielenosoitusten tukahduttamisesta vastuussa oleville ihmisille.

Valko-Venäjällä on ollut sunnuntain 9. päivän vaalien jälkeen laajoja mielenosoituksia, joita poliisi on tukahduttanut väkivaltaisesti. Maan istuva presidentti Aleksandr Lukashenko on väittänyt voittaneensa viikko sitten järjestetyt presidentinvaalit ylivoimaisesti 80 prosentin äänisaaliilla. Tulos on kuitenkin kyseenalaistettu laajalti ja vaalitulosta pidetään vilpillisenä.

Aleksandr Lukashenko on valittu Valko-Venäjän presidentiksi vuonna 1994.

Lukashenko vakuutti lauantaina, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on luvannut auttaa häntä Valko-Venäjän turvallisuuden säilyttämisessä.

– Minulla oli tänään pitkä ja merkityksellinen keskustelu Venäjän presidentin kanssa. Sovimme, että saamme laajaa apua Valko-Venäjän turvallisuuden varmistamiseksi, Lukashenko sanoi valtiollisen Belta-uutistoimiston mukaan.

Valko-Venäjä ja Venäjä ovat sopineet laajasta taloudellisesta ja sotilaallisesta yhteistyöstä.

Lukashekon ja Putinin puhelinkeskustelun jälkeen Venäjän valtionjohto antoi tiedotteen, jonka mukaan presidentit olivat yhtä mieltä siitä, että ”ongelmat” saadaan nopeasti ratkaistua.