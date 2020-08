Mikä rohkaisi valkovenäläiset Lukashenkoa vastaan? Nuori it-uranainen IS:lle Minskistä: ”Se oli koronavirus!”

Koronaviruksella oli merkittävä ”katalysaattorin rooli” siinä, että kansa uskalsi nousta vastustamaan itsevaltaista Aleksandr Lukashenkoa, arvioi ulkomailla opiskellut nuori oppositioaktivisti IS:lle Minskistä.

Pelko on yhä läsnä Valko-Venäjän opposition piirissä, vaikka juuri sunnuntaina maassa nähtiin kaikkien aikojen suurin mielenosoitus presidentti Aleksandr Lukashenkoa vastaan.

Yksi konkreettinen osoitus pelosta on se, että IS:n maanantaina Minskistä tavoittama nuori it-alan uranainen pyytää saada esiintyä haastattelussa ilman omaa nimeään. Haastattelu tehdään kaiken lisäksi Telegram-puhelun kautta, sillä palvelua pidetään melko turvallisena viranomaisten mahdollisesti suorittaman salakuuntelun ja jäljityksen suhteen.

– Ystäväni ovat neuvoneet minua olemaan varovainen, sillä tilanne maassamme on yhä niin epäselvä. Vaikka viime päivinä ei ole ollut massapidätyksiä, joitakin ihmisiä on silti pidätetty kaduilta ja osa aiemmin pidätetyistä on kateissa. Heistä ei tiedetä, ovatko he vankilassa, sairaalassa vai missä, nainen kertoo Minskistä.

Muutamia perusasioita nainen sallii itsestään kerrottavan. Hän on alle 30-vuotias, töissä it-alan yrityksessä, kansallisuudeltaan valkovenäläinen ja poliittisilta mielipiteiltään demokratian kannattaja.

Nainen kertoo toimineena Valko-Venäjän opposition piirissä vuosien ajan, mutta välissä oli muutamia hiljaiselon vuosia, sillä silloin hän opiskeli ulkomailla tutkinnon. Nyt hän on palannut takaisin Minskiin ja elättelee toiveita, että elämä kotimaassa muuttuisi vihdoinkin vapaampaan suuntaan.

– Sunnuntain mielenosoituspäivä oli täynnä optimismia. Kun tulin kotiin mielenosoituksen jälkeen, näin pelkkiä hymyileviä ihmisiä valkoisissa vaatteissaan ja kaikki tuntemattomatkin tervehtivät toisiaan, nainen kuvaili.

– Mutta samaan aikaan tosiasia on, että vielä ei ole paljon iloitsemisen aihetta. Vallanpitäjämme eivät aio perääntyä emmekä tiedä vielä esimerkiksi sitä, aikooko Venäjä puuttua jollain tavalla tilanteeseen.

Aleksandr Lukashenko ilmoitti maanantaina lakkoileville työläisille, että uusia presidentinvaaleja ”ei tule ennen kuin te tapatte minut”.

Mutta mikä ihme sai Valko-Venäjän kansan nousemaan vihdoin nyt presidentti Lukashenkoa, vilpillisiä vaaleja ja opposition hakkaamista sekä vangitsemisia vastaan? Onhan tätä kaikkea nähty maassa ennenkin, muun muassa vuoden 2010 vaalien aikana, jolloin valtakoneisto onnistui tukahduttamaan opposition mielenilmaukset nopeasti voimatoimin.

IS:n haastattelemalla naisella on tähän yksi selitys:

– Se oli koronavirus. Se toimi tapahtumien katalysaattorina.

Naisen mukaan koronavirus näytti konkreettisesti valkovenäläisille, kuinka välinpitämättömästi Lukashenkon hallinto suhtautuu ihmisten kärsimyksiin ja kuinka häikäilemättömästi ihmisille valehdeltiin jopa pandemiasta.

– Se paljasti hallinnon todellisen asenteen. Kun meillä oli jo yli 60 000 sairastunutta ja jokaisella oli lähipiirissään sairastuneita tai kuolleita, niin televisiossa meille sanottiin silti, että mitään virusta ei edes ole, nainen kuvaili.

Naisen mukaan Valko-Venäjälle muodostui koronaviruksen myötä laaja vapaaehtoisten ryhmä, joka keräsi rahaa terveydenhuollon työntekijöille ja toimitti erilaista apua sekä sairaaloihin että sairastuneille.

– Kansa yhdistyi taistelussa virusta vastaan. Virukseen reagoiminen jäi kansalaisten omiin käsiin, kun hallinto ei tehnyt mitään.

Koronavirus konkretisoi erikoisella tavalla myös sen, että edes viranomaisten voimatoimia ei kannattanut enää pelätä entiseen tapaan, sillä kuolema saattoi uhata nyt jokaista kansalaista nimenomaan viranomaisten toimien puuttumisen vuoksi.

– Ihmiset tajusivat myös, että jos me yhdessä voimme tehdä jotain virukselle, niin ehkä me voimme tehdä yhdessä vielä jotain paljon enemmänkin.

Presidentti Lukashenko muistetaan useista lausunnoistaan, joilla hän on vähätellyt koronavirusta ”joukkopsykoosiksi” ja väittänyt sen paranevan esimerkiksi peltotöissä, traktoria ajamalla tai votkapaukulla.

Valkovenäläiset keräsivät rahaa koronaviruksen vastaiseen taisteluun esimerkiksi MolaMola-sovelluksen kautta. Kesäkuussa viranomaiset kuitenkin sulkivat yllättäen koko rahankeräysalustan ja julistivat sen laittomaksi.

Syyksi ilmoitettiin Tut.by-uutissivuston mukaan, että sulkemisella haluttiin estää mahdollinen rikollisen rahan peseminen, terrorismin rahoitus sekä joukkotuhoaseiden hankinnan rahoittaminen.

– Ihmiset kokivat silloin, että hallinto ei ainoastaan ole tekemättä mitään virukselle, vaan se yrittää estää jopa vapaaehtoisia tekemästä mitään, IS:n haastattelema nainen kertoi.

Opposition edustajat vaativat Lukashenkon eroa maanantaina, kun tämä kävi MZKT-tehtaalla Minskissä.

Lähipäivien suhteen nainen kertoo jännittävänsä eniten, mitä ulkomaailma ja eritoten Venäjä tekee Valko-Venäjän suhteen.

– Pelkään, että Venäjä sekaantuu tapahtumiin. Mutta toivottavasti Putin tekee järkeviä johtopäätöksiä, nainen sanoi.

Naisen mukaan nykyisessä Lukashenkon vastaisessa liikehdinnässä ei ole mitään ”venäläisvastaisia” piirteitä.

– Nyt ei ole kyse siitä, olemmeko me esimerkiksi Euroopan puolesta tai Eurooppaa vastaan tai Venäjän puolesta tai Venäjää vastaan. Me olemme ainoastaan tyytymättömiä epärehellisiin vaaleihin ja Lukashenkon hallinnon voimatoimiin.

Naisen mukaan Vladimir Putin tekisi oikein, jos hän päättäisi olla puuttumatta Valko-Venäjän tapahtumiin ja antaisi valkovenäläisten ratkaista itse oman vallanjakonsa.

– Meillä ei ole mitään Venäjä-vastaista liikettä, me puhumme kaikki venäjää ja me suhtaudumme Venäjään kuin normaaliin naapuriin, jonka kanssa meillä on hyvät välit.

– Siksi meillä ei ole myöskään ketään, miltä Venäjä voisi tulla ketään puolustamaan. On vain Valko-Venäjän kansa.