Mitä tekee Putin? Viisi keinoa, joilla Venäjä voi pönkittää Lukashenkoa

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtajan Arkady Moshesin mukaan on selvää, että Venäjä haluaa Aleksandr Lukashenkon pysyvän vallankahvassa. Lukashenkon hän uskoo ”taistelevan loppuun saakka”.

Valko-Venäjällä kasvaa edelleen paine maata 26 vuotta hallinnutta presidentti Aleksandr Lukashenkoa kohtaan. Viikonloppuna yli 100 000 ihmisen arvioitiin osallistuneen maan historian laajimpaan mielenosoitukseen, ja maanantaina tehdastyöläiset sekä osa valtion television työntekijöistä vastasivat opposition toiveisiin ryhtymällä lakkoon.

– Ette voi koskaan odottaa minun tekevän jotakin paineen alaisena. Jos joku ei halua työskennellä ja haluaa lähteä, kukaan ei ahdistele teitä. Tehkää kuten huvittaa, ovi on avoinna, Lukashenko sanoi AFP:n mukaan puhuessaan MZKT-traktoritehtaan edustalle Minskissä kerääntyneelle työntekijöiden joukolle.

Lukashenko sai viileähkön vastaanoton vieraillessaan maanantaina Minskissä traktoritehtaalla.

Lukashenko tyrmäsi samalla vaatimukset uusista vaaleista. Presidentin yrittäessä pitää puhettaan väki vastasi hänelle huutamalla toistuvasti ”Lähde!”

– Kiitos, olen sanonut kaiken. Voitte nyt huutaa ”lähde”, Lukashenkon kerrottiin sanoneen silmin nähden tuohtuneena ennen helikopteriin nousemistaan.

”Venäjä haluaa Lukashenkon pysyvän vallassa”

Yhä ahtaammalle ajautunut Lukashenko kääntyi jo aiemmin Venäjän ja sen presidentin Vladimir Putinin puoleen tukea saadakseen. Kreml kertoi maanantaina Putinin sanoneen Lukashekolle, että Venäjä on valmis auttamaan Valko-Venäjää maiden välisen sotilasyhteistyösopimuksen puitteissa, mikäli on tarpeen.

Venäjälle naapurimaassa vaalien jälkeen puhjennut kriisi muodostaa vaikean ongelman. Sen sijaan päätösten tekeminen asian suhteen on Venäjälle helppoa, sanoo Ulkopoliittisen instituutin EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelman ohjelmajohtaja Arkady Moshes.

– Sanotaan niin, että on helppoa ymmärtää, mitä Venäjä haluaa. Venäjä haluaa Lukashenkon pysyvän vallassa. Siispä se tekee kaiken voitavansa pönkittääkseen häntä, Moshes arvioi IS:lle.

Lukashenko ja Putin maaliskuussa 2015 Moskovassa.

Moshesin mukaan Lukashenkon lähtö tarkoittaisi sitä, että vallankumoukset entisissä Neuvostotasavalloissa voivat onnistua. Lukashenkon mahdollisesta seuraajasta riippumatta tämä on Venäjälle mahdotonta hyväksyä.

Viisi keinoa

Jotkut tahot ovat verranneet Valko-Venäjän tilannetta Armenian vuoden 2018 vallankumoukseen, jonka yhteydessä Venäjä ei ryhtynyt tukemaan hallitsevaa valtaeliittiä vaan antoi sikäläisen protestiliikkeen saavuttaa tavoitteensa vallanvaihdosta.

– Tämä ei ole Armenia, tämä muistuttaa enemmän Ukrainan tapausta siinä mielessä. Tämä on Venäjälle valtava haaste, joten päämäärä on selkeä: Lukashenko voi jäädä. Ja kun näin on, häntä on autettava, Moshes sanoo.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Valko-Venäjän presidentti Aleksandr Lukashenko istuttivat yhdessä puun paljastettuaan toisessa maailmansodassa kaatuneiden muistomerkin Venäjän Tverissä kesäkuussa.

Moshes luettelee neljä tapaa, jolla Venäjä pyrkii avustamaan Lukashenkoa pysymään vallassa:

1. Diplomatia ja kansainväliset suhteet

– Tätä Venäjä on jo toteuttanut hyvin aktiivisesti. Venäjän ulkoministeriöltä on tullut useita lausuntoja, joiden viesti on pääasiassa: ”Näpit irti Lukashenkosta, älkää sekaantuko, älkää pahentako kriisiä”.

Moshesin mukaan lännelle suunnattu viesti sisältää käytännössä varoituksen, jonka mukaan Valko-Venäjän tilanteeseen ei kannata puuttua, mikäli länsi ei halua toisintoa Ukrainan tapaukselle.

– Minun nähdäkseni Venäjä on jo menestynyt tässä erittäin hyvin, koska olemme nähneet, että länsi on epäröinyt hyvin paljon puuttua asiaan. Reaktio on ollut periaatteessa täysin päinvastainen, kun verrataan lännen reaktioon Ukrainan Maidanin tapahtumien yhteydessä.

Moshesin mukaan länsi on ollut äärimmäisen varovainen ja puhunut sovittelusta. Esimerkiksi Ranskan presidentti Emmanuel Macron on kutsunut Putinin keskustelemaan sovittelusta Valko-Venäjän kriisissä.

– Se tarkoittaa sitä, että Macron ei ole oppinut läksyä siitä, mihin Venäjän sovittelu johtaa, Moshes sanoo Ukrainaan viitaten.

2. Lukashenkon propagandan levittäminen

Moshesin mukaan monet Lukashenkon tukijat sekä myös muut valkovenäläiset saavat tietonsa seuraamalla Venäjän mediaa. Venäjä puolestaan auttaa Lukashenkoa välittämällä tämän propagandaa oman mediansa kautta.

– Venäjän virallinen media on jo muuttanut suuntaa. Alun perin uutisointi oli, sanoisin, että melkein objektiivista. Se näytti mielenosoituksia, väkivaltaa ja vallan väärinkäyttöä. Eilen vaikutti jo siltä, että he levittävät Lukashenkon viestiä.

Venäjän mediasta välittyvän näkemyksen mukaan mielenosoitukset ovat seurausta lännen provokaatiosta ja sen yhteistyöstä opposition kanssa, ja tekeillä on vain yksi uusi värivallankumous.

– Tällä tulee olemaan jonkinlaista vaikutusta, mutta on liian varhaista sanoa, minkälaista ja miten laajaa vaikutusta. Mutta jonkinlainen vaikutus tulee näkymään, koska Moskovan medialla on mainetta ja valtava kattavuus Valko-Venäjällä.

3. Raha

– Tämä ei ole välittömästi yhtä tärkeä kuin muut keinot, mutta tietenkin sillä on iso merkitys tässä yhteydessä. Valko-Venäjän on lyhennettävä velkojaan myöhemmin tänä vuonna, ja jos lakot jatkuvat, hallinto tulee tarvitsemaan rahaa pystyäkseen jatkamaan.

Minskiläisen autotehtaan väki marssi maanantaina niin ikään ulos työpaikoiltaan.

4. Turvallisuusapu

– Toivon, että näin pitkälle ei mennä, mutta yksi mahdollisuus on, että Venäjä tarjoaa Lukashenkolle poliisityyppistä apua. Se voi tarjota esimerkiksi turvallisuutta tietyille tärkeille laitoksille Valko-Venäjän maaperällä. En kuitenkaan pidä sitä erityisen todennäköisenä tällä hetkellä, Moshes arvioi.

Vaikka Venäjä ei lähettäisikään poliiseja, Moshes pitää mahdollisena, että kyseeseen voi tulla esimerkiksi tietynlaisten ”kokoonpanojen” lähettäminen Valko-Venäjälle. Niiden avulla Valko-Venäjä voisi vapauttaa osan painostuskoneistostaan käyttääkseen sitä ihmisiä vastaan.

5. Erikoisoperaatiot

Moshes pitää mahdollisena myös Venäjän Valko-Venäjällä toteuttamia erikoisoperaatioita, joihin voi kuulua myös provokaatiotilanteiden lavastamista. Moshes painottaa, että kyse on puhtaasta spekulaatiosta, mutta esimerkkinä hän muistuttaa Ukrainassa Kiovan Maidanin aukiolla vuonna 2014 nähdyistä tapahtumista.

– Maidanilla oli ihmisiä, jotka ampuivat sekä poliisia että mielenosoittajia. Eikä tiedetä, mistä he tulivat. Kuuden vuoden ukrainalaistutkinta ei ole johtanut minkäänlaiseen tulokseen.

Moshes huomauttaa myös Valko-Venäjällä ennen vaaleja kiinni otetuista venäläisistä palkkasotilaista, jotka on nyt päästetty palaamaan kotimaahansa.

– Se oli tietenkin täysin Valko-Venäjän viranomaisten lavastusta. Mutta itse asiassa venäläiset sanovat nyt, että kyseessä oli Ukrainan salaisen palvelun järjestämä ansa. Joten nyt ei kuulla enää puhetta Venäjän ja Valko-Venäjän välisistä ongelmista, sillä kaikki on Ukrainan syytä.

Riskit enimmäkseen vähäisiä

Moshesin mukaan Venäjän keinot auttaa Lukashenkoa ovat kansainvälisen yhteisön kannalta hankalia, sillä Venäjää on vaikea syyttää niistä, eikä niistä voida myöskään käydä juuri kauppaa tai neuvotella.

Minskissä nähtiin sunnuntaina Valko-Venäjän historian laajin mielenosoitus.

Vaarattomia keinot eivät kuitenkaan Venäjälle ole. Etenkin riskialtista on, jos venäläisiä poliisivoimia käytetään Valko-Venäjän kansalaisia vastaan.

– Se pahentaisi suhteita kansojen välillä ja olisi riski. Mutta uskon, että tämä riski ymmärretään Moskovassa, Moshes sanoo.

Muiden apukeinojen aiheuttamia riskejä hän pitää Venäjän kannalta minimaalisina, ja syynä tähän on Venäjän ja lännen suhteiden nykytila.

– Maineen menettämisen uhkaa ei ole.

”Olemme kriisin alussa”

Venäjän vaakakupeissa toisella puolella ovat isot ongelmat, jotka seuraisivat Lukashenkon lähtöä. Toisella puolella taas jotkut muut mahdolliset, pienemmät menetykset.

Suoran sotilaallisen intervention mahdollisuutta Moshes ei pidä todennäköisenä.

– En ymmärrä, mitä siinä olisi saavutettavissa.

Moshes haluaa painottaa erityisesti yhtä asiaa:

– Olemme kriisin alussa, emmekä vielä edes keskivaiheilla. Tilanne voi pahentua ehkä nyt, tai ehkä vasta vuosien kuluessa. Tämä hallinto on matkalla ulos, ja sen tie ulos vie kriisin läpi.

Lukashenko poistui maanantaina traktoritehtaalta helikopterilla.

Moshesin mukaan lännen tulisi nyt valmistautua paljon suurempaan kriisiin Valko-Venäjällä ja sen rajojen ulkopuolella. Hänen mukaansa toiveet neuvottelujen ja pakotelistojen toimivuudesta tulevat romahtamaan tavalla tai toisella.

Lukashenkon Moshes ei usko luovuttavan.

– Lukashenko ei ole hyvä häviäjä, sen tiedämme. Kuten ei Putinkaan, kumpikaan ei ole hyviä häviäjiä. Hän ei astu alas, vaan taistelee loppuun asti.