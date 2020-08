Yhdysvaltojen demokraattisen puolueen oletettu varapresidenttiehdokas Kamala Harris otti kantaa presidentti Trumpin pohdintaan hänen syntyperästään.

Harris totesi TheGrio-sivuston haastattelussa uskovansa, että Trumpin pohdinta kertoo siitä, että tämä aikoo turvautua kampanjansa aikana valheisiin.

– He turvautuvat valheisiin ja harhaan johtamiseen. He aikovat yrittää viedä huomion pois oikeista yhdysvaltalaisia koskevista ongelmista. Oletan, että he tulevat pelaamaan likaista peliä, Harris epäili.

Republikaanijuristi ja oikeustieteen professori John C. Eastman kyseenalaisti Harrisin kelpoisuuden varapresidentiksi Newsweekissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan pian sen jälkeen, kun demokraattisen puolueen presidenttiehdokas Joe Biden oli nimennyt Harrisin varapresidenttiehdokkaakseen viime viikon tiistaina.

– Hänen isänsä on jamaikalainen ja äitinsä intialainen. Oliko kumpikaan heistä Yhdysvaltain kansalainen Harrisin syntyessä vuonna 1964, vai oliko heillä esimerkiksi väliaikaiset opiskeluviisumit? Jos he eivät olleet, niin Harris ei silloin ole syntyperäinen kansalainen, Eastman kirjoitti.

Yhdysvaltain presidentin ja varapresidentin on oltava syntyperäisiä maan kansalaisia. Harris on syntynyt Yhdysvalloissa.

Trump vastasi Eastmanin kirjoitusta koskevaan kysymykseen lehdistötilaisuudessa toteamalla, ettei hän tiedä, pitävätkö kirjoituksen väitteet paikkansa.

– Kuulin tänään, ettei hän täytä vaatimuksia. Ja juristi, joka tämän sanoi, on erittäin pätevä ja lahjakas, Trump sanoi lehdistötilaisuudessaan BBC:n mukaan.

– Minulla ei ole aavistustakaan, pitääkö tämä paikkaansa. Oletan, että demokraatit olisivat tarkastaneet asian ennen kuin valitsevat hänet varapresidenttiehdokkaakseen, hän jatkoi.

Trump totesi, että väite on vakava, koska se kyseenalaistaa, onko Harris syntynyt Yhdysvalloissa vai ei. Toimittaja tarkensi, että kyse ei ole Harrisin synnyinpaikasta vaan hänen vanhempiensa kansalaisuuden tilasta Harrisin syntyessä.

Newsweek pyysi lauantaina mielipidekirjoituksen julkaisemista anteeksi. Lehti pahoitteli, ettei se ollut kyennyt ennustamaan, että osa ihmisistä käyttäisi kirjoitusta rasismin ja muukalaispelon ajamiseen.

Alun perin Newsweek oli perustellut kirjoituksen julkaisemista sillä, että kirjoitus keskittyi ottamaan kantaa pitkäaikaiseen oikeudelliseen keskusteluun.