Öljyntorjuntapuomeilla on suojattu myös Pointe d'Esnyn niemi sekä ile aux Aigretten saari Mauritiuksen kaakkoisrannikolla. Mauritiusta uhkaava ympäristökatastrofi on huomioitu laajalti ympäri maailmaa ja esimerkiksi Intia on jo lähettänyt noin 30 tonnin edestä tarvikkeita, joiden avulla öljyn aiheuttamia haittavaikutuksia pyritään vähentämään.