Murtaako kotiäiti Valko-Venäjän 26-vuotisen diktatuurin? Liettuaan paenneen Svetlana Tihanovskajan kansaan vedonnut viesti oli äärimmäisen yksinkertainen

Kotiäiti Svetlana Tihanovskaja kokosi opposition joukot, ja Lukashenkon valta horjuu.

Svetlana Tihanovskajaa kutsutaan Valko-Venäjän Jeanne d’Arciksi, mutta vähän on naisissa samaa. Kotiäiti Tihanovskaja, 37, lähti Valko-Venäjän presidentinvaaleihin ehdolle tehdäkseen palveluksen tutkintavankeuteen heitetylle bloggariaviomiehelleen. Legenda kertoo Orléansin neitsyen taas lähteneen aatetta ja uskoa täynnä taistoon pelastaakseen 1400-luvun Ranskan, joka soti Englantia vastaan.

– Lukashenko on ollut niin sokea sille, että kotiäiti, joka ei edes halua presidentiksi, voisi todella haastaa hänet, Ulkopoliittisen instituutin tutkija Kristiina Silvan sanoo.

Lopputuloksena saattaa olla 26-vuotisen diktatuurin murtuminen. Silvanin mukaan oli virhe patriarkaaliselta diktaattori Alexander Lukashenkolta aliarvioida Tihanovskajan mahdollisuuksia. Viikko sitten sunnuntaina Tihanovskaja väittää keränneensä 60–70 prosentin kannatuksen, mutta totuutta on vaalivilpin vuoksi mahdotonta tietää. Virallisten tietojen mukaan Lukashenko sai 80 prosenttia ja Tihanovskaja vain kymmenen.

” Päivä päivältä vallan vaihtuminen lyhyellä tähtäimellä on todennäköisempää.

Se sotii Silvanin mukaan kansan oikeustajua vastaan, sillä kaikki tietävät, minkälaiset joukot nainen mobilisoi ympäri maata, vaikka hän kuinka itki kameralle kampanjan raskautta. Nyt Tihanovskaja on lastensa luona Liettuassa. 5- ja 10-vuotiaat lapsensa hän lähetti ulkomaille jo ennen vaaleja. Liettua on pitkään tukenut Valko-Venäjän oppositiota.

Svetlana Tihanovskaja tahtoo miehensä pois vankilasta.

Svetlana Tihanovskajan viesti oli äärimmäisen yksinkertainen ja vetosi kansaan: tärkein vaalilupaus oli uudet, vapaat vaalit maassa. Lisäksi hän halusi vapauttaa poliittiset vangit ja palauttaa vuoden 1994 perustuslain. Presidentintoimistoon hän ei aikonut jäädä istumaan. Silvan uskoo, että eron tekeminen perinteisiin poliitikkoihin oli osin taktinen veto ja osin rehellinen.

– En ole poliitikko, haluan vain mieheni takaisin kotiin ja päästä laittamaan lapsilleni ruokaa, Tihanovskaja itse kuvailee.

Keskiluokkainen ja korkeakoulutettu Svetlana Tihanovskaja tuli politiikkaan täysin ulkopuolisena. Sen sijaan hänen kampanjansa takana oli myös poliittisesti kokeneempaa väkeä.

Alun perin ehdolle asettui kolme opposition ehdokasta: vauras pankkiiri Viktor Babariko, diplomaatti ja liikemies Valery Tsepkalo sekä Svetlana Tihanovskajan puoliso Sergei, joka piti suosittua videoblogia, jossa hän kiersi maaseutua puhuen Lukashenkon hallinnon haitoista. Ehdokkaista kaksi on pidätetty ja kolmas etsintäkuulutettu.

Ehdolle miehensä puolesta asettunut Svetlana Tihanovskaja kokosi taakseen kaikkien kolmen kannattajat sekä suurista kaupungeista että maaseudulta, jossa hänen miehensä oli tunnettu. Hajanaisen kampanjan tunnuksiksi nousivat eri ehdokkaiden symbolit: sydän, nyrkki ja voitonmerkki.

Kukat ja voitonmerkit ovat vilkkuneet mielenosoituksissa.

Minskin kadut ovat olleet jo yli viikon valkoisiin vaatteisiin pukeutuneita mielenosoittajia täynnä. Sunnuntain mielenosoituksissa on ollut vähintään 100 000 ja suurimpien arvioiden mukaan jopa neljännesmiljoona valkovenäläistä. Kaduilla heiluu punavalkoinen Valko-Venäjän lippu, jota käytettiin vuodet 1990–1995 maan kielen ja kulttuurin lyhyen kultakauden aikana Neuvostoliiton ja Lukashenkon diktatuurin välillä.

– Aiemmin se oli täysin punainen vaate, ja jos sen kanssa olisi kulkenut kadulla, olisi napsittu välittömästi putkaan, Silvan sanoo.

Nyt jo muutama Valko-Venäjän suurlähettiläs on nostanut punavalkolipun salkoon, ja ihmiset laskelmoivat, kannattaako Lukashenkolle pysyä lojaalina.

– Päivä päivältä vallan vaihtuminen lyhyellä tähtäimellä on todennäköisempää. Lukashenkolla ei riitä enää resurssit tällaisten väkimäärien tukahduttamiseen, minkä takia hän on viime päivinä soitellut tiheästi Putinille, Silvan sanoo.

Koska Valko-Venäjän kansan tuki on Kremlille tärkeää, Silvan ei usko Lukashenkon löytävän pelastusta idästä. Kansa on pääosin tyytyväinen nykyiseen valtioliittoon Venäjän kanssa.

Mielenosoittajien väkivaltainen kohtelu ja kidutus ovat järkyttäneet valkovenäläisiä.

– Jos pidätettynä on 7 000 ihmistä, alkaa olla jo todennäköisyys, että jotakuta tuttuasi tai tutuntuttua on hakattu.

Maassa on 9,5 miljoonaa asukasta. Poliittiset vangit ovat olleet arkipäivää, mutta ei viimeaikaisten videoiden kaltainen päiväkausien kidutus, joka ilmeisesti on yritys pelotella ihmiset jäämään koteihinsa.

– En tiedä, kuinka hän voisi enää jäädä fyysisesti Valko-Venäjälle, Silvan sanoo diktaattorista.

Muutoksen syy on pitkän ja lyhyen aikavälin tekijöiden summa. Maan talouskasvu on hidastunut 2010-luvulla, ja tehdastyöläiset ovat lakossa. Pitkään kansalaisten taloudellinen asema oli diktatuurissa kohtalainen ja korruptio suhteellisen vähäistä. Viimeksi kookkaita mielenosoituksia on nähty presidentinvaalien yhteydessä 2006 ja 2010.

Maailma on kuitenkin muuttunut, Lukashenko ei. Valkovenäläiset matkustelevat enemmän, ja internet kertoo vaihtoehdoista. Verkkoa ei juuri sensuroida toisin kuin perinteistä mediaa. Vaalikampanjoinnissa some oli tärkeä kanava – ja lähestulkoon ainut, sillä katumainoksetkin kiellettiin.

Neuvostohenkinen diktaattori oli ajanut maassa sosialistista mallia, jossa heikommista piti pitää huolta. Koronan iskiessä illuusio särkyi, Silvan sanoo. Kansalaisten mielestä presidentin käytös on ollut törkeää: ihmisiä on syyllistetty sairastumisesta. Terveysministeriö tahtoi oikeita toimia, mutta Lukashenko esitti saunaa ja vodkaa vastauksiksi maailmanlaajuiseen pandemiaan. Kansalaisyhteiskunta aktivoitui tukemaan terveydenhuoltoa.

Mielenosoituksilla ei ole johtajaa, eikä tulevaisuudesta ole takeita. Jos uudet vaalit järjestetään, voi edessä olla täysin uusi ehdokkaidenasettelu.

– Sortuuko autoritäärinen järjestelmä? Voisiko Lukashenko asettua ehdolle? Silvan pohtii.

Poliittisia puolueita maassa ei juuri ole. Nimellisesti sitoutumattomat kansanedustajat ovat olleet kriisin aikana hiljaa. Vapaat vaalit voisivat rohkaista uusia ehdokkaita kuten talousliberaalia entistä pääministeriä Sergei Rumasia. Svetlana Tihanovskajan kampanjaa ei välttämättä nähtäisi.

Parhaana Silvan näkisi, jos EU kykenisi tarvittaessa fasilitoimaan vallan siirtymistä, ehkä jopa yhteistyössä Venäjän kanssa, jotta vaihdos tyydyttäisi mahdollisimman monia. Toisin kuin Ukrainassa, johon Valko-Venäjää usein verrataan, EU-integraatiota toivovat ovat sangen pieni vähemmistö.

Silvanin mukaan on hyvä alku, että EU on ääneen todennut vaalit vilpillisiksi ja puhunut taloudellisista sanktioista, mutta sanojen lisäksi Silvan toivoo tekoja. Kidutusvideoiden jälkeen ristiriita on suuri, jos eurooppalaisia arvoja kuten demokratiaa ajava EU jatkaa Lukashenkon hallinnon tukemista, kuten se on Ukrainan sodan jälkeen tehnyt.