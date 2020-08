Joidenkin arvioiden mukaan sunnuntaisessa mielenosoituksessa olisi ollut paikalla jopa neljännesmiljoona ihmistä.

Valko-Venäjän pääkaupunkiin Minskiin kokoontui sunnuntaina valtava määrä ihmisiä osoittamaan mieltä maan presidenttiä Aleksandr Lukashenkoa ja tämän hallintoa vastaan. Arviot osallistujamäärästä vaihtelivat suuresti, sillä paikalle tuli ja sieltä lähti koko ajan ihmisiä.

Varovaisten arvioiden mukaan paikalla oli ainakin 100 000 ihmistä, kun taas esimerkiksi brittilehti Guardian kirjoitti kyseessä olleen Valko-Venäjän itsenäisyyden ajan suurimman mielenosoituksen, koska paikalla oli noin neljännesmiljoona ihmistä.

Valtavasta väkimäärästä huolimatta mielenilmaus sujui rauhallisesti, eivätkä edeltävinä päivinä erittäin kovaotteisesti käyttäytyneet poliisit juuri puuttuneet tapahtumiin.

Ihmisillä oli mukanaan ilmapalloja ja kukkia, ja monet näyttivät voitonmerkkejä kulkiessaan kohti sotamuistomerkkiä, jonne marssi päättyi. Mukana oli myös lapsia.

Lukashenkoa vaadittiin vastuuseen

Monet olivat pukeutuneet opposition tunnusväriksi nousseeseen valkoiseen ja kantoivat mukanaan kylttejä, joissa Lukashenkoa vaadittiin vastuuseen mielenosoittajien kiduttamisesta ja tappamisesta.

Lukashenko on väittänyt voittaneensa viikko sitten järjestetyt presidentinvaalit ylivoimaisesti 80 prosentin äänisaaliilla. Tulos on kuitenkin kyseenalaistettu laajalti. Länsimaiden mukaan vaalit eivät olleet rehelliset ja oikeusvaltion periaatteiden mukaiset.

Opposition pääehdokas Svetlana Tihanovskaja pakeni tiistaina Liettuaan, mutta hän on sieltä käsin kannustanut kannattajiaan osoittamaan mieltään rauhanomaisesti. Tihanovskaja lähti ehdolle sen jälkeen, kun hänen puolisonsa ehdokkuus estettiin ja tämä passitettiin vankilaan. Hän on vedonnut kansaan sanomalla, ettei ole poliitikko ja että hänen voittonsa jälkeen järjestettäisiin uudet vaalit, joissa ehdolla on koko oppositio.

Heti presidentinvaalien jälkeen alkaneissa mielenilmauksissa on kuollut kaksi ihmistä ja satoja on haavoittunut. Pidätettyjä on yli 6 700.