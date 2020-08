Legendaarinen kuvatoimisto Magnum Photos sulki arkistonsa – syytetään materiaalista, jossa esiintyy seksuaalisesti hyväksikäytettyjä lapsia

Järjestön puheenjohtaja kirjoitti lausunnossaan, että alalla on tarpeen uudelleen arvioida vanhat toimintatavat

Kuuluisa kuvatoimisto Magnum Photos on sulkenut suuren arkistonsa tilapäisesti johtuen syytöksistä, joiden mukaan joukossa olisi kuvia seksuaalisesti hyväksikäytetyistä lapsista.

Järjestön puheenjohtaja Olivia Arthur kirjoittaa lausunnossa, että alalla on tarpeen uudelleen arvioida vanhat toimintatavat. Twitterissä järjestö kertoi arkiston sulkemisesta perjantaina, jotta he voivat tehdä ”olennaisia päivityksiä”. Arkisto avautunee jälleen maanantaina.

Magnumin kuva-arkisto kattaa yli miljoona kuvaa 73 vuoden ajalta. Kritiikin kohteeksi ovat Guardianin mukaan nousseet erityisesti David Alan Harveyn vuonna 1989 Bangkokin seksityöntekijöistä ottamat kuvat, joiden joukossa on seksuaalisesti paljastavia kuvia, joiden yhteyteen on lisätty hakusana teinityttö – 13–18 vuotta.

– Meille on viime aikoina huomautettu, että arkistossamme on historiallista materiaalia, joka on ongelmallista kuvastonsa, selosteensa tai hakusanojensa osalta ja otamme tämän erittäin vakavasti. Olemme aloittaneet syvällisen sisäisen tutkimuksen – ulkopuolisen avun kanssa – varmistaaksemme, että ymmärrämme täysin arkistossa olevien töiden merkitykset, sekä kuvaston että kontekstin kannalta, Olivia Arthur kirjoittaa.

Hänen mukaansa järjestön valokuvaajat ovat tehneet tärkeää työtä dokumentoidessaan maailmaa 75 vuoden aikana.

– Tänä aikana hyväksyttävän standardit ovat kehittyneet. Asiat ja kysymykset, joita aiemmin jätettiin huomiotta, pitää nyt kohdata. Se on hyvä asia. Arkiston tutkimuksessa emme halua tehdä historiallista työtä tekemättömäksi, vaan tahdomme varmistaa, että ymmärrämme kaikki eettiset näkökulmat. Jotkut tapaukset ovat selkeitä päätöksiä, mutta toiset eivät tule olemaan helppoja päätöksiä, vaan olemme harmaalla vyöhykkeellä.

Magnumin toimitusjohtaja Caitlin Hughes yhtyy Arthurin mietteisiin järjestön lausunnossa.

Kuvatoimisto Magnumia olivat perustamassa Pariisissa vuonna 1947 muun muassa maailmankuulut valokuvaajat Robert Capa ja Henri Cartier-Bresson. Toimisto on siitä poikkeuksellinen, että se on jäsentensä eli valokuvaajiensa omistama.

Suomessa asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.