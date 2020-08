Donald Trumpin veli on kuollut: Robert Trump oli hyvin erilainen kuin veljensä – tuki presidenttiä, vaikka taannoinen välirikko kesti vuosia

Donald Trumpin veli Robert Trump kuoli lauantaina 71-vuotiaana. Robert Trump pysyi mielellään poissa julkisuudesta, mutta seisoi vahvasti veljensä presidenttiyden takana.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin nuorempi veli Robert Trump kuoli lauantaina. Robert Trump oli kuollessaan 71-vuotias.

Presidentin veljen sairastumisen yksityiskohtia ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta AFP:n tietojen mukaan hän oli vakavasti sairas. Hänen kerrotaan olleen sairaana useita kuukausia. CNN:n mukaan Robert Trump oli sairaalahoidossa myös kesäkuussa.

Presidentti Trump sanoi perjantaina pitämänsä tiedotustilaisuuden yhteydessä, ettei hänen veljensä voinut hyvin.

Perjantaina Robert Trumpin kerrottiin olevan New Yorkissa sijaitsevassa sairaalassa, missä Donald Trump kävi tapaamassa häntä.

Presidentti Trump tiedotti veljensä kuolemasta lauantaina.

– Raskain sydämin kerron, että ihana veljeni Robert on kuollut rauhanomaisesti tänään illalla. Hän ei ollut vain veljeni, hän oli paras ystäväni. Häntä tullaan kaipaamaan suuresti, mutta tapaamme vielä. Hänen muistonsa elää sydämessäni ikuisesti. Robert, rakastan sinua. Lepää rauhassa, presidentti Trump tiedotti.

Donald Trumpin tytär ja neuvonantaja Ivanka Trump kirjoitti Twitterissä sedälleen.

– Robert-setä, rakastamme sinua. Olet aina sydämissämme ja rukouksissamme.

Robert Trump oli yritysjohtaja ja kiinteistökehittäjä. Hän on toiminut muun muassa Trump Organization -konsernin varatoimitusjohtajana.

Robert oli yksi presidentti Trumpin neljästä sisaruksesta. Hän oli nuorin sisaruksista ja The New York Timesin mukaan hänellä ei siksi ollut yhtä suuria paineita ottaa vastuuta perheen kiinteistönvälitysbisneksestä. Robert työskentelikin Wall Streetilla ennen kuin meni töihin Trump Organization -konserniin.

Robert Trumpia on kuvailtu hyvin erilaiseksi kuin veljeään Donald Trumpia.

– Häntä voi pitää Trumpeista hiljaisimpana. Hän oli iloinen pysyessään valokeilan ulkopuolella, kuvailee Trump-elämäkerturi Michael D’Antonio Robert Trumpia New York Timesille.

New York Times kertoo, että Robert Trumpin ja Donald Trumpin veljessuhde oli välillä koetuksella, kun Robert työskenteli veljelleen Trump Organizationissa. Lehden mukaan sukulaisuus ei estänyt Donald Trumpia raivoamasta veljelleen, jos jokin meni vikaan. Lehti nostaa esille erityisesti Donald Trumpin omistamaan Taj Mahal -kasinoon liittyneet taloudelliset ongelmat vuonna 1990, joista Donald Trump syytti kasinon toiminnasta vastannutta veljeään.

Kasinokiistan jälkeen Robert Trump otti etäisyyttä veljeensä ja New York Timesin mukaan välirikko veljesten välillä kesti vuosia.

Robert Trump oli kuitenkin viime vuosina ollut vahvasti veljensä tukena. Vuonna 2016 hän tuki veljensä presidentinvaalikampanjaa ja sanoi tuolloin tukevansa kampanjaa ”tuhatprosenttisesti”.

Aiemmin tänä kesänä Robert Trump yritti yhdessä perheensä kanssa estää veljentytärtään Mary Trumpia julkaisemasta paljastuskirjaa presidentti Trumpista. Robert nosti oikeusjutun Mary Trumpia ja kustantamoa vastaan estääkseen julkaisun.

Kirja on nimeltään Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man, vapaasti suomennettuna ”Liikaa eikä koskaan tarpeeksi: kuinka perheeni loi maailman vaarallisimman miehen”. Kirja kuvaa Donald Trumpia toksisen perheen tuotteena, ja Robert Trump kutsui teosta häväistykseksi. Mary Trump on Donald Trumpin vanhemman, vuonna 1981 kuolleen veljen Fred Trump Jr:n tytär.

Robert Trump oli 25 vuotta naimisissa Blaine Trumpin kanssa. Pari kuitenkin erosi vuonna 2009.

Robert ja Blaine Trump vuonna 2005.

Robert ja Blaine Trumpin ero oli paljon esillä julkisuudessa, koska lehdistön mukaan Robert lopetti avioliittonsa Trump Organizationissa työskennelleen Ann Marie Pallanin takia. Tapauksen jälkeen Robert siirtyi eläkkeelle ja vetäytyi julkisuudesta. Trump ja Pallan menivät naimisiin tänä vuonna.

Ennen kuolemaansa Robert Trump asui Millbrookissa New Yorkin osavaltiossa.