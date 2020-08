Ruotsalaistutkijat varoittavat DN:ssä: Lapset voivat levittää koronaa ja sairastua erittäin vakavasti

26 ruotsalaistutkijaa on julkaissut Dagens Nyheterissä kirjoituksen, jossa he kritisoivat vallitsevaa näkemystä, jonka mukaan lapset ja nuoret eivät juurikaan levittäisi koronavirusta, saati sairastuisi sen aiheuttamaan tautiin vakavasti.

Koulujen käynnistyttyä yksi ajankohtaisista puheenaiheista on ollut lasten ja nuorten osuus koronaviruksen mahdollisessa levittämisessä.

Vallitsevien näkemysten mukaan lapset eivät tartuta koronavirusta yhtä tehokkaasti kuin aikuiset, ja lisäksi koronavirukseen sairastuneiden lasten oireet ovat pääsääntöisesti lievempiä kuin täysi-ikäisillä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lasten infektiolääkäri Harri Saxén kertoi aiemmin Ilta-Sanomille, että käynnissä olevan pandemian aikana HUSin alueella on ollut vain noin viisi tapausta, jossa alle kymmenvuotias lapsi on joutunut koronan takia sairaalahoitoon. Muuten pienten lasten oireilu on ollut varsin lievää.

Se, miksi koronaviruksen aiheuttama tauti esiintyy lapsilla aikuisia lievemmässä muodossa, ei ole tutkijoille vielä selvä asia. Myös lasten osuudesta koronaviruksen tartuttajina esitettyjä tietoja pidetään edelleen kiistanalaisina.

Tutkijat suosittelevat maskipakkoa sekä oppilaille että opetushenkilökunnalle.

Länsinaapurissamme Ruotsissa lapsien ja koronaviruksen ympärillä käytävä keskustelu ryöpsähti lauantaina uusille kierroksille, kun 26 tutkijaa julkaisi Dagens Nyheter -lehden Debatt-sarjassa kirjoituksen otsikolla ”Koronahuoli ennen syksyn koulujen alkua on perusteltu”.

Kirjoituksen allekirjoittaneet tutkijat kritisoivat Ruotsin kansanterveysviranomaisen näkemystä siitä, etteivät lapset juurikaan levittäisi koronavirusta eivätkä sairastuisi vakavasti.

– Sars-cov-2-virus leviää, myös lasten ja nuorten välityksellä, tutkijat aloittavat kirjoituksensa.

Tutkijat perustavat väitteensä tuoreisiin tietoihin Etelä-Koreassa, Yhdysvalloissa ja Israelissa tehdyistä tutkimuksista, joista kaikissa ilmeni, että lapset ja nuoret levittävät koronavirusta aikuisiin verrattavissa olevalla tavalla. Tutkijat muistuttavat, että esimerkiksi Israelissa yhteiskunta, mukaan lukien koulut, suljettiin jo hyvin aikaisessa vaiheessa ja rajoittamistoimenpiteistä luovuttiin 17. toukokuuta. Kymmenen päivää myöhemmin Jerusalemissa mitattiin huippu koronatartunnoissa, joista 41 prosenttia oli todettu 10–19-vuotiailla.

Tutkijat pitävät harhaanjohtavana myös vallalla olevaa käsitystä siitä, että koronavirus ei voisi sairastuttaa lapsia vakavasti.

– Useimmat lapset saavat lievän infektion, mutta heille voi kehittyä vaikea hyperinflammatorinen sairaus. Tällaisesta on toistaiseksi kärsinyt Ruotsissa noin 50 lasta, jotka ovat vaatineet sairaalahoitoa. Covid-19-taudin vuoksi 32 lasta on ollut tehohoidossa ja 147 muuta sairaalahoidossa. Yksi on kuollut. Aivan yhtä vakavaa on se, että emme tiedä, mitkä infektion pitkäaikaiset vaikutukset ovat. Raportteja tulee päivittäin viruksen vaikutuksesta sydämen, keuhkojen ja aivojen toimintaan, ja siitä, että oireet ovat pitkäkestoisia. Siitä, kuinka covid-19 vaikuttaa ihmisten terveydentilaan pitkällä aikavälillä, meillä ei ole tietoa.

Tilanteen vuoksi kirjoituksen allekirjoittaneet tutkijat ovat pitäneet koronahuolta ruotsalaiskoulujen avautumisen alla perusteltuna ja esittävät, että kouluissa otettaisiin tarvittavat toimenpiteet käyttöön koronan leviämisriskin varalta. Tutkijat esittävät esimerkiksi kasvomaskien käyttöpakkoa kouluissa, ryhmätöistä luopumista, turvaväleistä huolehtimista, porrastuksia koulujen avaamisissa ja ruokalakäynneissä sekä etäopetusta niille, joiden perheessä on riskiryhmään kuuluvia.

Tutkijoiden mukaan varotoimenpiteiden käyttöönotto on juuri nyt erityisen perusteltua, kun koronatartuntojen määrä Ruotsissa on painunut alas huippulukemista.