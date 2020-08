Surffiaamu kääntyi rohkeaan kamppailuun elämästä: mies pelasti vaimonsa valkohain hampaista nyrkkivoimin

Nuori valkohai oli arvioiden mukaan kaksi–kolme metriä pitkä ja iskenyt hampaansa surffaamassa olleen naisen oikeaan jalkaan.

Australialaismies pelasti puolisonsa hain hampaista hakkaamalla kalaa sitkeästi, kunnes se päästi irti ja ui tiehensä. Pariskunta oli surffaamassa Sydneyn pohjoispuolella Port Macquarien Shelly Beachillä lauantaiaamuna, kun nuori valkohai hyökkäsi 35-vuotiaan Chantellen jalkaan kiinni purren oikeaa pohjetta ja reittä.

Puoliso Mark oli tuskin kuullut Olavi Virran laulamaa Tiikerihaita tai kansainvälisiä versioita kappaleesta, mutta hän tiesi, ettei aio ottaa rintaansa tuota suurta hain tuottamaa murhetta ja antaa hain viedä rakastaan saaliiksi.

Mark ohjasi lautansa vaimonsa viereen ja hyppäsi 2–3-metrisen hain päälle takoen tätä nyrkeillään, kunnes hai vapautti naisen.

– Hämmästyttävän rohkea teko, Uuden Etelä-Walesin surffaushengenpelastuksen päällikkö Steven Pearce kuvaili tapahtumaa Guardianin mukaan.

– Meillä on ollut todella vakavia ja traagisia kohtaamisia haiden kanssa viime kuukausien aikana Uuden Etelä-Walesin rannikolla, joten että meloo omalta turvavyöhykkeeltä alueelle, jossa tietää suuren hain olevan – mielestäni se on uskomatonta, Pearce sanoi Canberra Timesin mukaan.

Mark auttoi puolisonsa rantaan, jossa ensipelastajat ja ohikulkijat jatkoivat vakavat raateluvammat saaneen naisen auttamista. Chantelle kiidätettiin pelastuskopterilla ensin Port Macquarien sairaalaan ja sitten Newcastleen sairaalaan leikkaukseen. Lehtitietojen mukaan hänen tilansa on vakaa.

Uuden Etelä-Walesin ensipelastajien tiedottajan mukaan kyseessä oli alueella kolmas kerta, kun hai hyökkäsi ihmisen kimppuun vakavasti viime kuukausien aikana. Tänä vuonna hait ovat tappaneet viisi ihmistä Australian vesillä.

Steven Pearce kehottaa ihmisiä olemaan haitietoisia, mutta toteaa, ettei se aina riitä.

– Kuten me näimme tänä aamuna, on tapauksia, joissa ihmiset ovat haitietoisia ja he ajattelevat tekevänsä kaiken oikein, mutta valitettavasti he vain ovat väärässä paikassa väärään aikaan, hän totesi Guardianille.

Lähistön rannat suljettiin tapahtuman jälkeen 24 tunniksi hain löytämiseksi ja muiden onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Sydney Morning Heraldin mukaan hait ovat aktiivisimmillaan nyt, kun talvi taittuu ja valaat ovat liikkeellä. Valaiden liikkeet vaikuttavat haiden aktiivisuuteen.