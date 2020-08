Baltian pääministerit vaativat uusia vaaleja Valko-Venäjälle: ”Ratkaisun täytyy löytyä ilman väkivaltaa”

Virallisten tulosten mukaan istuva presidentti Aleksander Lukashenko sai 80 prosentin äänisaaliin, mutta laskutavasta ei ole varmuutta. Vastaehdokkaaksi vaaleihin ei hyväksytty kuin yksi nainen, politiikan ulkopuolelta tullut kolmikymppinen kotiäiti Svetlana Tihanovskaja.

Baltian maiden johtajat ovat yhteistuumin vaatineet Valko-Venäjää järjestämään uudet, rehelliset ja läpinäkyvät presidentinvaalit, joissa riippumattomat tarkkailijat valvovat demokratian toteutumista.

Yhteislauselmassaan Viron, Latvian ja Liettuan pääministerit Jüri Ratas, Krišjānis Kariņš ja Saulius Skvernelis kertovat ”syvästä huolestaan väkivaltaisesta kurinpalautuksesta ja opposition poliittisesta tukahduttamisesta”.

– Pääministerit vaativat Valko-Venäjän viranomaisia pidättäytymään väkivallasta rauhallisia mielenosoittajia kohtaan ja vapauttamaan kaikki poliittiset vangit ja pidätetyt, tiedotteessa todetaan.

Minskin kadut täyttyivät lauantaina mielenosoittajista, jotka muistivat maanantain mielenosoituksissa kuollutta Alexander Tarajkovskia.

EU on tuominnut viime sunnuntaina käydyt vaalit vilpillisiksi ja määrännyt sanktioita maata kohtaan. Vaalit sekä niitä edeltänyt ja seurannut mielenosoittajien väkivaltainen kohtelu on tuomittu maailmalla laajalti, myös Suomessa ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa.

Baltian pääministerit kirjoittavat lauselmassaan, että maan valtaapitäviä tulee rangaista, mutta samaan on varmistettava, että kansalaisia ei rangaista päättäjiensä toimista. EU:n tulee pääministerien mukaan löytää tapoja tukea maan kansalaisyhteiskuntaa vieden maata kohti todellista kansanvaltaa.

Baltian maat ja Puola ovat Liettua etujoukoissa jo aiemmin vaatineet EU:lta sanktioita Valko-Venäjää kohtaan ja tarjonneet Valko-Venäjän hallinnolle neuvotteluapua tulehtuneeseen tilanteeseen mielenosoittajien kanssa. Maa on pidättänyt tuhansittain mielenosoittajia, jotka ovat mitä ilmeisimmin kohdanneet väkivaltaa ja jopa kidutusta vankiloissa. Osa mielenosoittajista on vapautettu.

Liettuan presidentti Gitanas Nausėda kirjoittaa Twitterissä, että kriisin ratkaisun täytyy löytyä dialogin avulla ilman väkivaltaa.

Mielenosoittajat toivat kukkia Alexander Tarajkovskin kuolinpaikalle. Sunnuntaina edessä on ”vapauden marssi”, kun vaaleista on kulunut tasan viikko.

Sunnuntain vaalien virallinen voittaja on istuva presidentti Aleksandr Lukashenko, joka on hallinnut maata yksinvaltiaana jo vuodesta 1994. Miestä on kuvailtu muun muassa Euroopan viimeiseksi diktaattoriksi.

Keskusvaalikomission mukaan Lukashenko voitti vaalit 80,1 prosentin osuudella ja toinen kandidaatti Svetlana Tihanovskaja sai 10,12 prosentin osuuden äänipotista.

Svetlana Tihanovskaja puhui valkovenäläisille videon välityksellä tiistaina tuntemattomasta paikasta käsin.

Tihanovskajan mukaan hän sai todellisuudessa äänistä 60–70 prosenttia. Vaalien jälkeen Tihanovskaja pakeni Liettuaan, johon hän oli jo ennen vaaleja lähettänyt lapsensa. Tihanovskajan puoliso, aktiivinen bloggaaja, oli vangittu jo aiemmin, mikä oli osasyynä kotiäidin ehdolle asettumiseen.

Tihanovskaja toimi vaaleissa sijaisehdokkaana, eli hän ei aikonut jäädä presidentinvirkaan vaan määrätä uudet, demokraattiset vaalit, jos hänet oli tehtävään valittu.

Mielenosoittajat tahtovat Lukashenkon tilalle uuden johtajan.

Valko-Venäjä itsenäistyi Venäjästä vuonna 1990. Välit Venäjään ovat pysyneet lämpiminä itsenäistymisen jälkeen. Lukashenko on keskustellut maan tilanteesta Vladimir Putinin kanssa lauantaina.

– Valko-Venäjän entinen presidentti pyytää nyt Putinilta apua. Ketä vastaan? Omaa kansaansa, joka kantaa kaduilla kukkia? On todella suuri vierasperäinen salaliitto elää rinnakkaisessa maailmassa ollen valmis uhraamaan kaiken, Liettuan ulkoministeri Linas Linkevicius kommentoi Twitterissä.