Venäjän terveysministeriön nopea hyväksyntä koronarokotteelle herättää epäilyksiä venäläislääkäreissä.

Valtaosa venäläisistä lääkäreistä ei haluaisi, että heidät rokotettaisiin Venäjän uudella Covid-19-rokotteella, kertoo Reuters. Lääkäreiden epäluulo johtuu siitä, että rokote on hyväksytty todella nopeasti eikä siitä ole kertynyt riittävästi dataa.

Venäjän terveysministeriö antoi hyväksyntänsä maailman ensimmäiselle koronavirusrokotteelle aiemmin tällä viikolla. Terveysviranomaisten mukaan rokotetta on tarkoitus antaa jo syksyllä terveydenhuollon työntekijöille, koronavirustaudin riskiryhmille sekä noin 1 500:lle vapaaehtoiselle koehenkilölle. Laajaan käyttöön rokote on tulossa ensi vuoden alussa.

Lääkäreiden epäilys rokotetta kohtaan selviää kyselystä, joka tehtiin Doctor’s Handbook -nimisellä mobiilisovelluksella ja johon osallistui 3040 lääkäriä ja terveysammattilaista. Kyselyyn vastanneista 52 prosenttia ei ottaisi rokotetta, kun taas 24,5 prosenttia voisi suostua rokotukseen. Vain viidennes vastaajista sanoi voivansa suositella rokotetta potilailleen, kollegoilleen tai ystävilleen.

Rokotteelle ei ole vielä tehty viimeisiä testejä ja jotkut tutkijat sanovat pelkäävänsä, että Venäjän hallinto on laittamassa kansallisylpeyden turvallisuuden edelle. Monet tutkijat ihmettelevät Venäjän pikaprosessia rokotekysymyksessä.

Rokotetta kutsutaan Sputnik V:ksi kunnianosoituksena maailman ensimmäiselle satelliitille, joka laukaistiin Neuvostoliitossa vuonna 1957.

Venäjällä suhtautuminen rokotteeseen jakaa ihmisiä. Osa ihmisistä on lääkäreiden kannalla ja sanoo, ettei uskalla ottaa rokotetta. Osa taas on Venäjän hallinnon kannalla ja ajattelee, että ulkomaisten asiantuntijoiden epäilys rokotetta kohtaan on vain kateutta.

Venäjän terveysministeriö on antanut hyväksyntänsä rokotteelle ennen kuin sille on tehty niin sanottua kolmannen vaiheen testausta, johon osallistuu yleensä tuhansia osanottajia. Näitä testejä pidetään yleisesti välttämättömänä edellytyksenä sille, että rokote voidaan hyväksyä.

Presidentti Vladimir Putin on sanonut, että rokote on turvallinen ja että sitä on annettu hänen tyttärelleen. Terveysministeri Mikhail Murashko on torjunut joidenkin asiantuntijoiden esille nostaman huolen rokotteen nopeasta hyväksynnästä perusteettomana.