Joe Bidenin kannattajat aikovat äänestää kirjeitse, Donald Trumpin tukijat suhtautuvat postivaaleihin epäillen.

Unohtakaa koronaviruskriisi ja poliisiväkivalta. Unohtakaa vaaliväittelyt ja lokamainokset. Yhdysvaltain presidentinvaalit voivat marraskuussa ratketa siihen, kuinka hyvin posti kulkee.

Mikäli asia on istuvasta presidentistä kiinni, se ei kulje kovin hyvin. Donald Trump vannoi torstaina Fox Businessin haastattelussa, ettei hyväksy demokraattisen puolueen ehdottamia tukia Yhdysvaltain postilaitokselle.

– He haluavat 3,5 miljardia dollaria kirjeäänestykseen. He haluavat 25 miljardia dollaria postilaitokselle. He tarvitsevat sen rahan, jotta postilaitos toimisi ja voisi ottaa vastaan miljoonat äänet, Trump sanoi.

Presidentti Donald Trump vaikuttaa tekevän kaikkensa vaikeuttaakseen äänestämistä loppusyksyn presidentinvaaleissa. Alhainen äänestysprosentti on historiallisesti hyödyttänyt republikaaneja.

Yhdysvalloissa on odotettavissa ennennäkemättömät kirjevaalit. Koronaviruspandemia jyllää maassa edelleen rajusti, ja miljoonat äänestäjät ovat ilmoittaneet aikovansa välttää äänestyspaikoille menemistä.

Kevään ja kesän esivaalikaudella useat äänestyspaikat ruuhkautuivat pahasti, sillä myös monet vaalivirkailijat vetäytyivät viruksen pelossa ja äänestyspaikkoja jouduttiin karsimaan.

Monmouthin yliopiston tekemässä tuoreessa mielipidetiedustelussa 49 prosenttia äänestäjistä ilmoitti, että aikoo marraskuussa antaa äänensä kirjeitse joko erittäin tai melko todennäköisesti.

Vuoden 2016 vaaleissa kirjeitse äänensä antoi neljännes äänestäjistä. Tämä luku sisältää viisi osavaltiota, joissa äänestetään ainoastaan kirjeitse. Nyt kirjeäänten ennustetaan moninkertaistuvan muissa osavaltioissa ja samalla ruuhkauttavan niin postin kuin ääntenlaskun.

Kahden pääpuolueen kannattajien valmius kirjeäänestykseen on täysin päinvastainen. Demokraattisen puolueen kannattajista 78 prosenttia arveli antavansa äänensä kirjeitse, kun republikaaneista samaa suunnitteli vain 22 prosenttia.

Republikaanien nihkeyteen ei ole voinut olla vaikuttamatta Trumpin massiivinen kampanja kirjeäänestystä vastaan.

Washington Postin laskujen mukaan Trump on hyökännyt Twitterissä yli 70 kertaa postiäänestystä vastaan. Hän on kutsunut sitä muun muassa ”huijaukseksi”, ”korruptoituneeksi” ja ”järjestetyksi”.

Elokuun alussa jopa Trumpin oman republikaanisen puolueen edustajat huolestuivat presidentin viesteistä. Kävi ilmi, että Floridassa 1,9 miljoonaa demokraatiksi rekisteröitynyttä äänestäjää oli jo tilannut postiäänestyslomakkeen, kun republikaaneista niin oli tehnyt vain 1,3 miljoonaa.

Tämä herätti republikaanien keskuudessa pelon siitä, että epäluuloiset Trumpin kannattajat jättävät kokonaan äänestämättä ja demokraatti Joe Biden voittaa äärimmäisen tärkeän Floridan osavaltion.

Trump käänsikin kelkkansa täydellisesti ja twiittasi 4. elokuuta, että Floridan vaalisysteemi on luotettava.

– Kehotan kaikkia pyytämään äänestyslomaketta ja äänestämään postitse! Trump kirjoitti.

Jo seuraavana päivänä Trump jatkoi hyökkäyksiään. Nevadan osavaltio hyväksyi lain, jonka mukaan kaikille äänestäjille lähetetään kotiin äänestyslomake ja he saavat itse päättää, postittavatko sen vai antavatko äänensä äänestyspaikalla.

– Nevadalla ei ole MITÄÄN infrastruktuuria postiäänestykselle. Se on korruptoitunut katastrofi, jos oikeus ei sitä kiellä, Trump twiittasi.

Monen demokraattisen puolueen edustajan mukaan Trumpin todellinen päämäärä on painaa äänestysprosenttia alas vaikeuttamalla äänestämistä. Alhaisen äänestysprosentin on katsottu suosivan republikaaneja.

Postiäänestys on vakituinen käytäntö joissakin osavaltioissa, joissa äänestys onnistuu ainoastaan kirjeitse.

Trump sanoi itse maaliskuussa, ettei voi hyväksyä demokraattien pyrkimyksiä helpottaa äänestämistä.

– Jos ikinä suostuisimme niihin, tässä maassa ei koskaan enää valittaisi yhtään republikaania, Trump sanoi.

Joidenkin mielestä Trump valmistautuu tappioon kylvämällä jo etukäteen epäluuloa vaalitulosta kohtaan. Trump ei heinäkuussa suostunut sanomaan, hyväksyisikö hän tappionsa.

– Täytyy katsoa. En sano suoraan ”kyllä”. En sano ”ei”, enkä sanonut viime kerrallakaan.

Postiäänestys voi johtaa todellisiin ongelmiin, mikäli Yhdysvaltain postilaitoksen resurssit eivät riitä äänten toimittamiseen perille vaalien alla.

Aivan kuten kaikkialla teollistuneessa maailmassa, myös Yhdysvalloissa postilaitos on ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin, kun postin määrä on vähentynyt.

Trump nimitti kesäkuussa postilaitoksen johtoon tukijansa Luis DeJoyn, joka aloitti rajun säästökuurin. Yhdysvalloissa postin kulku on viivästynyt muun muassa postinkantajien ylityökiellon takia.

Yhdysvalloissa vaaleihin liittyvä posti on perinteisesti käsitelty ensimmäisen luokan kirjeinä, vaikka niistä olisi maksettu kolmannen luokan maksu. Heinäkuun lopussa postilaitos varoitti osavaltioita, että tätä käytäntöä ei jatketa.

Samalla postilaitos sanoi, että äänestäjien olisi syytä postittaa äänensä vähintään viikkoa ennen vaaleja, jotta ne varmasti ehtivät vaalipäiväksi perille. Voimassa olevien lakien mukaan 34 osavaltiota edellyttää, että äänen pitää olla perillä vaalipäivänä, pelkkä postitus vaalipäivänä ei riitä.

Demokraattisen puolueen esivaaleissa New Yorkin osavaltiossa tänä kesänä yli viidennes postiäänistä hylättiin. Suurimpana syynä oli niiden myöhästyminen.

Koska demokraatit ovat huomattavasti innostuneempia kirjeäänestämisestä, ei postiäänten hylkääminen kirpaise ehdokkaita tasapuolisesti. Joe Biden toivoo, että marraskuussa Kusti polkee rivakasti. Trump ei näytä kantavan asiasta yhtä suurta huolta.

Demokraattiehdokas Joe Bidenin uskotaan hyötyvän kirjeitse tapahtuvan äänestyksen yleistymisestä.

Suomalainen Harri Hursti on toiminut Yhdysvalloissa äänestysturvallisuuden asiantuntijana yli kymmenen vuoden ajan. Hursti konsultoi sekä liittovaltion että paikallistason viranomaisia erityisesti tietoturvaan liittyvissä asioissa.

Hurstin mukaan postiäänestys on koronaviruspandemian aikana selvästi turvallisin äänestysmuoto. Hän korostaa, että Trumpin maalailema laajamittainen vaalivilppi on käytännössä mahdotonta ja tutkimusten mukaan olematonta.

– Postiäänestyksen suurin ongelma on lähivaikuttaminen. Äänestäjään voi teoriassa vaikuttaa äänestyshetkellä lähimmäinen, ay-järjestö, kirkko tai mikä tahansa taho, Hursti sanoo.

Noin kolmella neljänneksellä amerikkalaisista on marraskuun vaaleissa mahdollisuus äänestää kirjeitse. Jäljellä on joitain osavaltioita, jotka vaativat kirjeäänestämiseen matkustukseen liittyvän tai lääketieteellisen syyn eivätkä hyväksy pelkoa koronaviruksesta sellaiseksi.

Useissa osavaltioissa kirjeäänten laskemista ei saa aloittaa ennen vaalipäivää. Siksi Hursti on varma, että ennennäkemättömien kirjevaalien takia voittajan nimi ei ole tiedossa vaalipäivän iltana 3. marraskuuta.

– Lyön siitä vaikka kymmenen tuoppia vetoa. Kysymys on siitä, meneekö tuloksen saamiseen viikko, Hursti sanoo.

Edessä voi hyvin olla tilanne, jossa maaseudulla suosittu Trump johtaa vaali-iltana mutta Biden kirii ohi suurten kaupunkien äänillä.

– Trump on vastustanut kaikkia mahdollisia keinoja, jotka nopeuttaisivat ääntenlaskua. Kun tulokset tulevat viiveellä, antaa se hänelle enemmän mahdollisuuksia väittää vaaleja varastetuiksi.