New Yorkin entinen pormestari arvostelee kovin sanoin Kamala Harrisia – oma tytär täysin eri linjoilla: ”Trump ulos”

Caroline Giuliani kertoo hänen isänsä, republikaanitaustaisen Rudy Giulianin, olevan sujut tyttärensä eriävien mielipiteiden kanssa.

Republikaanitaustainen New Yorkin entinen pormestari Rudy Giuliani, 76, arvosteli keskiviikkona demokraattien varapresidenttiehdokas Kamala Harrisia kovasanaisesti Fox Newsille, kertoo yhdysvaltalainen aikakauslehti People.

Giuliani sanoi Peoplen mukaan Harrisin olleen syyttäjänä pahin painajainen, viitaten aikaan, jolloin Harris toimi San Franciscon piirisyyttäjänä ennen valintaansa Kalifornian oikeusministeriksi. Hän väitti Harrisin toimineen syyttäjänä 1 500 marihuana-tapauksessa tehdäkseen vaikutuksen poliisiin.

– Joissain tapauksissa hän oli ylilempeä, kun taas joissain tapauksissa naurettavan tiukka. Joskus hän vaikutti täysin korruptoituneelta, Giuliani sanoi.

Giulianin tytär, 31-vuotias Caroline, on sen sijaan vannoutunut demokraattien kannattaja. Hän on aikaisemmin muun muassa avoimesti tukenut Hillary Clintonia Yhdysvaltain presidentiksi.

Hän julkaisi keskiviikkona Twitter-tilillään yhteiskuvan Kamala Harrisin kanssa ja osoitti tukensa Bidenille ja Harrisille. Hän ryyditti viestiään hashtagilla #removetrump, joka vapaasti käännettynä tarkoittaa ”Trump ulos”.

Caroline on kommentoinut hänen ja isänsä eriäviä mielipiteitä Politico-lehdelle vuoden 2016 presidentinvaalien aikaan. Hän kertoo isänsä olevan tietoinen hänen mielipiteistään ja toteaa myös kannattaneensa Barack Obamaa edellisissä vaaleissa.

– Rakastan Hillarya. Hän on mielestäni pätevin ehdokas, mitä meillä on pitkään aikaan ollut. Isäni on asian kanssa täysin sujut ja ajattelee, että minulla on oikeus omaan mielipiteeseeni, Caroline Giuliani sanoi Politicolle.