Yhdysvaltain presidentin ja varapresidentin on oltava syntyperäisiä maan kansalaisia. Trump on aiemmin kyseenalaistanut myös entisen presidentin Barack Obaman syntyperän.

Yhdysvaltain demokraattisen puolueen presidenttiehdokas Joe Biden nimesi tiistaina Kalifornian senaattori Kamala Harrisin varapresidenttiehdokkaakseen. Harris on ensimmäinen tummaihoinen nainen, joka on ehdolla maan varapresidentiksi.

Pian nimeämisen jälkeen nousi kohu, koska Harrisin kelpoisuus varapresidenttinä kyseenalaistettiin. Esitettyjen väitteiden mukaan hän ei olisi syntyperänsä vuoksi kelvollinen toimimaan Yhdysvaltain varapresidenttinä. Harrisin äiti on intialainen ja isä jamaikalainen, mutta hän syntyi vuonna 1964 Yhdysvalloissa, Kalifornian Oaklandissa.

Yhdysvaltain varapresidentin täytyy täyttää samat ehdot kuin presidentinkin. Hänen täytyy olla vähintään 35-vuotias, syntyperäinen Yhdysvaltain kansalainen ja asunut vakituisesti maassa vähintään 14 vuoden ajan.

– Harris täyttää nämä ehdot, oikeustieteen professori Juliet Sorensen sanoo uutistoimisto AP:lle.

Liittovaltion korkein oikeus on linjannut yli sata vuotta sitten, että kansalaisuuden saamiseksi riittää, että syntyy Yhdysvaltain rajojen sisällä. Periaatteesta on kuitenkin esitetty erilaisia tulkintoja tähän päivään asti. Maahanmuuttajataustaisen perheen lasten kansalaisuuden kyseenalaistaminen on varsinkin Yhdysvaltain liberaalipiireissä tulkittu rasistiseksi.

Joe Biden ja Kamala Harris tiistaina.

Kohun alkulähde on republikaanijuristin ja oikeustieteen professorin John C. Eastmanin Newsweek-lehteen kirjoittama mielipidekirjoitus, jossa hän kyseenalaistaa Harrisin kelpoisuuden. Kyse on siitä, miten Yhdysvaltain perustuslakia tulkitaan: riittääkö syntyperäisyyteen se, että syntyy Yhdysvaltain maaperällä.

Eastman vertaa Harrisin tilannetta 1950- ja 60-luvuilla siirtolaisperheisiin syntyneihin lapsiin, joista ei tullut automaattisesti Yhdysvaltain kansalaisia, vaikka he syntyivät Yhdysvaltain maaperällä.

– Hänen isänsä on jamaikalainen ja äitinsä intialainen. Oliko kumpikaan heistä Yhdysvaltain kansalainen Harrisin syntyessä vuonna 1964, vai oliko heillä esimerkiksi väliaikaiset opiskeluviisumit? Jos he eivät olleet, niin Harris ei silloin ole syntyperäinen kansalainen, Eastman kirjoittaa.

Eastman oli republikaanien yksi vastaehdokas demokraattien Kamala Harrisia vastaan, kun Harris pyrki ja valittiin Kalifornian osavaltion oikeusministeriksi vuonna 2011.

Bidenin kilpakumppanilta, jatkokauttaan tavoittelevalta istuvalta presidentiltä Donald Trumpilta, kysyttiin Eastmanin kirjoituksesta lehdistötilaisuudessa. Trump vastasi toimittajan kysymykseen ruokkien väitettä varovaisesti.

– Kuulin tänään, ettei hän täytä vaatimuksia. Ja juristi, joka tämän sanoi, on erittäin pätevä ja lahjakas, Trump sanoi lehdistötilaisuudessaan BBC:n mukaan.

– Minulla ei ole aavistustakaan, pitääkö tämä paikkaansa. Oletan, että demokraatit olisivat tarkastaneet asian ennen kuin valitsevat hänet varapresidenttiehdokkaakseen, hän jatkoi.

Bidenin ja Harrisin ehdokkuudet vahvistetaan virallisesti demokraattien Wisconsinin Milwaukeessa pidettävässä puoluekokouksessa ensi viikolla.

Trumpin mukaan väite on vakava, koska se kyseenalaistaa sen, onko Harris syntynyt Yhdysvalloissa vai ei. Toimittaja tarkensi, että kyse ei ole Harrisin synnyinpaikasta vaan hänen vanhempiensa kansalaisuuden tilasta Harrisin syntyessä.

Trump itse ruokki vuosien ajan niin kutsuttua birther-salaliittoteoriaa, jonka mukaan maan silloinen presidentti Barack Obama ei olisi syntynyt Yhdysvalloissa. Obaman on väitetty syntyneen Havaijin sijaan muun muassa Keniassa. Valkoinen talo julkaisi vuonna 2011 Obaman syntymätodistuksen osoittaakseen väitteet vääriksi.

Trump suostui vasta vuonna 2016 presidentinvaalikampanjansa loppumetreillä myöntämään, että Obama on syntynyt Yhdysvalloissa. Tuolloin hän kuitenkin vieritti syyn vastaehdokkaansa Hillary Clintonin niskoille, jonka hän katsoi aloittaneen huhut Obaman syntyperästä ollessaan tämän vastaehdokkaana demokraattien presidenttiehdokkaaksi vuonna 2008.

Eastmanin Newsweekissä julkaistu kolumni sai aikaan massiivisen palautevyöryn, joka pakotti Newsweekin vastaamaan kohuun. Lehden vastineen mukaan kolumnilla ei ole mitään tekemistä rasistisen birther-liikkeen kanssa. Sen mukaan Eastmanin kolumnissa käsiteltiin lain tulkintaa, ei kielletty faktoja tai esitetty valheellisia väittämiä.

Lainoppineet tyrmäsivät yhdessä tuumin Eastmanin esittämän teorian yhdysvaltalaismediassa. Heidän mukaansa kirjoitus on typerää ja rasistista roskaa, joka nostaa päätään aina, kun poliittiseen virkaan on ehdolla värillinen henkilö.

– Perustuslaissa sanotaan, että kuka tahansa Yhdysvalloissa syntynyt on Yhdysvaltain kansalainen. Tämä on ollut korkeimman oikeuden linja vuodesta 1890 alkaen. Kamala Harris on syntynyt Yhdysvalloissa, kommentoi oikeustieteen professori Erwin Chemerinsky Kalifornian yliopistosta.