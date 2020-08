Koronapotilaiden hoito voi vaatia hoitoa teho-osastolla. Kuva on Jorvin sairaasta Helsingistä

Jopa kolmasosalla koronaviruksen saaneista on neurologisia tai psykologisia oireita.

Uuden koronaviruksen aiheuttama covid-19-sairaus ei ole vain ylähengitysteiden ja keuhkojen sairaus. Ensin todettiin, että tauti voi vaikuttaa myös sydän- ja verenkiertoelimistöön, munuaisiin, maksaan ja muihin sisäelimiin.

Neurologit alkoivat pian ihmetellä, voiko koronaviruksen aiheuttama tulehdus vaurioittaa aivoja.

Yhdysvaltalainen terveyteen ja lääketieteeseen erikoistunut verkkosivusto STAT kertoo tuoreista tutkimustuloksista, joiden mukaan jopa kolmasosalla koronaviruksen saaneista on jälkivaikutuksena neurologisia tai psykologisia oireita.

Statin mukaan jotkut potilaat ovat raportoineet kärsivänsä ”covid-sumusta”.

Potilaat ovat kuvanneet olevansa kyvyttömiä jatkamaan normaalia elämää, kun pelkkä kadun ylittäminen on saanut heidät uuvuksiin, sanojen muodostaminen on ollut vaikeaa tai he ovat kokeneet masennuksen, ahdistuksen tai traumaperäisen stressihäiriön kaltaisia oireita.

Masennusta ja ahdistusta

Euroopasta saatujen varhaisten raporttien perusteella lääkärit ovat nähneet ihmisten kärsivän masennuksesta ja ahdistuksesta.

– Uuden koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti ei ole vain akuutti ongelma, vaan se voi muuttua pitkäaikaiseksi sairaudeksi, Vanderbiltin yliopiston sairaalan keuhkotautien teho-osaston lääkäri Wes Ely kertoo.

Uusimmat tutkimukset viittaavat siihen, että koronavirus voi aivoihin iskiessään aiheuttaa jopa aivohalvauksiin, psykoosiin ja dementian kaltaisia oireyhtymiä. Lääkärit ovat huolissaan siitä, että potilaat saattavat kärsiä pysyvistä vaurioista.

Vapinaa, huimausta ja pelkoa

STAT kertoo, että neurologisia tai psykologisia oireita on todettu jopa kolmasosalla sairastuneista.

Keuhko-oireista parantuneet kuvailevat erikoisia jälkivaikutuksia monin eri tavoin.

Oireet voivat muistuttaa myös traumaperäinen stressireaktiota. Potilaat kokevat voimakasta pelkoa, kauhua tai avuttomuutta.

64-vuotias John Bonfiglio kertoo omasta kokemuksestaan koronapotilaana. Hän meni ensin Newton-Wellesleyn sairaalan ensiapuosastolle ja päätyi Massachusettsin sairaalan teho-osastolle 17 päiväksi.

Hän oli hengityskoneessa, mutta hänen munuaisensa uhkasivat pettää ja häntä oli käänneltävä vuoteessa.

Lopulta hän alkoi toipua ja hän pääsi tavalliselle osastolle. Hän oli silti vielä heikko. Yhtenä päivänä hän yritti nousta sairaalan vuoteen kaiteen yli, mutta kaatui sairaalan lattialle.

Sairaanhoitajat kysyivät kaatumisen nähtyään Bonfigliolta rutiininomaisesti: Tiedätkö missä olet ja mikä on nimesi?

– Las Vegas, oli Bonfiglion vastaus.

Hän pystyy nyt jo kertomaan teho-osaston jälkeisestä toipumisestaan.

– Huolestuttavaa on jatkuva huimaus, lihasheikkous ja käsien vapina. Piilolinssien laittaminen silmiin oli aluksi mahdotonta, hän sanoo