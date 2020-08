Trumpin ex-asianajajalta pahaenteinen maistiainen kirjastaan: ”Minä tiedän, millaisia luurankoja kaapissa on, koska autoin piilottamaan ne”

Michael Cohen mainitsee kirjassaan muun muassa ”Vegasin seksiklubien kultaiset suihkut”. Valkoinen talo on leimannut kirjan fanifiktioksi.

Kolmivuotista vankeustuomiotaan suorittava Donald Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen on julkaissut ensimmäiset maistiaiset syyskuussa julkaistavasta paljastuskirjastaan. Cohen paljasti torstaina sosiaalisessa mediassa kirjan kansikuvan ja julkaisi verkkosivuillaan sen esipuheen.

Yli kymmenen vuotta Trumpin lähimmässä sisäpiirissä työskennellyt Cohen toteaa esipuheessaan useaan kertaan, että on on yksi harvoista ihmisistä, jotka todella tietävät millainen ihminen Trump oikeasti on. Hän kutsuu Trumpia huijariksi, petturiksi, valehtelijaksi, kiusaajaksi ja rasistiksi.

– Trumpilla ei ole oikeita ystäviä. Hän on elänyt koko elämänsä välttäen ottamasta vastuuta tekemisistään. Hän tuhosi tai petti kaikki, jotka asettuivat hänen tielleen. Minä tiedän, millaisia luurankoja kaapissa on, koska autoin piilottamaan ne, Cohen kirjoittaa.

CNN kertoo Valkoisen talon leimanneen kirjan ”fanifiktioksi”.

– Michael Cohenin kirja on fanifiktiota. Hän myöntää auliisti valehtelevansa rutiininomaisesti, mutta odottaa ihmisten uskovan häntä nyt, jotta hän saa rahaa kirjamyynnillä. On valitettavaa, että media hyödyntää tätä surullista ja epätoivoista miestä hyökätäkseen presidentti Trumpia vastaan, Valkoisen talon lehdistöedustaja Brian Morgenstern sanoo.

Cohen tuomittiin vankeuteen Trumpin Venäjä-kytköksiä käsitelleen tutkinnan yhteydessä. Hän sai joulukuussa 2018 kolmen vuoden tuomion muun muassa veropetoksesta ja kongressille valehtelusta. Cohen on kirjoittanut kirjaansa Otisvillen liittovaltion vankilassa New Yorkissa.

Esipuhe on päivätty tämän vuoden maaliskuulle. Toukokuussa Cohen siirrettiin koronavirusepidemian vuoksi vankilasta kotiarestiin. Paria kuukautta myöhemmin Cohen siirrettiin takaisin vankilaan, koska hänen kerrottiin rikkoneen kotiarestin ehtoja.

Cohenin asianajajan Jeffrey Levinen mukaan Cohenille esitettiin torstaina kotiarestiin liittyviä ehtoja, jotka kielsivät esimerkiksi lehdistölle puhumisen ja muistelmien julkaisun. Viranomaisten mukaan Cohen ei suostunut allekirjoittamaan ehtoja.

Michael Cohen tuomittiin vuonna 2018 kolmeksi vuodeksi vankilaan veropetoksesta ja kongressille valehtelusta.

Cohenin puolustuksen mukaan hän olisi ollut suostuvainen ehtoihin sen jälkeen, kun häntä uhattiin vankilaan palauttamisella. Kaksi viikkoa myöhemmin Cohen palautettiin jälleen vankilasta takaisin kotiarestiin. Tuomari Alvin K. Hellersteinin mukaan Cohenin uudelleenvangitseminen oli kostotoimenpide.

– Hän haluaa käyttää perustuslaissa määriteltyä sananvapauttaan kirjoittaakseen kirjan ja keskustellakseen siitä sosiaalisessa mediassa muiden kanssa, Hellerstein sanoi lehdistölle heinäkuussa.

Kirjansa alussa Cohen muistelee tunnelmiaan, kun hän oli matkalla New Yorkista Washingtoniin todistamaan kongressin eteen – tällä kertaa Trumpia vastaan. Cohen päätti ajaa pääkaupunkiin omalla autollaan, koska pelkäsi joutuvansa hyökkäyksen kohteeksi junassa tai lentokoneessa matkustaessa.

– Kun käänsin takkini ja aloin tehdä yhteistyötä Robert Muellerin kanssa, sain satoja tappouhkauksia. Niitä tuli puhelimitse, sähköpostilla, kirjepostilla, Twitterissä ja Facebookissa. Trumpin raivostuneet kannattajat vannoivat tappavansa minut, ja otin nuo uhkaukset hyvin tosissani.

– Presidentti kutsui minua rotaksi ja twiittasi vihaisia syytöksiä minua ja perhettäni kohtaan. Minulle sanottiin, että kaikki rotat ansaitsevat kuolla. Olin juuri sellainen ihminen, jota Trump tarkoitti sanoessaan, että hän voisi ampua jonkun New Yorkin keskustassa jäämättä kiinni.

Cohen sanoo järjestäneensä Trumpille hänen kampanjansa aikana salaisen puhelinyhteyden Vladimir Putinin kanssa.

Cohen kuvailee myös ajatuksiaan siitä, kun hän päätti kääntää kelkkansa ja asettua Trumpia vastaan. Hän kertoo harkinneensa itsemurhaa todistusta edeltävinä viikkoina ja saaneensa paniikkikohtauksen juuri ennen kongressin eteen kävelemistään.

– Kun aloin työskennellä Trumpille, olin miljonääri, asianajaja ja liikemies. Nyt olin rahaton ja rikkinäinen. Tuomittu ja epäsuosittu entinen asianajaja, joka aikoo todistaa presidenttiä vastaan suorassa televisiolähetyksessä yli 15 miljoonan amerikkalaisen edessä.

Paine mennä puhumaan suunsa puhtaaksi miljoonien amerikkalaisten eteen oli valtava ja Trumpin uskolliset tukijat lisäsivät sitä entisestään.

– Republikaanien kongressiedustaja Matt Gaetz twiittasi hänelle edellisenä iltana: ”Tietävätkö sinun vaimosi ja appiukkosi tyttöystävistäsi? Mahtaako hän pysyä uskollisena, kun olet vankilassa. Hän tulee saamaan paljon selville...”, Cohen kertoo.

Hän sanoo olleensa ihminen, jolle Trump soitti aamulla ensimmäisenä ja illalla viimeisenä. Hän kävi Trumpin työhuoneessa kymmeniä kertoja päivässä ja toteutti hänen jokaisen vaatimuksensa. Heidän puhelimissaan oli samat yhteystiedot, ja kenelle tahansa hän Trumpin asianajajana soittikaan, oli sama kuin henkilö olisi keskustellut suoraan Trumpin kanssa.

– Tunsin Trumpin paremmin kuin hänen perheensä. Näin miehen strippiklubeilla, hämärissä bisnestapaamisissa ja vartioimattomina hetkinä, jolloin hän paljasti todellisen luonteensa.

Cohen on saanut osakseen valtavaa mediahuomiota Trumpia koskevien paljastustensa vuoksi. Hänen kirjansa julkaisemista on yritetty estää monin keinoin.

Cohen kertoo olleensa avainasemassa Trumpin asettautuessa ehdolle presidentinvaaleissa ja väittää junailleensa monia asioita kampanjan taustalla. Hän sanoo muun muassa järjestäneensä Trumpille salaisen puhelinyhteyden Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa ja tehneensä paljon töitä raivatakseen esteitä pois Trumpin tieltä valtaan.

– Vegasin seksiklubin kultaisista suihkuista veropetoksiin, diileihin entisen Neuvostoliiton korruptoituneiden virkamiesten kanssa ja Trumpin salarakkaiden hiljentämiseen. En ollut vain todistamassa presidentin valtaannousua. Olin siinä aktiivisesti ja innokkaasti mukana.

– Tämä on kirja, jota Yhdysvaltain presidentti ei tahdo sinun lukevan, Cohen päättää esipuheensa.