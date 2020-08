Espanja torjuu koronaa kurittamalla tupakointia – Kanariansaaret määräsi savulle kahden metrin turvavälin

Kanariansaaret ja Galicia ovat kieltäneet tupakoinnin julkisilla paikoilla, mikäli vähintään kahden metrin turvavälin noudattaminen ei ole mahdollista.

Espanjassa on puututtu ensimmäisenä maana Euroopassa tupakointiin koronaviruksen hillitsemiseksi, kertovat muun muassa BBC ja uutistoimisto Reuters.

Kanariansaarilla astuu tänään perjantaina voimaan laki, joka kieltää tupakoinnin julkisilla paikoilla, mikäli vähintään kahden metrin turvavälin noudattaminen on mahdotonta. Mikäli lähempänä on ihmisiä, kasvomaskin riisuminen tupakointia varten on kielletty.

Samalla maskin käyttö tulee pakolliseksi julkisilla paikoilla.

Määräys on voimassa Kanariansaarten lisäksi myös Galician maakunnassa ja tiettävästi sitä harkitaan myös Madridissa, Valenciassa ja Andalusiassa.

Uuden lain taustalla on Espanjan terveysministeriön heinäkuussa julkaisema selvitys, jonka mukaan tupakointi lisää koronatartunnan riskiä. Selvityksen mukaan tupakoitsija levittää savua ulos hengittäessään myös pisaroita. Lisäksi tupakoitsijoiden oma tautiriski kasvaa savukkeen siirtyessä kädestä suuhun ja kasvosuojaa riisuttaessa ja puettaessa. Tupakointi saattaa myös pahentaa koronataudin oireita.

Läntisen Euroopan maista korona on koetellut ankarimmin juuri 47 miljoonan asukkaan Espanjaa, missä on todettu jo yli 337 000 tartuntaa.