George-vauva syntyi puhelimien taskulamppujen valossa keskelle Beirutin räjähdyskaaosta – ”Hän on valo pimeässä”

Emmanuelle Khnaisser, 28, oli juuri viety synnytyssaliin, kun Beirutin satamassa räjähti ja paineaalto murskasi ikkunat hänen päälleen.

Libanonin pääkaupunkia Beirutia viime viikon tiistaina järisyttänyt voimakas räjähdys vaati ainakin 172 ihmishenkeä. Räjähdys johti myös yli 6 000 ihmisen loukkaantumiseen sekä tuhosi kaupunkia pahoin.

Pian tapahtuneen jälkeen sosiaalinen media täyttyi beirutilaisten kuvaamista videoista, joille suuren sienipilven nostattanut räjähdys sekä sitä seuranneet paineaalto ja kaaos tallentuivat.

Satamassa tapahtunut räjähdys tuhosi laajoja osia Beirutin kaupungista.

Yhden näistä videoista kuvasi St. Georgen sairaalassa räjähdyshetkellä ollut Edmond Khnaisser. Hän tosin oli vielä kameraa käynnistäessään luullut taltioivansa pian syntyvän lapsensa ensimmäisiä hetkiä.

Lyhyen videon alussa Khnaisser seuraa perässä, kun sairaalan henkilökunta vie hänen puolisoaan Emmanuelle Khnaisseria, 28, synnytyssaliin. Muutaman sekunnin kuluttua kuuluu kova ääni, ja synnytyssalin ikkunat murskautuvat paineaallon voimasta.

Edmond Khnaisserin kuvaama video on nähtävissä jutun yläosassa olevan videon alussa.

Kaoottisesta tilanteesta huolimatta hoitajat ja lääkärit pitivät päänsä kylmänä ja jatkoivat työtään. He pyyhkivät veren ja lasimurskan tulevan äidin yltä ja kantoivat tämän käytävään, koska pelkäsivät uutta räjähdystä.

”Minun on oltava hyvin vahva”

Emmanuelle Khnaisser keskittyi hänkin omaan tehtäväänsä, vaikka oli järkyttynyt ja pyörtymisen partaalla.

– Hänen on synnyttävä ja minun on oltava hyvin vahva, nainen kertoi myöhemmin Reutersille sillä hetkellä päässään pyörineistä ajatuksista.

Räjähdyksen aiheuttamia vahinkoja St. Georgen sairaalassa.

– Näin kuoleman omin silmin. Minusta alkoi tuntua, että kaikki oli ohi. Katselin ympärilleni ja kattoon, odottaen vain, että se putoaisi päällemme, Emmanuelle Khnaisser kuvaili.

Synnytyslääkäri Stephanie Yacoub puolestaan syöksyi ulos salista välittömästi räjähdyksen jälkeen auttaakseen haavoittunutta sairaanhoitajaa. Hoitajan hyväksi ei kuitenkaan voitu tehdä enää mitään, ja hän menehtyi.

Edmound Khnaisser kuvasi, kun lääkärit ja hoitajat auttoivat hänen lastaan maailmaan taskulamppujen valossa.

Yacoub ryntäsi takaisin synnytyssaliin auttaakseen Khnaisserien vauvan maailmaan yhdessä paikalla olleen professori Elie Anastasiadesin sekä muun henkilökunnan kanssa.

– Sähköä ei ollut, ja aurinko oli jo alkanut laskea. Tiesimme siis, että meidän oli hoidettava homma loppuun niin nopeasti kuin mahdollista. Hän tuli maailmaan puhelinten taskulamppujen valossa, Yacoub kertoi Reutersille myöhemmin.

”George on hyvin erityinen”

Räjähdys surmasi yhteensä 17 St. Georgen sairaalassa tuolloin ollutta ihmistä. Kymmenet loukkaantuivat, heidän joukossaan myös Edmond Khnaisserin äiti, jonka kylkiluut murtuivat ja puhkaisivat keuhkon.

Vauva oli kuitenkin saatu turvallisesti maailmaan. Hän sai nimekseen George.

George-vauva isänsä kuvaamana pian syntymänsä jälkeen.

Tuhon laajuus alkoi valjeta nuorelle perheelle vasta siinä vaiheessa, kun he matkasivat läpi kaupungin apuaan tarjonneiden tuntemattomien kyydeillä. Khnaisserit pääsivät toipumaan jälkeläisensä dramaattisesta syntymästä kaupungin ulkopuolella sijaitsevaan sairaalaan, jossa George sai ensimmäisen kylpynsä.

– George on hyvin erityinen. Hän on valo pimeässä, syntymä tuhon hetkellä, tuore isä sanoi.

Emmanuel Khnaisser piti sylissään pientä Georgea perheen kodissa Jal el-Dibin kylässä keskiviikkona.

Parlamentti kokoontui tiukkojen turvatoimien ja erovaatimusten varjossa

Räjähdys on nostanut uudelleen pintaan libanonilaisten tyytymättömyyden korruptoituneena ja tehottomana pidettyä hallintoaan kohtaan. Vaarallisen ja kookkaan ammoniumnitraattierän säilyttämisestä asutuksen lähellä satamassa oli varoitettu viranomaisia toistuvasti, eikä asialle tehty silti mitään.

Räjähdyksen laukaisemat mielenosoitukset johtivat alkuviikosta Libanonin hallituksen eroon. Jo aiemmin kahdeksan kansanedustajaa oli eronnut tehtävistään, ja protesteissa on vaadittu myös muiden parlamentin jäsenten eroamista.

Räjähdyksen jälkeen Beirutissa on järjestetty jälleen laajoja mielenosoituksia.

Torstaina maan parlamentti kokoontui jälleen tiukkojen turvatoimien varjossa. Puhemies vaati uuden hallituksen välitöntä nimittämistä.

Samaan aikaan turvallisuusjoukot pyrkivät estämään kaduilla velloneiden mielenosoittajien pääsyn Unesco-palatsiin, jossa parlamentti on kokoontunut viime aikoina koronavirusepidemian vuoksi.

– He ovat kaikki rikollisia. He ovat niitä, jotka aiheuttivat tämän katastrofin, tämän räjähdyksen. Eikö riitä, että he varastavat meidän rahamme, elämämme ja lastemme unelmat? Mitä muuta meillä on hävittävänä? He ovat rikollisia, ja kaikki tarkoittaa kaikkia heitä, palatsiin väkisin pyrkinyt mielenosoittaja Lina Boubess, 60, purkautui toimittajille.