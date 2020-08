Tutkimus: Yli 800 ihmistä kuollut ja tuhansia joutunut hoitoon väärän koronatiedon vuoksi

Metanolin juominen on johtanut myös 60 ihmisen sokeutumiseen.

Ainakin 800 ihmistä maailmassa on kuollut ja noin 5 800 ihmistä joutunut sairaalahoitoon vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana väärän koronavirustiedon seurauksena. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene -tiedejulkaisun tutkimuksesta uutisoi Yle keskiviikkoaamuna.

Tutkimuksen mukaan koronaan liittyvät valheelliset uutiset ovat olleet haitallisia huhuja, salaliittoteorioita sekä ennakkoluuloja. Eniten näitä havaittiin levinneen Intiassa, Yhdysvalloissa, Kiinassa, Espanjassa, Indonesiassa sekä Brasiliassa.

Vähemmän kohtalokkaita apukeinoja esimerkiksi eläinten virtsasta

Sosiaalisessa mediassa kiertäneiden huhujen mukaan koronasta voisi parantua esimerkiksi juomalla metanolia. Kuusikymmentä ihmistä oli tutkimuksen mukaan sokeutunut yritettyään parantua koronaviruksesta tällä keinolla.

Lisäksi parannuskeinoja oli etsitty esimerkiksi teestä tai lehmän virtsasta Intiassa, kamelin virtsasta Saudi-Arabiassa ja lääkekasveista erinäisissä Afrikan maissa.

Eräs yleinen huhu liittyi koronaviruksen diagnosointiin, joka valetietojen mukaan voidaan tehdä pidättämällä hengitystä kymmenen sekunnin ajan.

Valetietoihin ovat haksahtaneet tutkimuksen mukaan myös instituutiot. Esimerkiksi Etelä-Koreassa immuniteettia haluttiin lisätä suihkuttamalla suolavettä ihmisten päälle kirkossa. Saastuneen veden takia operaatio johti kuitenkin yli sadan ihmisen tartuttamiseen.

Ennakkoluuloista kärsineet etenkin lääkärit ja aasialaiset

Ennakkoluulot sekä väkivallan uhka ovat tutkimuksen mukaan kohdistuneet koronavirusepidemian aikana aasialaisiin ihmisiin, terveydenhuollon ammattilaisiin sekä karanteeniin määrättyihin ihmisiin.

Virus lisäsi tutkimuksen mukaan aasialaisten kokemaa rasismia varsinkin viruksen leviämisen alkuvaiheessa. Esimerkiksi Ukrainassa todistettiin välikohtausta, jossa Wuhanista evakuoituja matkustajia kuljettanut linja-auto pysäytettiin ja sitä kohti heiteltiin kiviä.

– Sekä sanallinen että fyysinen väkivalta aasialaisia ihmisiä ja terveydenhuollon ammattilaisia kohtaan on koronavirusepidemian aikana ollut toistuvaa, tutkimuksessa todetaan.

Osa lääkäreistä on epidemian aikana menettänyt asuntonsa tai mahdollisuuden päästä asuntoon johtuen vuokranantajien ja muiden ihmisten peloista ja ennakkoluuloista.

Myös salaliittoteoriat ovat levinneet nopeasti sosiaalisessa mediassa. Salaliittoteoriat ovat tutkimuksen mukaan esimerkiksi väitteitä siitä, että koronavirus on bioase tai että sen avulla halutaan lisätä rokotteiden myyntiä.

Virheellisen terveystiedon leviäminen vähentää tutkimuksen mukaan luottamusta terveysviranomaisia ja -instituutioita kohtaan.