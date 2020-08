Uudessa-Seelannissa todettu 14 uutta koronavirustartuntaa – Aucklandin tartuntaryppään alkuperä epäselvä

Uusi-Seelanti oli 102 päivää ilman, että koronaviruksen todettiin levinneen maan sisällä.

Uusi-Seelanti on kertonut 14 uudesta koronavirustartunnasta Aucklandissa, BBC uutisoi. Aiemmin tartuntoja oli todettu neljällä saman perheen jäsenellä. Uusista tartunnoista 13 liittyy tämän perheen tartuntoihin.

Yksi on ulkomailta saapunut ja hän on karanteenissa.

New Zealand Heraldin mukaan tartunnan saaneiden joukossa on myös lapsia. Yksi tyttö on 1–4-vuotias, eräs poika on 5–9-vuotias ja toinen tyttö on 10–14-vuotias. Lisäksi tartunta on todettu 15–19-vuotiaalla nuorukaisella.

Uudessa-Seelannissa ei ollut havaittu maan sisäisiä tartuntoja 102 päivään ennen kuin uusi tartuntarypäs paljastui.

Työntekijä tekee koronavirustestin Aucklandissa.

Terveysministeri Chris Hipkinsin mukaan tartuntaryppään ensimmäisten tartuntojen lähde ei ole vieläkään tiedossa. Asiaa tutkitaan.

– Se on tavoitteena – miten perhe sai sen alunperin? Kyse on tartuntaryppäästä, emmekä ole nähneet tartuntoja tämän ryppään ulkopuolella.

Kaikki tartunnan saaneet ja heidän lähikontaktinsa on asetettu karanteeniin.

Ihmiset hamstrasivat vessapaperia ja muita tarvikkeita ennen kuin liikkumisrajoitukset astuivat voimaan.

Aucklandissa otettiin keskiviikkona käyttöön kuitenkin tiukat liikkumisrajoitukset.

Kaikki koulut ja päiväkodit on suljettu, muut kuin välttämättömät kaupat on niinikään suljettu. Lisäksi ihmisiä on kehotettu työskentelemään kotoa. Kodista saa poistua tekemään ostoksia, urheilemaan tai töihin, jos etätyöt eivät ole mahdollisia.

Mahdollisista uusista rajoituksista kerrotaan perjantaina.