Naisjohtajien koronatoimet ovat keränneet suitsutusta maailmalla ja Suomessa.

Useat naisjohtajat ovat kesän aikana keränneet suitsutusta koronatoimistaan. Myös presidentti Tarja Halonen arvioi hiljattain Ylen Politiikkaradiossa, että koronasta ovat selvinneet paremmin sellaiset maat, joissa on naisjohtaja.

Myös Yhdysvaltain entinen ulkoministeri ja vuoden 2016 presidenttiehdokas Hillary Clinton on kehunut naisjohtoisten maiden, mukaan lukien Suomen, pärjänneen parhaiten koronatoimissaan.

Väitettä tuki myös CEPR-tutkimuslaitoksen kesäkuussa julkaisema artikkeli, jonka mukaan naisten johtamissa valtioissa on tehty erityisesti ennakoivaa varautumista, mikä on kannattanut. Myös New York Times kirjoitti toukokuussa naisjohtoisen maiden pärjäävän muita paremmin taistelussa koronavirusta vastaan.

Mutta mitä sanovat tilastot? Tarkastellessa eri maiden koronakuolleisuutta, suurin osa pahimmassa pinteessä olevista valtioista on miesjohtoisia, selviää Worldometersin laskennasta. Kymmenestä maasta, joissa on eniten koronaviruksen aiheuttamia kuolemia miljoonaa asukasta kohden, vain kahdessa on naisjohtaja: San Marinossa toisena kapteenivaltionhoitajana toimii Grazia Zafferani ja Belgiassa pääministerinä Sophie Wilmès. Belgiassa tartuntatapaukset ovat kasvussa, kun taas San Marinossa tilanne on saatu käännettyä jo voiton puolelle.

Maan johtajana voidaan pitää vaihdellen presidenttiä tai pääministeriä riippuen siitä, millainen valtiomuoto maassa vallitsee. Esimerkiksi Suomen järjestelmässä ylintä päätäntävaltaa koronatoimien osalta käyttää hallitus ja sen johtajana toimii pääministeri Sanna Marin.

Synkän kärkikymmenikön kahdeksan muuta maata ovat miesjohtoisia. Näistä maista tällä hetkellä ainoastaan Andorra on saanut tartuntakäyrän tehokkaaseen laskuun. Britanniassa ja Italiassa tilanne on saatu melkein käännettyä voiton puolelle. Loput maat, eli Peru, Espanja, Ruotsi, Chile ja Yhdysvallat ottavat parhaillaan kovia iskuja koronavirukselta, eikä helpotusta näy horisontissa, sillä tartuntatapaukset ovat kasvussa.

Eri maiden tartuntakäyrätilannetta voi tarkastella muun muassa John Hopkinsin yliopiston tilastoja hyödyntävältä endcoronavirus.org -sivustolta.

San Marinon ja Belgian jälkeen seuraava naisjohtaja löytyy vasta 19. sijalla olevasta Boliviasta, missä konservatiivijohtaja Jeanine Anez on toiminut virkaatekevänä presidenttinä Evo Moralesin eroamisen jälkeen.

Puolestaan Clintoninkin koronatoimistaan kehuma Suomi on sijalla 67. Worldometersin Suomen luvut voivat hieman vaihdella Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laskelmista.

Muista koronatoimistaan esimerkillisinä pidetyistä ja naisjohtoisista maista pääministeri Jacinda Ardernin Uusi-Seelanti on vasta sijalla 164, presidentti Tsai Ing-Wenin Taiwan sijalla 184 ja liittokansleri Angela Merkelin Saksa sijalla 44. Kuolintilastojen valossa Saksan omana rautarouvanakin tunnettu Merkel on onnistunut koronataistossa huomattavasti paremmin kuin vaikka Ranska, Britannia tai Alankomaat.

Puolestaan asukasmäärältään lähes Suomen kokoinen Uusi-Seelanti on onnistunut koronatoimissaan jopa hämmästyttävän hyvin: saarivaltiossa ei oltu havaittu yli sataan päivään lainkaan yhteisön sisäisiä tartuntoja ennen Aucklandissa tiistaina paljastuneita neljää uutta tapausta.

Yhdistävä tekijä koronatoimissaan menestyneille maille ovat ajoissa aloitetut ja tehokkaat koronatoimet. Taiwanin Ing-Wen kirjoitti Time-lehdessä loppukeväästä, että maan menestys koronaviruksen torjumisessa perustui muun muassa ajoissa aloitettuun ja uutteraan tartuntaketjujen selvittämiseen. Sen lisäksi menestyksekkäitä maita yhdistää luotto asiantuntijoiden mielipiteisiin rajoitustoimia suunniteltaessa ja toimeenpantaessa.

Päätösten vaikutukset selviävät vasta ajan kanssa

Muun muassa New York Times on arvioinut, että naisjohtajien menestys poikkeustilanteessa voi vaikuttaa tulevaan äänestyskäyttäytymiseen ja avata politiikan ovia ihmisille entistä monipuolisemmista taustoista.

Mutta onko menestyksekkäällä kriisin hoitamisella oikeasti yhteyttä johtajan sukupuoleen?

Helsingin yliopiston poliittisen historian apulaisprofessorin Johanna Rainio-Niemen mielestä kansainvälinen naisjohtajien nousu on kiinnostava ilmiö, mutta varsinaisia johtopäätöksiä sukupuolen yhteydestä onnistuneisiin poliittisiin päätöksiin ei hänen mukaansa voi vetää.

– En näe mitään erityistä syytä siihen, miten naisjohto vaikuttaisi esimerkiksi koronalinjausten sisällölliseen puoleen. Onko varsinainen johtajasuoritus parempi vai tuleeko naisjohtajasta mahdollisesti vain empaattisempi vaikutelma? Siinä on kyse enemmän mielikuvista kuin linjasisällöistä, Rainio-Niemi pohtii.

Hänen mukaansa mielikuvia saattaa vahvistaa se, että viime vuosina on löydetty useita naisjohtajia vaikeiden poliittisten tilanteiden keskelle. Historiallisesti tarkasteltuna esimerkkejä vahvoista naisjohtajista on myös miehiä vähemmän, joten heihin liittyy eräänlaista uutuusarvoa.

– Tällainen ilmiö on vahvistunut, mutta tasa-arvon näkökulmasta koronakriisin tärkeimpiä kysymyksiä ei ole yksittäisten poliittisten johtajien sukupuolen vaikutus johtajasuoritukseen, vaan valitun koronalinjan sisällöllinen vaikutus eriarvoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen yhteiskunnassa ja kansalaisten keskuudessa laajemmin.

Esimerkiksi Suomen ja Ruotsin tartuntakäyriä verratessa voi sanoa, että Suomen koronatoimet ovat olleet tehokkaampia taudin hillitsemisessä, mutta Rainio-Niemen mukaan johtajan sukupuoli on tuskin asiaan vaikuttanut. Suomen mallin mukaisia linjauksia olisi hänen mukaansa voinut odottaa myös monilta miespäättäjiltä.

– Todennäköisesti Ruotsin valitsema linja on perustunut tautikohtaisten lukujen hallinnan sijasta laajempaan kansanterveydelliseen ja yhteiskunnalliseen vaikutusarvioon. Tasa-arvoisuuden kannalta Ruotsin linja voi pitkällä tähtäimellä olla Suomea myönteisempi, sillä järeät rajoitustoimenpiteet ovat osuneet raskaasti kohtaamista edellyttävien alojen pienyrittäjiin, joista monet ovat naisia.

Raino-Niemi muistuttaa, että monet perheelliset ovat joutuneet ratkomaan työn ja perheen yhteensovittamista, sillä etätyö ei ole ollut kaikille mahdollista ja myös määräaikaisissa työsuhteissa työllistyvien pienten lasten vanhempien tilanne on hankala.

– Rajoitustoimenpiteiden sukupuolivaikutukset ovat jääneet hallituskokoonpano huomioiden jopa yllättävänkin vähälle huomiolle Suomessa.

Rainio-Niemen mukaan on selvää, että vahvat naispoliitikot antavat kuitenkin esimerkin kasvaville nuorille ja inspiroivat myös vanhempia sukupolvia. Silti tulee muistaa, että todellinen tasa-arvotyö tehdään politiikan sisältölinjauksilla.

– Toisaalta hyvin asiat hoitava hallitus ansaitsee arvostuksen ilmankin, että suorituksessa kiinnitetään heti huomio sukupuoleen.