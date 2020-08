Uudessa-Seelannissa epäillään viruksen levinneen rahdin mukana – voiko se olla mahdollista? ”Kuulostaa aika villiltä”

Tutkijatohtori Tuomas Aivelon mukaan rahdin välityksellä saatuja tartuntoja ei ole todettu lainkaan. Hän pitää sitä mahdollisena, mutta hyvin epätodennäköisenä.

Uudessa-Seelannissa todettiin tiistaina neljä uutta koronavirustartuntaa. Kyseessä on ensimmäiset maan rajojen sisäpuolella todetut tartunnat 102 päivään. Saarivaltiossa epäillään nyt, että virus olisi tullut maahan rahdin mukana.

Helsingin yliopiston tutkijatohtorin Tuomas Aivelon mukaan ei ole olemassa todettuja tapauksia, joissa koronavirus olisi levinnyt rahdin mukana maasta toiseen. Hänen mukaansa myös koronaviruksen leviäminen kosketustartuntana on hyvin harvinaista, ja niitäkin tapauksia on hyvin vähän.

Aivelo ei pidä rahdin mukana levinnyttä tartuntaa mahdottomana, mutta kuitenkin äärimmäisen epätodennäköisenä.

– Kuulostaa aika villiltä, että se rahdin mukana olisi tullut. Etenkin, kun Uuteen-Seelantiin se rahti tulee aika hitaasti. On paljon todennäköisempää, että se on tullut ihan ihmiseltä toiselle.

Tartunnat havaittiin nelihenkisen perheen jäsenillä. New Zealand Heraldin mukaan ensimmäisenä positiivisen testituloksen sai mies, joka työskentelee Americold-ketjun niin sanotussa kylmämyymälässä Aucklandin esikaupunkialueella.

Miehen tartunnan lähde on saanut Uuden-Seelannin viranomaiset ymmälleen, sillä hän ei ollut matkustanut ulkomailla eikä tiettävästi ollut myöskään tekemisissä näin tehneiden kanssa.

Tartunnan lähdettä jäljittäneet viranomaiset epäilevät, että virus olisi saattanut tarttua kylmämyymälässä työskentelevään mieheen rahdin mukana. Maan johtavan terveysviranomaisen Ashley Bloomfieldin mukaan myymälän pinnoilta on otettu näytteitä.

– Tiedämme, että virus voi selvitä jääkaappiolosuhteissa jonkin aikaa, hän sanoi.

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern määräsi tiistaina koko Aucklandin kaupungin eristyksiin kolmen päivän ajaksi.

Jos virus leviäisi rahdin mukana, Aivelo pitää ”parhaana” väylänä juuri pakasteita ja muita kylmätuotteita. Virus säilyy hänen mukaansa sitä paremmin, mitä kylmemmässä se on.

– Kylmä ja kostea ovat sellaisia, missä virus säilyy paremmin. Mutta uskoisin, että se säilyy hyvin vain suhteellisen lyhyitä aikoja. Pinnoilta on huomattu, että se voi periaatteessa säilyä päivien ajan, mutta se on hyvin hypoteettinen tilanne, Aivelo sanoo.

Aivelo huomauttaa, että Uudessa-Seelannissa otettiin käyttöön uusia rajoituksia juuri sen takia, ettei ole tiedossa, mistä tartunta on tullut, eikä selvää tartuntareittiä.

– Niillähän on nyt ajatuksena testata erilaisia pintamateriaaleja ja muita, että mistä se on voinut tulla. Mutta sen selvittäminen on vaikeaa, jos se on esimerkiksi rahdin mukana tullut.

Aivelon mukaan Uuden-Seelannin tutkimuksissa selviää samalla, löytyykö jostain tartuntareittejä, joita ei vielä tunneta.

– Työskentelemme kovasti saadaksemme tämän palapelin kootuksi ja selvitetyksi, kuinka tämä perhe sai tartunnan, Ashley Bloomfield kertoi lehdistötilaisuudessa Reutersin mukaan.