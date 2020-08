Tässä sitä on: Venäjän terveysviranomaiset ovat hyväksyneet uuden koronavirusrokotteen, jolle on annettu nimi Sputnik V.

Vladimir Putin pani arvovaltansa – ja tyttärensä – likoon kotimaisen rokotehankkeen puolesta, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Tuhoisa virusepidemia surmaa satoja tuhansia ihmisiä ympäri Eurooppaa. Pelastusta odotetaan hiljattain kehitetystä rokotteesta. Hallitsija ottaa riskin ja antaa rokottaa lapsensa, itsensä ja hovinsa – näyttääkseen esimerkkiä kansalle.

Kuulostaa tutulta.

Tarina ei kuitenkaan kerro nyky-Venäjästä, vaan Venäjän keisarikunnasta vuonna 1768. Tauti oli variola-viruksen aiheuttama isorokko, hallitsija Katariina Suuri ja rokotteen antaja Britanniasta Venäjälle kutsuttu Thomas Dimsdale. Riskinotto kannatti. Keisarinna ja hänen poikansa, 14-vuotias suuriruhtinas Paavali, selvisivät hengissä. Noin kaksi miljoonaa venäläistä sai rokotuksen isorokkoa vastaan vuosisadan loppuun mennessä.

Keisarinna Katariina Suuri noin vuonna 1770. Hallitsija otti rokotuksen isorokkoa vastaan muutamaa vuotta aiemmin.

Armon vuonna 2020 Venäjä hyväksyi ensimmäisenä maailmassa uuden, kotimaisen korona­virus­rokotteen. Toinen maan hallitsijan tyttäristä sai rokotteen ensimmäisten joukossa, kertoi presidentti Vladimir Putin tiistaina. Tyttären nimi on media­tietojen mukaan Jekaterina Tihonova. Yhtymä­kohta keisaril­liseen historiaan ja Katariina Suureen ei taatusti ole sattuma.

Katariina Suuren ja Vladimir Suuren viesti kansalle on sama: tämä rokote pelastaa maan, ottakaa se, vaaraa ei ole, minä takaan sen henkilö­kohtaisesti.

Nyky-Venäjällä viestissä on kansan­terveyden lisäksi vahva poliittinen, propagandistinen ja kansallis­mielinen sävy. Korona­rokote on venäläinen, se on maailman ensimmäisenä hyväksytty ja sen nimeksi on annettu Sputnik V.

Se on länsi­maille Sputnik-hetki: järkyttävä havahtuminen siihen, että Venäjä on tieteessä ja teknologiassa edellä muita. (Ensimmäiset kolme Sputnikia olivat satelliitteja, joista Sputnik 1 vuodelta 1957 oli suuri sokki kilpakumppani Yhdysvalloille. Sputnik 4 oli jo suurehko alus, jolla testattiin miehitetyn avaruuslennon tekniikkaa.)

Teknikko laittoi Sputnik 1 -satelliittia kuntoon lokakuussa 1957. Sen laukaisu kiertoradalle aiheutti laajaa tyrmistystä Yhdysvalloissa.

Sputnik V -koronavirusrokote on moskovalaisen Gamaleja-instituutin kehittämä, ja se perustuu kokeelliseen ebolarokotteeseen. Koronarokotehanke on viety pikavauhtia läpi eläinkokeista ja ensimmäisistä, pienellä joukolla tehdyistä kliinisistä ihmiskokeista. Elokuussa kliiniset kokeet jatkuvat Filippiineillä, kertoo uutistoimisto Interfax.

Terveysviranomaisten mukaan valmistetta on tarkoitus antaa jo syksyllä terveydenhuollon työntekijöille, koronavirustaudin riskiryhmille sekä noin 1 500:lle vapaaehtoiselle koehenkilölle. Laajaan käyttöön rokote on tulossa ensi vuoden alussa.

Rokoteaihio on ilmeisen lupaava, sen ovat tunnustaneet kapitalistisetkin tiedemiehet. Se perustuu hankkeen virallisen verkkosivuston mukaan kahden tavallista nuhakuumetta aiheuttavan adenoviruksen käyttöön vektorina, joka vie elimistöön uuden koronaviruksen piikkiproteiinia koodaavan geenin. Kun geeni alkaa tuottaa soluissa piikkiproteiinia, syntyy immuunireaktio. Kun elimistöön pääsee koronavirusta, immuunipuolustus tunnistaa piikkiproteiinin ja alkaa tuottaa sen toimintaa estäviä vasta-aineita. Ensimmäisen annoksen jälkeen rokotettava saa 21 vuorokauden kuluttua toisen pistoksen, joka tehostaa suojavaikutusta.

Menetelmä on hyvin tunnettu ja koeteltu. Saman tyyppisiä vektorirokotteita kehitetään parhaillaan muun muassa Suomessa ja Yhdysvalloissa.

Koronavirushankkeen rahoittaa Venäjän suorien investointien rahasto, ja sen kehittäjä on moskovalainen Gamaleja-instituutti.

Venäjä syyttää nyt ulkomaita misinformaatiokampanjasta rokotehanketta vastaan ja kertoo saaneensa 20 kumppanimaaltaan Lähi-idästä ja Latinalaisesta Amerikasta tilauksia miljardista rokoteannoksesta. Uutiskanava RT.comin mukaan Venäjällä on tuotantokapasiteettia 500 miljoonalle annokselle, loput valmistetaan ulkomailla.

Miksi Venäjän hanketta sitten epäillään? Sputnik V:n kehittäjät ja terveysviranomaiset eivät ole kertoneet valmisteesta avoimesti, eikä ensimmäisten kliinisten kokeiden tuloksia ole julkistettu. Ei ole mitään syytä olettaa, että avoimuus tästä lisääntyisi. Mahdolliset haittavaikutukset voidaan piilottaa menestystarinan alle.

Oikopolkujen käyttäminen rokotteen testauksessa on arveluttavaa. Yleisenä käytäntönä on, että rokotteen tehosta ja turvallisuudesta voidaan varmistua vasta laajojen, faasi 3:n ihmiskokeiden jälkeen. Näihin viimeisen vaiheen kliinisiin kokeisiin kootaan tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia. Operaatio on rokotekehittäjälle iso ja kallis, ja tulosten arvioiminen kestää aikansa. Vasta sitten viranomaiset voivat antaa rokotteelle myyntiluvan. Siksi rokotteiden kehittäminen on niin hidasta.

Maailman terveysjärjestö WHO ei anna venäläisrokotteelle hyväksyntää ennen laajaa turvallisuusarviointia. Venäjän kansallinen terveysviranomainen on kuitenkin tässä täysin toimivaltainen: se voi myöntää rokotteelle myyntiluvan nopeasti esimerkiksi hätäkäyttöön.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on kotimaisen koronarokotehankkeen takuumies.

Putinille rokotehankkeen onnistuminen olisi suuri henkilökohtainen voitto. Häntä on arvosteltu koronavirusepidemian vähättelystä ja huonosta hoidosta viime keväänä – tauti pääsi leviämään pahasti, terveydenhoito ylikuormittui, lääkärit uupuivat taakkansa alle, ja yhteiskunnan pysäyttäminen kävi erittäin kalliiksi.

Aika näyttää, onko rokote niin tehokas ja turvallinen kuin Venäjä esittää. Toivottavasti! Sen olisi pakko olla, sillä Putin on pannut oman arvovaltansa, ja jopa tyttärensä, likoon hankkeen puolesta.

Katariina Suuren rokottajalla oli valmiina nopea hevosvaljakko siltä varalta, että keisarinna tai tämän poika olisi kuollut hänen rokotteeseensa. Jos Sputnik V epäonnistuu, voivat terveysministeri Mihail Murashko ja Gamaleja-instituutin johtaja, akateemikko Aleksandr Gintsburg, joutua laatimaan omat pakosuunnitelmansa.