Katso suora lähetys kello 21: Harris ja Biden puhuvat yhdessä Delawaressa

Kamala Harris oli yksi ennakkosuosikeista Joe Bidenin varapresidenttiehdokkaaksi. Hän on ensimmäinen musta nainen Yhdysvalloissa pääpuolueiden presidentti- tai varapresidenttiehdokkaana.

Kamala Harris liittyy Joe Bidenin presidenttikampanjaan keskiviikkona Delawaressa.

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden kohtaa tänään Delawaren Wilmingtonissa tuoreen varapresidenttiehdokkaansa Kamala Harrisin. Parin yhteistä puhetta voi seurata tältä sivulta Suomen aikaa kello 21.00 eteenpäin.

Puheiden lisäksi pari aikoo osallistua virtuaaliseen varainhankintatapahtumaan keskiviikkoiltana Yhdysvaltojen aikaa.

Tiistaina Biden kertoi valinneensa kalifornialaisen Harrisin, 55, kumppanikseen presidenttikilpaan.

– Minulla on suuri kunnia ilmoittaa, että olen valinnut Kamala Harrisin, pelottoman pienempien puolesta taistelijan ja yhden maan hienoimmista virkamiehistä, varapresidenttiehdokkaakseni, Biden kirjoittaa.

Kamala Harris tervehti Joe Bidenia, kun tämä kampanjoi Michiganissa maaliskuun alussa.

Kamala Harris oli alun perin itsekin ehdolla demokraattien presidenttiehdokkaaksi, mutta jättäytyi pois jo joulukuussa ennen varsinaisten esivaalien alkamista. Vuosina 2008 ja 2012 Biden kampanjoi Barack Obaman rinnalla voittoisasti. Varapresidenttinä Biden toimi Obaman kaudet 2009–2017.

Nykyinen Kalifornian senaattori Kamala Harris on tehnyt leijonanosan urastaan piirisyyttäjänä ja työskennellyt myös Kalifornian oikeusministerinä. Harris on jamaikalaisen isän ja intialaisen äidin tytär, musta ja selvästi Bidenia nuorempi nainen, joka edustaa Bidenia vasemmistolaisempaa politiikkaa.

Monien kommentaattorien mukaan Harrisin valinta kertoo siitä, että Bidenin kampanjan fokus on nyt sukupuoli- ja rotukysymyksessä. Maantieteellisesti Harris on lännestä, kun taas Biden, 77, on kotoisin itärannikon Delawaresta.

Biden kohtaa istuvan presidentin Donald Trumpin, 74, presidentinvaaleissa 3. marraskuuta. Trumpin varapresidenttiehdokkaana on istuva varapresidentti Mike Pence, 61.