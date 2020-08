Ruumis löytyi rakennuksen entisöintitöiden yhteydessä.

Pariisin keskustassa sijaitsevan kartanon restaurointi keskeytettiin, kun rakennuksen kellarista löytyi miehen ruumis, The Guardian uutisoi.

Vuosikymmeniä hylättynä ollut kartano myytiin tammikuussa 35,1 miljoonalla eurolla holding-yhtiön omistajalle Jean-Bernard Lafontalle. Mies aloitti hulppean rakennuksen entisöintityöt helmikuussa.

CNN:n mukaan ruumis löytyi jo 26. helmikuuta. Siitä kerrottiin julkisuuteen vasta tiistaina. Huhut ruumiin löytymisestä olivat kiertäneet jo heinäkuussa ranskalaismediassa.

Työntekijät tekivät järkyttävän ruumislöydön siirtäessään lautakasaa ja muuta romua yhdessä kellarihuoneessa. Poliisi totesi pian miehen joutuneen väkivallan kohteeksi, sillä osa luista oli murtunut ja ruumiissa oli merkkejä puukotuksesta.

Ruumiilta löytyneiden henkilöpapereiden avulla mies tunnistettiin Jean-Pierre Renaudiksi ja hänen uskottiin kuolleen noin 30 vuotta sitten. Poliisi on käynnistänyt murhatutkinnan.

Le Monden mukaan miehellä ei ollut vakituista asuntoa ja hän oli alkoholisti.

– Voimme kuvitella, että hän oli tappelussa toisen marginaalissa asuvan kanssa... Mutta on epäselvää, kuoliko hän kartanossa vai tuotiinko hänet sinne ja emme ehkä koskaan saa tietää, kuka oli vastuussa hänen kuolemastaan. On hyvin mahdollista, että murhaaja itse on kuollut, poliisilähde kertoi ranskalaislehdelle.

Edes huutokaupan aikoihin kukaan ei ollut käynyt kellarissa, minkä takia miehen ruumista ei tuolloin löydetty.

Kartano sijaitsee 12 rue Oudinot -kadulla seitsemännessä kaupunginosassa.

– Historiallisesti se on tärkeä rakennus. Useat ihmiset ovat asuneet siellä kuten runoilija Francois Coppée (1842-1908), paikallisen naapuruston säilyttämiseen keskittyvän järjestön varapuheenjohtaja Sabrine Lebreton kuvailee.

Vieressä asui aikoinaan muotisuunnittelija Yves Saint-Laurent (1936-2008).