Kaikki maan hoitokodit eristettiin heti, kun Aucklandissa paljastui uusi tartunta.

Uuden-Seelannin tulevia parlamenttivaaleja voidaan joutua siirtämään koronaviruspandemian vuoksi, pääministeri Jacinda Ardern varoitti keskiviikkona. Maassa kerrottiin tiistaina ensimmäisestä uudesta, kotoperäisestä koronavirustartunnasta 102 päivään.

Ardernin mukaan viranomaiset yrittivät keskiviikkona jäljittää kaikkia ihmisiä, jotka ovat olleet tekemisissä koronavirustartunnan saaneiden, Aucklandissa asuvien neljän ihmisen kanssa.

Normaaliin elämään tottuneet Aucklandin asukkaat palasivat keskiviikkona karuun koronatodellisuuteen, kun kasvomaskeihin sonnustautuneet poliisit vahtivat pääväylien tiesulkuja ja ihmiset hamstrasivat ruokaa ja tarpeelliseksi kokemiaan tarvikkeita kaupoista.

Vaalit on tarkoitus pitää ensi kuun puolivälissä.

Kaikki maan hoitokodit on niin ikään eristetty, eikä vierailuja sallita.

– Ymmärrän, että tämä on hyvin raskasta niille, joiden läheisiä on hoitokodeissa. Tämä on kuitenkin paras tapa suojella ja pitää huolta heistä, pääministeri vakuutti.