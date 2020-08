Lapsen luokkatoverin äidin kommentti maskeista sai suomalaisen Jennyn tunteet pintaan – Yhdysvalloissa koulujen avaamisesta on käyty kovaa vääntöä

Yhdysvalloissa suurin osa kouluista ei avaudu lähiopetukselle kouluvuoden alussa. Suomalainen Jenny Seo pohtii vielä, laskeeko lapsensa kouluun.

Suomalaisen Jenny Seon lasten koulupiiri New Jerseyssä ilmoitti, että syksyllä jokaisella lapsella pitää olla maski kasvoillaan koko koulupäivän ajan. Seon tyttären luokan vanhempien viestiryhmässä yksi äideistä totesi, että hän haastaa koulupiirin oikeuteen, jos hänen lapsensa pakotetaan käyttämään maskia.

– Me muut äidit emme vastanneet tähän niin nätisti, Seo virnistää. Hänelle maskit ovat itsestäänselvyys.

Episodi kuvaa ristivetoa, jota Yhdysvalloissa tällä hetkellä käydään koulujen avaamisesta. Presidentti Donald Trump haluaa koulut auki, vaikka maan koronavirusepidemia ei osoita laantumisen merkkejä.

– Lapset ovat melkein immuuneja tälle taudille, Trump sanoi Fox Newsin haastattelussa keskiviikkona.

Väite ei ole totta. Vaikka lapset sairastuvat koronaviruksesta huomattavasti harvemmin kuin aikuiset, on Yhdysvalloissa viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin kuollut yli 80 alle 20-vuotiasta henkilöä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaisi avata koulut, mutta merkittävä osa koulupiireistä tarjoaa syyslukukaudella ainoastaan etäopetusta.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Trumpin tahto ei ole menossa läpi. Yhdysvalloissa koulu alkaa suurimmassa osassa maata elo-syyskuun vaihteessa. CNN:n mukaan maan 15 suurimmasta koulupiiristä 13 tarjoaa ainoastaan etäopetusta syyslukukauden alkaessa.

Maan suurimmassa koulupiirissä New Yorkin kaupungissa on yli miljoona oppilasta. New Yorkissa siirryttiin etäopetukseen maaliskuun puolivälissä, kun koronavirus jylläsi murhaavasti kaupungissa. Etäopetus jatkui kevätlukukauden loppuun.

Paine New Yorkin koulujen avaamiseksi on suuri.

New Yorkin kouluissa on yli 100 000 koditonta oppilasta, ja monille heistä koulu on tärkeä tukipiste. Vaikka kaupunki jakoi oppilailleen Ipadeja, ei kaikissa kodittomien suojissa ole verkkoyhteyttä. Myös kaupungin 200 000 erityisoppilasta kärsivät poikkeusolosuhteissa.

Oma lukunsa on koulujen sulkemisen vaikutus talouteen. Yhdysvalloissa ei ole toimivaa julkista päivähoitoa. Koulupäivät ovat pitkiä, ja vanhemmat ehtivät käydä niiden aikana töissä. Monet eivät voi palata töihin ennen kuin koulut ovat auki normaalisti.

New Yorkin koulupiirin kyselyyn vastanneista perheistä 26 prosenttia sanoi haluavansa pitää lapsensa etäopetuksessa. New York tarjoaa halukkaille tämän vaihtoehdon, mutta muille on tulossa hybridimalli. Siinä oppilaat jaettaan ryhmiin, jotka olisivat vuorollaan koulussa osan ajasta ja loput etäopetuksessa.

Jenny Seon perheelle on annettu koulun suhteen kaksi vaihtoehtoa: online tai hybridimalli.

Jenny Seon lasten koulupiirissä New Jerseyn Rockawayssa suunnitelmat ovat samanklataiset kuin New Yorkissa. Seon kahden vanhimman lapsen koulu alkaa 8. syyskuuta. Aurora menee toiselle luokalle ja Luukas kolmannelle.

– Meille on näytetty kahta eri mallia: hybridi tai kaikki online, Seo kertoo.

Online tarkoittaa pelkkää etäopetusta, ja sen saa valita kuka tahansa perhe ilman perusteluita. Hybridimallissa suurin osa oppilaista on koulussa kaksi päivää viikossa. Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ovat lisäksi koulussa myös kolmantena päivänä. Luukaksella on diagnosoitu tarkkaavaisuushäiriö, ja hänellä on koulussa oma opettaja päivittäin. Tämä jatkuisi myös tulevana syksynä, mikäli Seot valitsevat lähiopetuksen.

– En ole täysin vielä päättänyt, mitä tehdään, Seo sanoo.

– Mietin, että jos laitan heidät kouluun, miten se toimisi. Tiedän että heiltä mitataan kuume, on käsidesi, käsien pesusta huolehditaan ja niin pois päin. He ovat kuitenkin lapsia, ja se on koulu. Koulurakennus on aika pieni. Jos ei porrasteta kuka kulkee käytävillä mihinkin aikaan ja mihinkin suuntaan, eivät he pysty pitämään kahden metrin etäisyyttä.

Seo itse on kotiäiti, mutta hänen korealainen aviomiehensä käy töissä New Yorkissa. Koronavirustilanne on vaikean kevään jälkeen saatu hallintaan sekä New Yorkissa että New Jerseyssä, mutta Seo uskoo viruksen kyllä löytävän tiensä lastensa kouluun.

– Jos altistumisia tulee useamman kerran, koko perheen pitäisi jäädä aina karanteeniin. Se voisi olla mieheni työn kannalta hankalaa.