Tihanovskajan Valko-Venäjältä lähdön syistä ristiriitaisia tietoja – ”Ihminen, jota uhkaillaan ja jonka aviomies on vankilassa, saadaan tekemään mikä tahansa video”

Valko-Venäjän presidentinvaalien oppositioehdokas Svetlana Tihanovskaja julkaisi videon, jolla hän kiisti lähteneensä maasta painostettuna. Valtion uutistoimiston julkaisemalla toisella videolla hän pyysi kannattajiaan välttämään poliisin vastustamista.

Valko-Venäjältä presidentinvaalien jälkimainingeissa poistuneelle oppositioehdokkaalle Svetlana Tihanovskajalle on myönnetty viisumi, joka takaa hänelle vuodeksi oikeuden oleskella Liettuassa. Asiasta tiedotti Reutersin mukaan Liettuan ulkoministeri Linas Linkevicius tiistaina.

Sunnuntaina järjestetyt vaalit päättyivät odotetusti presidentti Aleksandr Lukashenkon rökälevoittoon, ja yhtä odotetusti tulosta on syytetty peukaloiduksi opposition taholta. Eri puolella maata puhkesi äänestyksen jälkeen laajoja mielenosoituksia, joihin viranomaiset ovat puuttuneet kovalla kädellä.

Linkeviciusin mukaan Tihanovskajaan kohdistui kotimaassaan niin suurta painetta, että hänelle ei jäänyt muuta mahdollisuutta kuin lähteä. Aviomiehensä Sergei Tihonovskin pidätyksen jälkeen nopeasti Valko-Venäjän opposition kärkeen nousseen Tihanovskajan lähdön syistä liikkui tiistaina ristiriitaisia tietoja.

Aleksandr Lukashenko ja Svetlana Tihanovskaja televisiolähetyksestä otetussa kuvassa vaalien aattona lauantaina.

Kampanjaryhmästään peräisin olevien tietojen mukaan nainen olisi painostettu poistumaan maasta. Avustaja Olga Kovolkovan mukaan Tihanovskajaa olisi pyydetty lähtemään vastineena vangitun kampanjapäällikkönsä Maria Morozin vapauttamisesta.

Myös Morozin on kerrottu olevan nyt Liettuassa. Ulkoministeri Linkeviciusin mukaan Tihanovskajan lapset olivat jo valmiiksi maassa ennen Tihanovskajan saapumista.

Hän kertoi, että Tihanovskaja oli hyväksynyt hänelle ”tarjotun” mahdollisuuden poistua maasta. Valko-Venäjän rajaviranomaiset puolestaan kiistivät, että Tihanovskaja olisi viety rajan yli Liettuaan väkisin.

”Se oli päätös, jonka tein täysin itsenäisesti”

Tihanovskaja itse julkaisi tunteikkaan videon, jolla hän kiisti tulleensa pakotetuksi ulos kotimaastaan.

– Tein hyvin vaikean päätöksen. Se oli päätös, jonka tein täysin itsenäisesti, eivätkä siihen voineet vaikuttaa millään tavalla ystäväni, perheeni, kampanjaväkeni eikä Sergei, hän kertoi YouTubessa julkaisemallaan videolla.

Vielä maanantaina Tihanovskaja osallistui lehdistötilaisuuteen Minskissä.

Tihanovskaja kertoi presidentinvaalikampanjan kovettaneen häntä ja antaneen hänelle niin paljon voimaa, että hän kykenee ”kestämään mitä tahansa”.

– Mutta ehkäpä olen edelleen se heikko nainen, joka olin alussa, hän sanoi.

– Tiedän, että monet ihmiset ymmärtävät minua, mutta monet myös tulevat syyttämään ja vihaamaan minua. Mutta tiedättehän, luoja suokoon, että te ette joudu koskaan kohtaamaan sellaista valintaa kuin minä. Ihmiset, olkaa varovaisia, yksikään elämä ei ole käypä hinta siitä, mitä nyt tapahtuu. Minä... lapset ovat elämämme tärkein asia, Tihonovskaja jatkoi silmin nähden liikuttuneena.

Tukijat epäilevät toista videota pakolla kuvatuksi

Valko-Venäjän valtion uutistoimisto Belta puolestaan julkaisi toisen videon, jolla Tihanovskaja vetosi kannattajiinsa, jotta nämä eivät vastustaisi poliisia ja riskeeraisi henkeään mielenosoituksissa. AFP:n mukaan Tihanovskajan läheinen liittolainen Maria Kolesnikova kertoi toimittajalle uskovansa, että hänet pakotettiin puhumaan kyseisellä videolla.

– Ihminen, jota uhkaillaan ja jonka aviomies on vankilassa, saadaan tekemään mikä tahansa video, Kolesnikova sanoi.

Maria Kolesnikova puhui tiistaina lehdistötilaisuudessa Minskissä.

AFP:n mukaan videolla pää painuksissa esiintyvä Tihanovskaja vaikutti lukevan paperilta valmiiksi kirjoitettuja vuorosanoja.

Beltan videosta uutisoi myös Venäjän valtion uutistoimisto Ria. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi maanantaina haluavansa, että Valko-Venäjä aktivoisi uudelleen jäihin pannut suunnitelmat tiiviimmästä yhteistyöstä Venäjän kanssa.

Liettuan ulkoministerin mukaan Venäjä yrittää käyttää naapurimaansa kriisiä hyväkseen painostaakseen sen suostumaan vahvempaan maiden väliseen integraatioon.

– Kun Valko-Venäjän hallitus on heikompi, on loogista, että painetta kasvatetaan. Tämä on lisähaaste, ulkoministeri Linkevicius sanoi.