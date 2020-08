Yli 200 alle 45-vuotiasta on kuollut Floridassa koronavirukseen.

New York Timesin analyysi paljastaa, että Floridassa yhä useammat nuoret aikuiset kuolevat koronavirukseen.

Heinäkuussa virus tappoi osavaltiossa enemmän 25–44-vuotiaita kuin neljänä aikaisempana kuukautena yhteensä. Yhteensä ikäryhmässä on rekisteröity Floridassa yli 200 kuolemantapausta pandemian aikana.

Myös 45–64-vuotiaiden kuolleisuus on selvässä nousussa. Heinäkuussa koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin kuoli Floridassa enemmän alle 65-vuotiaita kuin yli 90-vuotiaita, kun aikaisempina kuukausina tilanne oli päinvastainen.

Valtaosa Floridan yli 8 000:sta koronavirukseen kuolleesta on vanhuksia. Nuorten osuus kuolemista on kuitenkin noussut samaan aikaan kuin heidän osuutensa tartunnan saaneista.

– Vaikka suurin osa covidiin kuolevista on vanhoja henkilöitä, se että meillä on tämä demografinen muutos kohti nuorempia tartunnan saaneita, johtaa myös kuolemien määrän nousuun nuorempien keskuudessa, epidemiologian apulaisprofessori Tali Elfassy Miamin yliopistosta sanoi New York Timesille.

Useat nuorista kuolonuhreista olivat ylipainoisia tai heillä oli diabetes.

– Meillä on ollut tämä ajatus, että ei ole mitään hätää, koska nuoret eivät sairastu tästä viruksesta eivätkä ainakaan kuole siitä. No, se ei ole totta. Nuoret sairastuvat, ja nuoret kuolevat, epidemiologian apulaisprofessori Cindy Prins Floridan yliopistosta sanoi.