Kirjeenvaihtajan kommentti: Kamala Harris on yhtä aikaa rajoja rikkova ja varma valinta – Joe Bidenilla ei ole nyt syytä turhiin riskeihin

Kamala Harris rikkoisi varapresidenttinä monta lasikattoa, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen.

Joe Biden julkisti tiistaina varapresidenttiehdokkaansa, eikä valinta yllättänyt ketään. Kamala Harris on ollut vedonlyöjien suosikki siitä asti, kun Biden varmisti demokraattisen puolueen presidenttiehdokkuuden.

Biden lupasi jo esivaalien aikana, että hänen varapresidenttinsä on nainen. Kesän aikana Yhdysvaltojen ykköspuheenaihe on ollut mustaihoisten kokema rasismi, joten valkoisen naisen valitseminen olisi vaikuttanut erikoiselta. Biden, 77, on myös vakuuttanut haluavansa kumppanin, joka on valmis astumaan tarvittaessa nopeasti presidentin paikalle.

Harris, 55, on senaatin ainoa musta nainen tällä hetkellä ja täyttää siten täydellisesti kaikki kolme ehtoa.

Ei Harris toki kaikkien suosikki ole. Monet mustien oikeuksia ajavat aktivistit eivät katso hyvällä hänen historiaansa yleisenä syyttäjänä ja Kalifornian oikeusministerinä. Aktivistien mielestä Harris toteutti politiikkaa, joka johti vankiloiden täyttymiseen mustilla miehillä.

Tutkimusten mukaan varapresidenttiehdokkaat eivät juuri vaikuta vaalien tulokseen. Bidenin toiveena on, että Harris nostaa mustien äänestysaktiivisuutta, joka oli noin viisi prosenttiyksikköä suurempi Barack Obaman ollessa ehdolla vuosina 2008 ja 2012 kuin vuosien 2004 ja 2016 vaaleissa. Musta presidenttiehdokas on tosin eri asia kuin musta varapresidenttiehdokas.

Biden ei kuitenkaan tarvitse erityistä nostetta. Hänen johtonsa Donald Trumpiin on gallupeissa tällä hetkellä noin kymmenen prosenttiyksikköä. Bidenin tavoin demokraattien ideologista keskustaa edustava Harris on ennen kaikkea riskitön valinta.

Mikäli Biden–Harris-parivaljakko voittaa marraskuussa, tehdään monin tavoin historiaa. Harris olisi ensimmäinen mustaihoinen varapresidentti, ensimmäinen aasialainen varapresidentti (hänen äitinsä on intialainen ja isänsä jamaikalainen) ja ensimmäinen naispuolinen varapresidentti.

Vielä suurempaa historiaa voidaan tehdä 2024. Harris ponnahti nimittäin neljän vuoden päästä käytävien vaalien suosikiksi. Biden tuskin 81-vuotiaana enää uuteen kampanjaan lähtisi.