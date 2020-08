Näitä asioita tarkkaillaan

Tarttuvuusluku/R-luku: R-luku kertoo, kuinka monta ihmistä tartunnan saanut tartuttaa keskimäärin, BBC kertoo. Jos luku on yli yhden, epidemia on kiihtymässä. Jos luku on alle yhden, epidemia on hiipumassa.

Positiivisten testien osuus kaikista testeistä: Tämä luku auttaa näkemään, tehdäänkö yhteisössä riittävästi koronavirustestejä. Jos luku on suuri, viittaa se siihen, että testeihin saatetaan ottaa vain sairaimmat potilaat. WHO:n mukaan laajasti testejä tehneillä mailla luvun olisi oltava viisi prosenttia tai alle ainakin 14 päivän ajan, Johns Hopkinsin yliopiston sivuilla avataan. WHO on myös suositellut, ettei koronarajoituksia pureta, jos positiivisten testien osuus kaikista testeistä on yli viisi prosenttia.