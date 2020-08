Lähes Suomen kokoinen Uusi-Seelanti on onnistunut kukistamaan koronaviruksen lähes täysin – virus ei ole levinnyt yli sataan päivään

Saarivaltion kaikki uudet tautitapaukset on pystytty jäljittämään, ja ne ovat olleet peräisin ulkomailta.

Uudessa-Seelanissa ei ole todettu yli sataan päivään ainuttakaan koronavirustapausta, joka olisi levinnyt maan rajojen sisäpuolella. Kaikki uudet tautitapaukset on pystytty jäljittämään, ja ne ovat tulleet maahan ulkomailta, kertoo CNN.

Maailmanlaajuista koronavirusdataa ylläpitävän Worldometerin mukaan Uudessa-Seelannissa on tällä hetkellä 21 aktiivista tautitapausta. Yhteensä pandemian aikana vahvistettuja tartuntoja on 1 569, joista 22 on johtanut kuolemaan. Testejä maassa on tehty lähes 500 000.

Uusi-Seelanti on noin 4,5 miljoonan asukkaan väkiluvullaan ja noin 269 000 neliökilometrin pinta-alallaan vain hieman Suomea pienempi valtio. Väestöntiheys on lähes sama kuin Suomella eli noin 17 asukasta neliökilometrillä.

Suomessa testattujen määrä on noin 100000 pienempi kuin Uudessa-Seelannissa. Täällä aktiivisia tartuntatapauksia on tällä hetkellä 288. Koko pandemia-aikana tapauksia on Suomessa ollut 7 601, joista kuolemaan on johtanut 333.

Vaikka Uuden-Seelannin maat vaikuttavat lupaavilta, ei saarivaltiossa ole silti tuudittauduttu turvallisuuden tunteeseen. Uuden-Seelannin terveydenhuollon pääjohtaja Ashley Bloomfieldin mukaan maan on oltava valmiudessa nujertamaan uudet tautitapaukset mahdollisimman nopeasti.

– Olemme nähneet ulkomailla, että virus voi tulla takaisin ja levitä paikoissa, joissa se oli jo kontrollissa, Bloomfield sanoo.

Uusi-Seelanti nujersi koronaviruksen aikaisessa vaiheessa asetetuilla tiukilla rajoituksilla, jotka käytännössä sulkivat koko maan totaalisesti useiden viikkojen ajaksi. Kieltolistalla olivat muun muassa ravintoloiden take-away-myynti, rannoilla oleskelu ja oman naapuruston ulkopuolelle meneminen.

Tiukkojen maan sisäisten rajoitusten lisäksi maa otti käyttöön tiukan rajavalvonnan. Ainoastaan Uuden-Seelannin kansalaisilla oli oikeus tulla maahan, ja heidän tuli viettää kaksi viikkoa karanteenissa valvotuissa olosuhteissa.

Tiistaista alkaen maassa otetaan käyttöön maahanpalaamismaksu, joka on suuruudeltaan 3 100 Uuden-Seelannin dollaria (1 738 euroa). Maksu peritään kaikilta maahan palaavilta kansalaisilta, joita ei ole erikseen vapautettu maksusta esimerkiksi vähävaraisuuden vuoksi. Maksulla katetaan valvotun karanteenin järjestämisestä koituvia kustannuksia.

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern.

Pääministeri Jacinda Ardernin mukaan maan strategiana oli tehdä kovia toimia riittävän ajoissa. Uusi-Seelanti sulki rajansa 19. maaliskuuta, jolloin koko maassa oli vasta 28 vahvistettua tartuntaa. Muutama päivä myöhemmin, kun maanlaajuiset tiukat rajoitustoimet astuivat voimaan, tartuntoja oli 102. Tähän mennessä yksikään ei ollut kuollut virukseen.

Kun rajoituksia lievennettiin kesäkuun alussa, edellisen 17 päivän aikana tehdyistä lähes 40 000 koronatestistä yksikään ei ollut positiivinen. Rajoituksia ei ole tarvinnut sen jälkeen asettaa uudelleen.

Uuden-Seelannin strategia koronaviruksen vastaisessa taistelussa on alusta asti ollut viruksen eliminointi. Tämä ei kuitenkaan terveysministeriön mukaan tarkoita sitä, että virus pyrittäisiin hävittämään maasta kokonaan.

– Olemme eliminoineet kaikki tartuntaketjut ainakin 28 päivän ajan, ja pystymme tehokkaasti eristämään kaikki ulkomailta tulevat uudet tautitapaukset, ministeriön nettisivuilla kerrotaan.

Toisin kuin lähes kaikissa muissa maailman maissa, Uudessa-Seelannissa ei ole missään vaiheessa otettu käyttöön kasvomaskien käyttöön liittyviä käskyjä tai suosituksia. Suomen ja muiden pohjoismaiden lisäksi vain Valko-Venäjä on ollut Uuden-Seelannin kanssa samoilla linjoilla maskin käytöstä.

Uuden-Seelannin terveysviranomaisten mukaan maalla on muutamia etuja, joiden vuoksi maskien käyttöä ei ole nähty olennaisena keinona viruksen torjunnassa. Sillä ei ole maarajaa kenenkään kanssa, jolloin maahantulon kontrollointi on huomattavasti helpompaa. Lisäksi maan asukastiheys on pieni moniin muihin maihin verrattuna.

Tulevaisuudessa maskien käyttöä ei ole kuitenkaan suljettu pois. Maan terveysministeriö on kehottanut kotitalouksia hamstraamaan maskeja viruksen mahdollista toista aaltoa varten. Ashley Bloomfeldin mukaan viruksen uudelleen leviäminen on vain ajan kysymys.

– Lähtökohtamme on, että se voi tapahtua milloin tahansa, Bloomfield sanoi Radio New Zealandille viime viikolla.