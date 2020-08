Mauritiuksen öljykatastrofi uhkaa pahentua, turmalaiva hajoamassa merenkäynnissä

Japanilaisomisteisessa Wakashio-aluksessa oli noin 4 000 tonnia polttoainetta, kun se ajoi karille Mauritiuksen lähellä.

Mauritiuksella yritettiin maanantaina epätoivoisesti estää maata uhkaavaa ympäristökatastrofia, kun jo pari viikkoa sitten karille ajaneesta rahtialuksesta valui edelleen mereen polttoainetta.

Mauritiukselle on julistettu hätätila uhkaavan ympäristökatastrofin vuoksi.

Japanilaisomisteisessa Wakashio-aluksessa oli noin 4 000 tonnia polttoainetta, kun se ajoi karille Mauritiuksen lähellä. Tuhat tonnia on jo valunut mereen ja osa on saatu siirrettyä pois laivasta helikopterilla, mutta jäljellä on vielä noin 2 500 tonnia.

Karille ajanut japanilaisvarustamon Wakashio-alus uhkaa hajota merenkäynnissä.

Polttoaineen pumppaus oli maanantaina pakko keskeyttää kovan merenkäynnin vuoksi. Sukeltajien mukaan alus hajoaa pian, sillä rungossa on useita halkeamia ja aallot moukaroivat laivaa armottomasti.

Jo pari viikkoa sitten karille ajaneesta rahtialuksesta valuu edelleen mereen polttoainetta.

Mauritiukselle on julistettu hätätila uhkaavan ympäristökatastrofin vuoksi.