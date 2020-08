Tallinnan edustalla tapahtuneessa helikopterionnettomuudessa kuoli kahdeksan suomalaista, neljä virolaista ja kaksi yhdysvaltalaista.

Viisitoista vuotta sitten otsikot olivat synkät. Tallinnasta Helsinkiin matkannut Copterlinen helikopteri syöksyi 10. elokuuta pian nousun jälkeen Suomenlahden pohjaan. 12 matkustajaa ja kaksi miehistön jäsentä kuolivat tuhoisassa onnettomuudessa.

Copterline Estonian silloinen toimitusjohtaja Tõnis Lepp muistaa kyseisen päivän aina. Kopteri nousi ilmaan kello 12.39, ja muutaman minuutin kuluttua hän alkoi saada puheluita, hän muistelee Eesti Päevalehtin haastattelussa.

– Hei Tõnis, emme saa yhteyttä kopteriin, kuului ensimmäinen soitto.

– Tõnis, soita myös sinun taajuudeltasi, emme saa poikiin yhteyttä.

Rannikolla sää oli melko tyyni, tuuli kuusi metriä sekunnissa, ja näkyvyys oli kelvollinen. Sikorsky S-76:n pääroottorin ohjausjärjestelmän tehostimeen eli servoon oli tullut vika, ja irronnut metallipinnoite tukki öljykanavat. Ohjausjärjestelmä ei toiminut, ja kopteri kieppui 13 kierrosta roottoriakselinsa ympäri pudoten Aegna-saaren edustalle, missä meri oli 50 metriä syvä. Matkaa Tallinnan keskustasta ehti kulua kolme minuuttia.

– Menetimmekö pyrstöroottorin? jäi lentäjien viimeisiksi virkkeeksi, kertoo Lepp.

Tältä lähtöalustalta helikopteri nousi ilmaan lauantaina 10. elokuuta 2005 kello 12.39.

Tallinkin laiva ohittaa onnettomuuspäivänä otetussa kuvassa etsintäjoukot.

Kesti aikaa, ennen kuin totuus ja paniikki iskivät toimistolla istuneeseen Leppiin. Välillä yhteydet pätkivät, kun joku oli väärällä kanavalla. Kun hän ymmärsi kopterin pudonneen, hän oletti sen kelluvan. Kaksimoottorinen kopteri oli varustettu hätäkellukejärjestelmällä, ja runko oli vesitiivis. Ja olihan kopterissa paljon ilmaa.

– Uskoin siihen. Tiedäthän, kun tällaista tapahtuu, ihmisen puolustusmekanismit nousevat. Kun kyseessä on erityisen paha onnettomuus, sitä keksii kaikenlaisia vaihtoehtoja lieventääkseen sitä. Hyvä on, kopteri on ehkä vähän veden alla, ovet ovat kiinni, mutta ihmisillä on ilmaa, se nousee kohta pinnalle. Okei, vaikka helikopteri on siellä, ihmiset pääsevät ulos helikopterista. Kaikki on vielä mahdollista. Kaikki on hyvin. Okei, ei hyvin, mutta ihmiset ovat elossa, Lepp avasi ajatuksenjuoksuaan.

Copterlinen Suomen ja Viron toimitusjohtajat Kari Ljungberg (vas.) ja Tõnis Lepp turmapäivänä tiedotustilaisuudessa.

Kun silloinen pääministeri Andrus Ansip otti julkisesti osaa uhrien läheisten suruun ja kertoi ikkunoiden rikkoutuneen, Lepp ymmärsi, että toivo ilmataskusta ja selviytyjistä on turha. Varmaa tietoa ei vielä ollut. Siksi Lepp ei suostunut sanomaan julkisesti, että uhrit ovat kuolleita, minkä lehdistö tulkitsi viestinnän valehteluksi.

Fysiikkaakin opiskellut Ansip perustelee Eesti Päevalehtille, että tilanne oli jo selvä: eloonjääneitä ei voinut olla.

– Pidin totuuden kertomista tärkeänä.

Vainajia tuotiin satamaan Merikarhu-laivalla 12. elokuuta.

Vainajat luotiin satamaan 12. elokuuta. Kapteenin etsinnöissä kesti kauemmin.

Työturvallisuuskeskuksen johto oli ollut Tallinnassa kaksipäiväisessä suunnittelukokouksessa. Paluumatkalla turmakopterissa oli viisi henkeä keskuksen johdosta, mukaan lukien istuva ja seuraajaksi valittu toimitusjohtaja. Kuudes suomalaisuhri oli Airpron toimitusjohtaja. Virolaisten uhrien joukossa oli Kalev-makeistehtaan toimitusjohtajan vaimo ja sisar sekä Helsinkiin esiintymään matkanneet 22-vuotiaat pianisti ja viulisti. Helikopterissa oli myös amerikkalaisäiti, 86, tyttärensä, 46, kanssa.

Suomalaislentäjät olivat kummatkin kokeneita. Toinen heistä oli lentänyt Rajavartiolaitoksen koptereita ennen Copterlinelle siirtymistä, ja tuolloin myös osallistunut Estonian pelastus- ja etsintälentoihin 1994. Toisen lentäjän ruumiin löytämisessä kesti elokuun loppuun, mutta muut uhrit nostettiin merestä muutamassa päivässä.

” Minulla oli outo tunne hautajaisissa. Kuka olen? Olenko surija ja tukija? Vai syyllinen?

Hautajaisissa Tõnis Lepp ei tiennyt, oliko surija vai syytetty. Hän tunsi ennalta vaimonsa ja sisarensa menettäneen Kalev-johtajan, jolle ei ollut riittänyt lippua tuhoisalle Helsingin-lennolle. Iltapäivällä onnettomuuden jälkeen he istuivat paikallaan olevassa autossa puoli tuntia hiljaa.

– En ole kyennyt puhumaan hänelle siitä, Lepp toteaa onnettomuudesta.

Ylen mukaan koneen valmistaja Sikorsky maksoi uhrien omaisille miljoonakorvaukset.

Markku Parhiala oli yksi hylyllä sukeltaneista suomalaisista.

Sukellusoperaatio ei mennyt kuten piti. Sukeltajat olivat vedessä vasta vähän ennen yhdeksää, kun helikopteri oli pudonnut ennen yhtä. Puoli kolmelta sukeltajat olivat haarukoineet, mihin kopteri putosi. Rajavartiolaitos ja sisäministeriö pallottelivat vastuuta keskenään, joten sukellusluvassa kesti.

– Komentoketjua ei ollut. Siellä oli joko liikaa johtajia tai ei lainkaan johtajia, sukeltaja Ivar Treffner muistelee Eesti Päevalehtille.

Mukana ollut suomalaissukeltaja Markku Parhiala kertoi operaatiosta tapahtumavuonna IS:lle.

– Vainajien sukeltaminen on aina yhtä vastenmielistä, vaikka nostin ensimmäisen kuolleen jo 1974.

Viron teksti-tv kertoi ensin virheellisesti, että suomalaissukeltajat pudottivat kapteenin ruumiin.

– Vanhat lentäjäkaverit ja sukeltajat soittelivat ja ihmettelivät, mitä me puuhaillaan.

– Laajoista etsinnöistä huolimatta emme löytäneet häntä. Tuntui, että olimme epäonnistuneet, vaikka jokainen vainaja olikin meille yhtä tärkeä. Olin kuitenkin tuntenut hänet 20 vuoden ajan.

Kopteri nostettiin aamulla 13. elokuuta.

Onnettomuuden tutkinnassa kesti vuosia, ja syytöksiä lenteli. Copterlinen toimintaa käytiin tarkasti läpi, ja huoltovälejä ja ylitöitä tiirattiin tarkkaan. Onnettomuusturvakeskuksen raportin mukaan osasyynä onnettomuuteen oli, että yhtiö ei havainnut tehostimen sisäistä nestevuotoa ajoissa eikä yhtiön kulttuuri rohkaissut henkilökuntaa raportoimaan havaitsemistaan vioista.

Viron syyttäjänvirasto päätti vuonna 2010 lopettaa tapausta koskeneen rikostutkinnan ja että turma ei siten johda rikossyytteisiin. Syynä oli epäillyn rikoksen, teknisiä vaatimuksia vastaamattoman tuotteen valmistamisen ja markkinoinnin, vanheneminen viidessä vuodessa.

– Emme havainneet kenelläkään tahallista syytä. Niinpä minulla ei ole valittamista, tutkimuslautakunnan tekninen asiantuntija kommentoi tuolloin.

Helikopteriliikenne Helsingin ja Tallinnan välillä oli vilkasta onnettomuuteen saakka. Lennot lähtivät tasatunnein, eikä matkaan kulunut kuin 18 minuuttia. Copterlinella oli 18 kopteria. Elokuun 2005 jälkeen liikennöinti jäi tauolle, ja kun lennot aloitettiin uudelleen vuonna 2008, ei riittävästi matkustajia löytynyt. Copterline asetettiin konkurssiin 2010. Yrityksiä aloittaa liikennöinti on sen jälkeen ollut useita, mutta säännöllinen matkustajaliikenne ei ole ottanut tuulta alleen. Vuonna 2016 Copterline asetettiin uudestaan konkurssiin.

Matka kesti 18 minuuttia. Yhdensuuntaisen matkan saattoi saada 69 eurolla.

Copterlinen toinen Sikorsky S-76C -kopteri varikolla.

Koripallotähti Kobe Bryantia ja tämän seuruetta kuljettanut, Kaliforniassa tammikuussa pudonnut helikopteri oli samaa Sikorsky S-76 -helikopterimallia. Leppin mukaan vika ei ole koneessa, jollaisella kuningatar Elisabetkin on lentänyt.

– Kukaan järkevä ihminen ei lennä sellaisessa säässä. Kukaan ei lennä vuorten yli sellaisessa säässä. Mutta ehkä he ajattelivat: minulla on kaiken kestävä laite, minähän menen.