Tarja Halosen kommentit Ruotsin kyvystä hoitaa koronatilannetta nousivat uutisotsikoihin länsinaapurissa: ”Isku Ruotsia vastaan”

Tarja Halonen arvioi Ylellä, että naisjohtoiset maat ovat pärjänneet koronakriisissä paremmin.

Presidentti Tarja Halosen Ylelle antamat kommentit, joiden mukaan koronasta ovat selvinneet paremmin sellaiset maat, joissa naisilla on vahva asema ja naisjohtaja, ovat nousseet uutisotsikoihin Ruotsissa.

Aftonbladet on otsikoinut etusivun pääjuttuna olevan artikkelin: ”Halonen: naisten johtamat maat hallitsevat koronan paremmin.” Lehti kirjoittaa myös ”iskusta Ruotsia vastaan,” sillä Ruotsi ei saanut Haloselta kehuja koronaepidemian hoidossa.

Aftonbladet nostaa esille sen, että Halonen kehui liittokansleri Angela Merkelin Saksaa ja Suomen Sanna Marinin tapaa käsitellä koronakriisiä.

Sen sijaan miesten johtama Ruotsi ei saanut Haloselta kehuja.

– Meidän läntinen naapurimme, Ruotsi, ei vaikuta selviytyneen niin hyvin, mutta siellä ovat miehet johdossa.

Halosen kommentit herättivät Suomessa kritiikkiä siitä, että presidentti kritisoi Ruotsin toimintaa. Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund piti harmittavana sitä, että suomalaisten päättäjien puheisiin oli hiipinyt Ruotsin piikittely sen koronatilanteesta.

– Suomi näköjään taas vaalii naapurisuhteitaan. Nyt vuorossa ex-pressa. Mikä kansallismielinen paatos meillä oikein on menossa? Ala-arvoista käytöstä pandemian keskellä. Häpeä, Tarja Halonen, Grönlund twiittasi.

Ilta-Sanomille Grönlund sanoi, että näki asian twiitin arvoisena.

– Keskustelun sävy on ollut jatkuvasti Ruotsia halveksiva ja väheksyvä. Tässä on päällä pandemia, jonka loppua ei näy. Luvut kehittyvät valitun strategian mukaan eri tahdissa, ja erilaisia asioita tapahtuu. Ihmettelen, mikä tarve on sivaltaa tärkeintä naapuria. En ole nähnyt samanlaista kritiikkiä esimerkiksi Venäjää kohtaan.