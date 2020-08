Yhdysvaltain terveysministeri tapasi Taiwanin presidentin – poikkeuksellinen vierailu suututti Kiinan

Kiina on suuttunut Yhdysvaltain terveysministerin Taiwanin-vierailusta.

Yhdysvaltain terveysministeri Alex Azar on tavannut Taiwanin presidentin Tsai Ing-Wenin. Taiwanin Amerikkalaisen instituutin mukaan Azar on korkea-arvoisin yhdysvaltalainen, joka on käynyt Taiwanissa sitten vuoden 1979.

Tsai otti vastaan Azarin johtaman delegaation, jonka vierailu Taiwanissa on suututtanut Kiinan. Kiina pitää Taiwania kapinallisena maakuntanaan, jonka se on valmis tarvittaessa liittämään takaisin emämaahan voimakeinoin.

Taiwanin ja Yhdysvaltain suhteet ovat lämmenneet huomattavasti presidentti Donald Trumpin aikana. Samaan aikaan Manner-Kiinan ja Yhdysvaltain suhteet ovat vajonneet aallonpohjaan.