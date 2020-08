Kreikassa raportoitiin sunnuntaina enemmän koronatartuntoja kuin kertaakaan aiemmin pandemian aikana

Tartuntoja todettiin muun muassa Thessalonikissa ja Attikassa.

Kreikassa raportoitiin sunnuntaina 203 uutta koronavirustartuntaa, mikä on enemmän kuin kertaakaan aiemmin pandemian aikana. AFP kertoo, että nyt maassa on todettu kaikkiaan 5623 tartuntaa. Ensimmäinen koronatartunta todettiin Kreikassa helmikuun lopulla.

Tähän saakka korkein päiväkohtainen tartuntaluku oli huhtikuulta. Huhtikuun 21. päivänä Kreikassa todettiin 156 uutta tartuntaa, joten uusi, synkkä ennätys on huomattava hyppy edellisestä.

Greek City Times raportoi, että 29 uusista tartunnoista todettiin rajanylityspaikoilla, 50 Halkidikissa, 35 Thessalonikissa ja 38 Attikassa, jonka pääkaupunki on Ateena. Loput tapaukset löytyivät muun muassa Korfulta, Larissasta ja Serresistä.

Kreikassa on kuollut koronaan 212 ihmistä, joista noin kolmasosa on naisia. Kaikkien koronaan kuolleiden keski-ikä on Kreikassa 76 vuotta.

Kreikan hallituksen tiedottaja totesi viime viikolla olevansa huolissaan kolmesta seikasta: kreikkalaisten sekä oleskeluluvan haltijoiden säännöllisistä rajanylityksistä Baltian maihin, sosiaalisista kokoontumisista sekä joukkoliikenteestä. Professori Nikos Sipsas totesi Skai TV:n haastattelussa, että Kreikka on ”askelen päässä” toisesta korona-aallosta.