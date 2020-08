Öljyntorjunta Mauritiuksella ei ota onnistuakseen – karille ajanut alus uhkaa haljeta

Mauritiuksella oppositio vaatii jo ministereiden eroa.

Mauritiuksella oppositio vaatii ympäristö- ja kalastusministereiden eroa öljykatastrofin vuoksi. Karille ajaneesta rahtialuksesta on valunut öljyä saarivaltion suojelluille vesille.

Maassa vaaditaan hallitukselta selitystä sille, miksei mahdollisiin vahinkoihin varauduttu aiemmin. Japanilaisomisteinen alus ajoi karille jo pari viikkoa sitten, ja sen kyydissä oli tonneittain polttoainetta. Alus osui riuttaan suojellulla alueella Pointe d'Esnyllä.

Valtavat vahingot näkyvät ilmakuvista, joissa suuria alueita merta on muuttunut mustaksi. Suojeltu alue on erittäin tärkeä harvinaisille kasveille ja eläimille. Mauritiukselle on julistettu ympäristöhätätila.

Mauritiuksen pääministeri varoitti myöhään sunnuntaina, että alus uhkaa haljeta. Jos sen kyydissä vielä olevat öljytonnit pääsevät vesistöihin, ympäristökatastrofi pahenee entisestään merkittävästi.

Aluksessa on ainakin 4000 tonnia polttoainetta ja sen rungossa on havaittu halkeamia.