Emily aavisti pahaa, kun havahtui hotellista vieras mies vierellään – vuosien oikeustaistelu päättyi koko lain uuteen tulkintaan

Emily Huntin ahkera kampanjointi ja Britannian valtion syyttäjänlaitoksen tammikuinen päätös johtivat voyerismia koskevan lainsäädännön uuteen tulkintaan.

Toukokuussa 2015 Emily Hunt heräsi lontoolaisen hotellin huoneesta alastomana ja itselleen täysin tuntemattoman miehen viereltä. Hän pelkäsi tulleensa huumatuksi ja raiskatuksi, mutta syyttäjät kertoivat naiselle, ettei todisteiden perusteella olisi realistista odottaa miehelle tuomiota minkäänlaisesta väkivallasta.

Vuotta myöhemmin Huntille selvisi, että mies oli kuvannut häntä hänen ollessaan alastomana ja tiedottomassa tilassa. Saadakseen oikeutta itselleen Hunt käynnisti julkisen kampanjan, joka johti lopulta miehen pidätykseen sekä oikeuden ennakkopäätökseen koskien voyerismia eli seksuaalista tirkistelyhäiriötä.

Reutersin mukaan Christopher Killick, 40, tuomittiin perjantaina lontoolaisessa oikeusistuimessa syylliseksi voyerismiin. Hän saa rangaistuksensa syyskuun alussa, ja enimmillään luvassa voi olla reilut puoli vuotta vankeutta.

– Viiden vuoden matka tähän pisteeseen on ollut uskomattoman pitkä ja vaikea, mutta en voisi olla onnellisempi siitä, että oikeus on viimein toteutunut, nykyään 41-vuotias yhden lapsen äiti Hunt kertoi Reutersin mukaan.

Viimeiset muistikuvat viisi tuntia aiemmin syödyltä lounaalta

Hunt on kertonut aiemmin julkisuudessa kärsineensä tapahtuneen jälkeen traumaperäisestä stressihäiriöstä, joka paheni entisestään salakuvaamisen käytyä ilmi. Hän on saanut kampanjalleen laajaa tukea poliittisen kentän kaikilta suunnilta.

Independentin tammikuisen artikkelin mukaan Hunt on kertonut, että hänen viimeinen muistikuvansa rikoksen tapahtumapäivänä on hetkestä, jona hän oli syömässä paikallisessa ravintolassa lounasta perheenjäsenensä kanssa. Lounaasta kului viisi tuntia siihen, kun hän heräsi hotellista.

Killick pidätettiin raiskauksesta epäiltynä jo 2015, mutta hän kiisti syytökset. Hunt on kritisoinut poliisia kehnosti hoidetusta tutkinnasta ja etenkin siitä, että salaa kuvatun videon olemassaolosta kerrottiin hänelle vasta vuosi tapahtuneen jälkeen.

Voyerismi on luettu Britannian laissa seksuaalirikokseksi vuodesta 2003 lähtien, mutta vielä tähän vuoteen saakka valtion syyttäjänlaitos linjasi, että alastoman henkilön vastentahtoinen kuvaaminen yksityistiloissa ei ole rikos, jos henkilö on antanut suostumuksen itsensä katselemiselle.

Hunt kampanjoi ankarasti saadakseen tapauksensa oikeuteen, mutta syyttäjänlaitos vastasi hänelle toistuvasti, ettei lakia voitaisi tulkita toisin.

Tammikuussa oikeudessa käsiteltiin kuitenkin toiseen tapaukseen liittyvä vetoomus, joka selkeytti vastentahtoisen kuvaamisen laittomuutta. Tämä johti Huntin tapauksen uudelleen tarkastelemiseen ja lopulta Killickin pidätykseen toukokuussa.

Lainsäädäntö laahaa teknisen kehityksen perässä

Valtion syyttäjänlaitos on saanut aiemminkin kritiikkiä osakseen syyttäjälle saakka päätyvien raiskaustapausten vähäisestä määrästä sekä seksuaalisen ahdistelun uhrien kohtelusta.

Älylaitteiden ja sosiaalisen median myötä voyerismista ja sen eri muodoista on tullut lisääntyvä seksuaalisen hyväksikäytön muoto. Valtioiden lainsäädäntö on asiantuntijoiden mukaan ollut kankea yrittäessään pysyä kehityksen perässä, ja tämä on johtanut uhrien haluttomuuteen hakea itselleen oikeutta.

Syyttäjänlaitos on myöntänyt, että Huntin tapauksen oikeuskäsittelyn viivästymisellä on ollut pysyviä vaikutuksia naisen elämään.