Valko-Venäjän äänestyspaikoilla pitkiä jonoja – oppositioehdokas Svetlana Tihanovskaja kehotti kannattajiaan äänestämään myöhään

Opposition ehdokas on herättänyt protestiliikkeen, joka toivoo maahan muutosta. Voitto näyttäisi kuitenkin menevän kuudennelle kaudelle pyrkivälle Aleksandr Lukashenkolle.

Valko-Venäjällä äänestyspaikoille on kertynyt pitkiä jonoja presidentinvaalien äänestysajan lähetessä loppuaan. Vaalivirkailijat ovat jo syyttäneet oppositiota "järjestäytyneestä provokaatiosta", sillä oppositioehdokas Svetlana Tihanovskaja kehotti kannattajiaan äänestämään myöhään vaalivilpin hankaloittamiseksi.

Vaalipaikoilla on myös näkynyt valkoisia rannenauhoja, joita Tihanovskaja pyysi tukijoitaan käyttämään. Aiemmin päivällä Tihanovskaja julisti kannattajiensa edessä Minskissä haluavansa rehelliset vaalit.

Tiukat turvajärjestelyt näkyvät kaduilla. Konepistoolein varustetut poliisit ovat tarkastaneet Minskiin saapuvia autoja, ja valkovenäläiset ovat sosiaalisessa mediassa kertoneet nähneensä armeijan ajoneuvoja pääkaupunkiin vievillä teillä.

Tihanovskaja haastaa maata itsevaltaisesti 26 vuotta hallinneen Aleksandr Lukashenkon, jonka valintaa kuudennelle kaudelle pidetään käytännössä varmana, osin vaalivilpin vuoksi. Vaalien alla Valko-Venäjällä on kuitenkin ollut poikkeuksellisen levotonta, ja maassa on nähty harvinaisia protesteja Lukashenkon hallintoa vastaan.

Tärkeimpiä opposition edustajia estettiin asettumasta ehdolle muun muassa vangitsemalla heitä rikoksesta epäiltynä. Tihanovskaja on ollut kyselyissä Lukashenkon vahvin vastustaja. Hän lähti ehdolle sen jälkeen, kun hänen puolisonsa ehdokkuus estettiin ja tämä passitettiin vankilaan.

Tihanovskaja on vedonnut kansaan sanomalla, ettei ole poliitikko ja että voittonsa jälkeen järjestettäisiin uudet vaalit, joissa ehdolla on koko oppositio.

Lukashenkon voitto näyttää kuitenkin erittäin todennäköiseltä. Maa ei ole kutsunut Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin tarkkailijoita seuraamaan äänestystä. Keskusvaalilautakunnan mukaan yli 40 prosenttia äänistä on annettu ennakkoääninä, mikä asiantuntijoiden mukaan mahdollistaa väärennökset.

"Kukaan tuntemani ihminen ei äänestä Lukashenkoa"

Vaikka Tihanovskaja nousi ehdokkaaksi yllättäen, hänen kampanjatilaisuutensa ovat houkutelleet paikalle kymmeniätuhansia tukijoita eri puolilla maata. Kampanjan myötä maassa on noussut epävirallinen protestiliike, kun monet haaveilevat muutoksesta ja uudistuksista.

Valko-Venäjällä ei ole ollut vapaiksi ja oikeudenmukaisiksi luokiteltavia vaaleja vuoden 1995 jälkeen. Aiemmin Lukashenko on hiljentänyt vastustajansa mellakkapoliisilla ja kovilla vankeustuomioilla, minkä vastineeksi länsimaat ovat asettaneet pakotteita.

Monet valkovenäläiset toivovatkin näiden vaalien viimein tuovan muutoksen tuulia. Nimettömänä uutistoimisto AFP:lle puhuneet äänestäjät sanoivat olevansa tympääntyneitä Lukashenkoon.

– Kukaan tuntemani ihminen ei äänestä Lukashenkoa, 30-vuotias nainen kertoi ja sanoi äänestävänsä yhtä vangituista ehdokkaista.

– Olen kyllästynyt kuulemaan samoja asioita jo 26 vuoden ajan, 60-vuotias mies huomautti viitaten istuvan presidentin valtakauden pituuteen.

Pitkään jatkuneiden talousvaikeuksien lisäksi Lukashenkon suosiota on nakertanut koronavirusepidemia, jonka vaarallisuutta presidentti on toistuvasti vähätellyt. Rannenauhojen lisäksi vaalipäivän asuna on näkynyt myös kasvomaskeja.

Lukashenko ei luovu rakkaasta maastaan

Tihanovskaja vetosi kannattajiinsa vielä vaalien aattona ja pyysi heitä tekemään kaikkensa, jotta valkovenäläiset voisivat "herätä uudessa maassa".

Tihanovskaja on sanonut, ettei pyydä tukijoitaan osoittamaan mieltään vaalien jälkeen. Hän on vedonnut maan turvallisuusviranomaisiin, jotta nämä eivät noudattaisi "rikollisia määräyksiä", ja vaalivirkailijoihin, jotta nämä laskisivat äänet rehellisesti.

Lukashenko on varoittanut, ettei vastustajia siedetä ja että hän ei luovu "rakkaasta" Valko-Venäjästään. Hän on myös varoitellut ulkopuolisista uhista.

Aiemmin vaalinalustunnelmia kiristi entisestään 33 venäläismiehen pidätys Valko-Venäjällä. Lukashenkon mukaan kyse on palkkasotilaista, jotka ovat maassa tehtävänään aiheuttaa levottomuuksia.

Venäjä on kiistänyt syytökset. Presidentti Vladimir Putin sanoi vaalien alla toivovansa vakauden jatkumista Valko-Venäjällä.

Entistä sekavammalta tilanne alkoi vaikuttaa aiemmin tällä viikolla, kun Lukashenko kertoi Valko-Venäjän viranomaisten pidättäneen myös maassa olevia Yhdysvaltain kansalaisia.

Saksan, Ranskan ja Puolan ulkoministerit ovat vedonneet Valko-Venäjään vapaiden ja rehellisten vaalien järjestämiseksi ja poliittisten vankien vapauttamiseksi.

Outoja pidätyksiä vaalien alla

Lauantaina Valko-Venäjällä pidätettiin Tihanovskajan vaalikampanjan tukijoita.

Tihanovskajan tiedottajan mukaan pidätetyksi joutui esimerkiksi kampanjapäällikkö Maria Moroz. Pidätyksen syystä ei ollut heti tietoa. Tiedottaja arvioi, että kampanjapäällikkö pysyy pidätettynä ainakin maanantaihin, yli sunnuntain vaalien.

Moroz pidätettiin lyhyeksi ajaksi myös torstaina.

Lauantai-iltana pidätettiin myös yksi Tihanovskajan keskeisistä tukijoista, mutta hänet vapautettiin myöhemmin. Kampanjan tiedottajan mukaan poliisi sanoi luulleensa pidätettyä Maria Kolesnikovaa toiseksi henkilöksi.

Kolesnikova toimi aiemmin vaaleissa ehdolle pyrkineen ex-pankkiiri Viktor Babarikon kampanjapäällikkönä.