Beirutin mielenosoitukset kiihtyvät: yksi poliisi kuollut, useiden ministeriöiden tiloihin tunkeuduttu, kymmeniä ihmisiä viety sairaalaan

Libanonin pääministeri aikoo ehdottaa parlamenttivaalien aikaistamista maan ahdingon selvittämiseksi.

Tuhansien ihmisten mielenosoitukset Libanonin poliittista johtoa vastaan kiihtyvät Beirutin keskustassa.

Yksi poliisi on kuollut mielenosoituksissa. Poliisivoimat kertoi Twitterissä yhden sisäisen turvallisuuden joukkojen jäsenen kuolleen, kun tämä oli auttamassa Le Gray -hotelliin loukkuun jääneitä ihmisiä.

Lausunnon mukaan poliisin kimppuun hyökkäsi joukko "murhanhimoisia mellakoitsijoita", minkä seurauksena hän kaatui ja kuoli.

Noin 200 mielenosoittajan joukko tunkeutui aiemmin eläköityneiden armeijan upseerien johdolla Libanonin ulkoministeriöön ja julisti sen "vallankumouksen päämajaksi".

Valtaus näytettiin suorana paikallisessa televisiossa. Turvallisuusviranomaisten huomio oli tapahtumahetkellä kiinnittynyt toisaalle.

– Me kutsumme kaikkia ahdistuneita libanonilaisia kaduille vaatimaan syytettä kaikille korruptoituneille, julisti entinen upseeri Sami Rammah kovaääniseen ministeriön portailla.

Myös valtiovarainministeriön, energiaministeriön sekä libanonilaisten pankkien yhdistyksen (ABL) keskustoimistoon on tunkeuduttu. Libanonin televisiossa nähtiin suorana, kuinka mielenosoittajat valtasivat energiaministeriön poliisien seuratessa voimattomina.

– He hallitsivat Libanonia 30 vuotta, nyt Libanon on meidän, sanoi yksi mielenosoittajista.

Osa mielenosoittajista on heittänyt poliisia kivillä, mihin poliisi on vastannut kyynelkaasulla. Osa mielenosoittajista yritti myös aiemmin pyrkiä kohti parlamenttitaloa.

Libanonin punainen risti kertoi vieneensä 55 ihmistä sairaalaan ja 117 saaneen hoitoa paikan päällä.

Libanonin pääministeri Hassan Diab sanoi lauantaina tv-haastattelussa aikovansa ehdottaa parlamenttivaalien aikaistamista maan ahdingon selvittämiseksi.

Diabin mukaan maan rakenteellisesta kriisistä ei päästä ilman aikaistettuja vaaleja. Pääministeri aikoo ehdottaa asiaa hallitukselle maanantaina.

"Hallitukseni murhasi kansani"

Tiistaina räjähtänyt ammoniumnitraattilasti makasi kaupungin satamassa vuosien ajan huolimatta useista viranomaisten pyynnöistä siirtää se. Räjähdyksen myötä libanonilaisten turhautuminen hallitukseensa on nyt kiehumassa yli. Mielenosoittajat syyttävät tiistain massiivisesta räjähdyksestä hallituksen laiminlyöntejä.

Mielenosoitukseen osallistunut 25-vuotias Jad valitti hallinnon puutteellisesta kriisinhoidosta.

– Kaikki on rikki, meidän on pitänyt kunnostaa katuja kolme päivää, eikä hallituksen läsnäoloa näy lainkaan, hän sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Mielenosoitukset alkoivat maassa jo viime lokakuussa, mutta koronaviruspandemia ja taloudellinen kriisi taltuttivat protestiliikehdinnän muutamaa kuukautta myöhemmin.

– Ihmiset haluavat kostoa, sanoi 35-vuotias mielenosoittaja Najib Farah AFP:lle.

– Nyt on olemassa mahdollisuus todelliselle muutokselle. Tämä ei ole niin kuin ne muut mielenosoitukset.

Myös 46-vuotias Medea Azoury purki turhautumistaan.

– Emme kestä enää: meitä pidetään panttivankeina, emme voi lähteä maasta, emme voi nostaa rahaa pankista, ja ihmiset kuolevat nälkään, Azoury sanoi AFP:lle.

– Tämä on vallankumouksen suuri paluu. Se on joko me tai he.

Mielenosoittajilla oli lauantaina mukanaan räjähdyksen uhrien kuvia ja banderolli, jossa luki kuolleiden nimet. Iskulauseissa huudettiin kostoa hallitukselle.

Osalla mielenosoittajista oli mukanaan hirttoköysiä.

"Hallitukseni murhasi kansani", luki eräässä kyltissä. "Olitte korruptoituneita, nyt olette rikollisia", luki toisessa.

Erään mielenosoittajan kyltissä oli kuva johtavista poliitikoista ja suora vaatimus: "Teloittakaa heidät".