”Kyynärpäillä tervehtiminen on ihmis­kunnan loppu” – tällaisia korona­rajoituksia vastustavia liikkeitä maailmalla on syntynyt

Koronatoimia on vastustettu ympäri maailmaa.

Hallitusten koronavirustoimia on protestoitu ympäri maailmaa.

Usein protestoijien taustalla on salaliittoteorioita ja rokotuskriittisyyttä, mutta koronatoimia ovat vastustaneet myös valtiopäämiehet, etunenässä Brasilian presidentti Jair Bolsonaro.

Maailmalla on nähty protesteja koronarajoituksia vastaan, mutta jotkut haluavat möys tiukempaa kuria.

Uutistoimisto AFP kokosi maailmalta ryhmiä, jotka ovat lähteneet kaduille koronarajoitusten vuoksi. Mukana on paitsi äärioikeistolaisia salaliittoteoreetikkoja, myös presidenttejä ja esimerkiksi jalkapallofaneja.

Liike, joka kutsuu itseään nimellä Querdenken-711 ponnahti esiin läntisessä Saksassa Stuttgartin kaupungissa. Ryhmä protestoi Saksan tiukkoja koronatoimia vastaan jo huhtikuun puolessa välissä juuri ennen kuin maassa aloitettiin rajoitusten asteittainen purkaminen.

Ryhmä taistelee itsensä mukaan koronarajoitusten ”diktatuuria vastaan” ja pitää itseään ”perustuslain vartijoina”.

Liikkeen aloitti IT-alan yrittäjä Michael Ballweg ja se on kerännyt taakseen porukkaa niin salaliittoteoreetikoista, rokotuskriittisistä, äärioikeistosta kuin äärivasemmistostakin.

Liikkeen toistaiseksi huippukohta nähtiin viime viikon viikonloppuna, kun noin 20 000 ihmistä lähti kaduille Berliinin keskustassa. Suurimalla osalla ei ollut päällään kasvomaskeja eikä turvaväleistä juuri piitattu. Liike tuomittiin laajalti.

Uusia mielenosoituksia on tulossa Stuttgartissa, Dortmundissa ja Berliinissä.

Berliinissä vastustettiin Saksan koronatoimia elokuun ensimmäisenä päivänä.

Samankaltaisia ryhmiä toimii myös Alankomaissa, joissa protestit ovat kuitenkin jääneet pieneksi. Alankomaissa liikkeissä on mukana jalkapallohuligaaneja, jotka ovat hakeneet avoimesti konfliktia poliisien kanssa.

”Virustotuudeksi” itseään kutsuvaa ryhmää johtaa entinen biokemisti, nykyinen tanssinopettaja Willem Engel. Hän on kertonut paikalliselle medialle saaneensa perinteisen hollantilaisen kasvatuksen, joka perustuu yksilönvapauteen ja oikeuteen kyseenalaistaa maan terveysviranomaisten päätöksiä.

Lontoossa kymmenet ihmiset lähtivät kaduille heinäkuussa, kun Englannissa määrättiin kasvomaskivaatimus kauppoihin ja supermarketteihin. AFP:n mukaan tuolloin monilla protestoijilla oli käsissään kylttejä, joissa oli laajalti vääräksi todistettujen salaliittoteorioiden iskulauseita.

Romaniassa on nähty muutaman sadan ”koronaskeptikon” protesteja maan pääkaupungissa Bukarestissa. Heillä mielenosoittamisessa on ollut uskonnollinen pohjavire – banderolleissa on nähty esimerkiksi tekstejä ”Uskon JUMALAAN, en COVIDIIN”.

Myös Espanjassa on nähty pienimuotoisia protesteja, joilla on uhmattu yksiä Euroopan tiukimpia koronatoimia. Heinäkuun alkupuolella poliisi hajotti muutaman kymmenen ihmisen mielenosoituksen. Mielenosoittajat huusivat ”eitä diktatuurille” ja pitivät kasvomaskeja ja 5g-yhteyksiä kritisoivia kylttejä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vältteli pitkään maskin käyttöä julkisuudesta. Nykyään hän kuitenkin esiintyy myös maski päällä.

Ruohonjuuritason lisäksi rajuja koronatoimia on arvosteltu maiden johdossa asti.

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on taistellut maan kotonapysymismääräyksiä vastaan, vaikka hän itse sairastui koronaan ja vietti kolme viikkoa eristyksissä.

Viime viikolla hän esiintyi ensimmäistä kertaa julkisesti sairastumisensa jälkeen tavatessaan kannattajiaan koillisessa sijaitsevassa Piauin osavaltiossa. Puheensa aikana hän otti kasvomaskinsa pois ja sai raikuvat suosionosoitukset.

Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vältteli pitkään maskin pitämistä julkisesti, kunnes teki sen heinäkuun puolivälissä.

Monet Yhdysvaltain sheriffit, jotka ovat Yhdysvalloissa vaaleilla valittuja, ovat kieltäytyneet valvomasta osavaltioiden määräämiä maskipakkoja.

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on suhtautunut koronarajoituksiin nuivasti.

Italiassa oikeistopopulisti Matteo Salvini sai lokaa niskaansa, kun hän puhui viime viikolla maan senaatissa ilman maskia. Hän myös sanoi, että ”kyynärpäillä tervehtiminen on ihmiskunnan loppu”.

Salvini perui sanojaan myöhemmin ja totesi, että maskia tulee käyttää aina tarvittaessa.

Joissain maissa protestit ovat olleet päinvastaisia ja ihmiset ovat vaatineet nimenomaan tiukempaa koronakuria.

Esimerkiksi Serbiassa alkoi mielenosoitukset heinäkuun alussa, kun hallintoonsa tyytymätön kansa lähti kaduille ja otti yhteen poliisin kanssa. Mielenosoittajat syyttivät presidentti Aleksandar Vucicia uudesta korona-aallosta, koska tämä poisti koronarajoituksia liian aikaisin vaalien vuoksi.

Myös Ruotsissa on nähty pienenpieniä mielenosoituksia tiukempien rajoitusten puolesta. Maan terveysviranomaisten viikoittaisten tiedotustilaisuuksien aikaan kourallinen ihmisiä on kokoontunut rakennuksen ulkopuolelle.