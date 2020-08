Nainen sai kaapatun poikansa takaisin 32 vuoden jälkeen – näin kaksikolle kävi, kun kamerat sammuivat

Vanhempien ja pojan jälleennäkeminen oli Kiinassa suuri mediatapahtuma. Sen jälkeen kaksikko on tutustunut toisiinsa uudelleen.

Kiinalainen Li Jingzhi etsi siepattua poikaansa 32 vuotta ennen kuin sai kuulla ilouutisen: 2-vuotiaana kadonnut Mao Yin oli vihdoin löytynyt.

Pojan ja tämän biologisten vanhempien jälleennäkeminen toukokuussa oli Kiinassa suuri mediatapahtuma. Uskomaton tarina nousi uutisotsikoihin myös ulkomailla.

Nyt Jingzhi on kertonut BBC:lle, mitä tapahtui, kun kamerat sammuivat.

Jinghzi kertoo kuulleensa, että hänen poikansa oli myyty vuosi sieppauksen jälkeen lapsettomalle pariskunnalle summalla, joka vastaa nykyrahassa noin 760 euroa. Pariskunta nimesi pojan Gu Ningningiksi ja kasvatti omanaan.

Yin oli nähnyt muutama vuosi sitten Jinghzin televisiossa ja ajatellut, että kadonnutta poikaansa etsivä nainen vaikutti sydämelliseltä. Hän oli myös huomannut, kuinka Jinghzin poika muistutti sitä, miltä hän oli lapsena näyttänyt.

Kuitenkin vasta tänä vuonna selvisi, että hän oli todella Jinghzin poika.

Mao Yin biologisten vanhempiensa kanssa toukokuussa.

Toukokuisen jälleennäkemisen jälkeen Yin vietti kuukauden entisessä kotikaupungissaan Xi’anissa. Hän yöpyi vuorotellen vuosia sitten eronneiden isänsä ja äitinsä luona.

Äiti kertoo katselleensa useita vanhoja valokuvia poikansa kanssa, mutta Yin ei muistanut mitään lapsuudestaan oikeiden vanhempiensa kanssa.

– Se saa joskus sydämeni kipeytymään, Jinghzi myöntää.

– Sen jälkeen, kun poikani tuli takaisin, myös hän halusi löytää jonkin kuvan tai muiston elämästään minun kanssani, mutta toistaiseksi hän ei ole sitä löytänyt.

Nykyisin 34-vuotias Mao Yin asuu oman perheensä kanssa Chengdussa. Jinghzi ei ole halunnut suostutella poikaa muuttamaan lähemmäs.

– Hän on nyt aikuinen. Hänellä on oma tapansa ajatella. Hänellä on oma elämänsä. Jia Jia (Mao Yinin lempinimi) on mennyt naimisiin ja hänellä on oma perheensä. Joten voin vain toivoa hänelle hyvää välimatkan päästä. Tiedän, missä poikani on. Tiedän, että hän on elossa. Se riittää.

Kaksikko on lähes päivittäin yhteydessä toisiinsa.

Jinghzi etsi poikaansa vuosien ajan aktiivisesti. Jo pian pojan katoamisen jälkeen vanhemmat jakoivat lehtisiä yli 10 provinssissa.

Jinghzi esiintyi myös useissa tv-ohjelmissa puhumassa poikansa tapauksesta.

Vaikka Jinghzi joutui odottamaan poikansa löytymistä yli 30 vuotta, ehti hän sinä aikana auttaa 29 perhettä löytämään omat kadonneet lapsensa.