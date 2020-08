Maskiton suomalaisrouva heitettiin ulos vaatekaupasta ja ruotsalaisia pelätään – tällaista lomailu Kreikassa on nyt

Kreikan lomakohteissa on noudatettu tiukkoja turvamääräyksiä eikä väenpaljouksia ole nähty, suomalaiset kertovat. Maan koronatartunnat ovat lähteneet nousuun, mutta Kreikassa vierailleet suomalaiset kertovat tunteneensa siellä olonsa jopa turvallisemmaksi kuin Suomessa.

Kreikka oli yksi ensimmäisistä kohteista, jonne Suomesta alettiin heinäkuussa järjestää lomalentoja. Ensimmäiset myyntiin tulleet Kreikan-lomat myytiin nopeasti loppuun. Kuluvalla viikolla maassa on todettu huolestuttava piikki koronatartunnoissa, vaikka Kreikan koronatilanne on ollut pitkään rauhallinen. Ilta-Sanomat kysyi suomalaisilta, millaista lomakohteissa nyt on.

Jyväskyläläinen Mervi, 56, lähti miehensä kanssa Kreetan Agia Marinaan ”heti, kun pääsi”. He lensivät saarelle heinäkuun puolenvälin jälkeen ja olivat reissussa viikon.

– Meidän piti alunperin mennä kesäkuussa. Vaikka se on turvallinen maa, niin reissun jälkeen olemme olleet etäällä muista, enkä ole nähnyt omia iäkkäitä vanhempianikaan.

Maskipakko oli voimassa kaupoissa. Ilman maskia saattoi saada 150 euron sakon.

Mervin mielestä Suomessakin voitaisiin harkita maskipakkoa isoihin marketteihin.

Helsinki-Vantaalla ja lentokoneessa pariskunta käytti kasvomaskeja koko ajan. Lentomatkan aikana he vaihtoivat maskit uusiin ja pitivät niitä niin pitkään, että pääsivät hotellille. Heiltä tarkistettiin sekä Suomessa että Kreikassa lentokentällä QR-koodi, jolla varmistetaan, että Kreikkaan matkustavat ovat täyttäneet verkossa tietonsa matkustajalomakkeeseen.

– Turvatoimet olivat hotellilla todella tarkat. Emme saaneet itse hakea ruokia, vaan ne annosteltiin meidän lautasille. Kaikilla työntekijöillä oli muovipleksit edessä tai maskit naamassa.

Rannoilla tuolit ja pedit oli aseteltu väljästi turvavälien päähän toisistaan. Mervin mielestä Kreikan koronaturvatoimet on vedetty paljon tiukemmalle kuin Suomessa.

– Mihinkään isompaan kauppaan ei päässyt ilman maskia. Nyt kun Suomessa vatkataan tätä asiaa, niin en kokenut sitä mitenkään huonona, että maskia piti käyttää. Määräys oli siellä tosi tiukka, jos tuli kauppaan ilman maskia, tarkastaja olisi voinut antaa 150 euron sakon.

Heinäkuussa rannat olivat Kreetan Agia Marinassa tyhjät ja isot rantahotellit olivat suljettuina. Myös monet ravintolat olivat kiinni. Mervi ja hänen miehensä käyvät tavallisesti joka kesäkuu Kreetalla, ja kontrasti entiseen oli valtava.

– En ole ikinä nähnyt Agia Marinan kylää noin hiljaisena. Kun lähdimme pois, sinne alkoi päästä ruotsalaisia ja brittejä. Kun keskustelimme paikallisten kanssa, he olivat vähän kauhuissaan ruotsalaisista.

63-vuotias nainen Espoosta on käynyt Rodoksella tiheään tahtiin vuodesta 1976. Tavallisesti matkaseurueeseen kuuluu kavereita, mutta viime viikolla hän matkusti saarelle yksin.

– Lähdin heti toisella lennolla, kun sinne pääsi. Olen ollut ihan kipeänä, kun en ole päässyt sinne, hän kuvailee.

Rodoksen kaupungissa oli viikon aikana hyvin tyhjää. Vain kolmasosa ruokaravintoloista oli auki. Elli-ranta on tavallisesti tähän aikaan vuodesta niin täyteen ammuttu, että sinne pitää varata paikka jo edellisenä päivänä. Tällä kertaa sama ranta oli lähes autio.

– Siellä pidettiin todella hyvin kiinni turvaväleistä. Lentokentällä oli vain joka kolmas tuoli käytössä. Minut heitettiin ulos Marks & Spenceriltä, koska olin unohtanut ottaa maskin mukaan.

Nainen ei nähnyt, että yksikään niin sanottu bilepaikka olisi ollut kaupungissa auki. Hän ei käynyt lomansa aikana saaren muissa lomakohteissa, eikä tiedä, onko niissä ollut aivan yhtä hiljaista kuin Rodoksen kaupungissa.

– En kuullut yhtä ainutta suomen sanaa koko loman aikana.

Hän aikoo matkustaa parin ystävänsä kanssa Rodokselle uudelleen syyskuussa, jos se vain on mahdollista. Hänellä on saarella paljon paikallisia ystäviä, jotka ovat tilanteesta hyvin huolissaan. Rodoksella viruksen torjunnassa on tehty kaikki voitava, nainen sanoo.

– Heille turismi on elanto. Ei heillä ole sellaista sosiaaliturvaa kuin täällä Suomessa. Tuttujeni paikoissa yritettiin työllistää mahdollisimman monta ihmistä, mutta työtä tehtiin useammassa vuorossa. Yksi hyvä ystäväni osti tammikuussa pienen hotellin, jonka ainoa asiakas nyt olin.

32-vuotias Anna lensi siskonsa kanssa viime viikon maanantaina Ateenaan. Siskokset kävivät viikon mittaisella omatoimimatkallaan Ateenan lisäksi läheisellä Aeginan saarella. Heillä oli matkalla turvallinen olo.

– Lentokoneessa ja julkisissa kulkuneuvoissa piti käyttää maskia. Vaateliikkeeseen päästettiin vain tietty määrä ihmisiä kerrallaan ja sinne oli ihan jonoa.

Anna vieraili viikon aikana Ateenassa ja läheisellä Aeginan saarella.

Matkan aikana maskimääräystä kiristettiin ja pienemmissä turistikojuissakin alettiin vaatia hengityssuojaimen käyttöä, Anna kertoo. Joka paikassa oli tarjolla käsidesiä.

– Hotellissa aamiainen tuotiin paperikassissa omaan huoneeseen.

Rannoilla ja hotelleissa oli varsin väljää.

Viikonloppuna Ateenan baarit olivat täynnä. Sen sijaan rannoilla ja hotelleissa oli normaalia lomakautta vähemmän ihmisiä. Kun siskokset saapuivat Ateenaan, heiltä mitattiin hotellissa kuume.

– Kreikka tuli valittua siksi, että sinne pääsi, ei vaadittu omaehtoista karanteenia ja korona näytti olevan hallussa. Tietysti tilanne huolettaa nyt, mutta yritimme suojautua käyttämällä maskia, käsidesiä, emmekä pyörineet koronapesäkkeissä.

Paikallisten suosimissa paikoissa, kuten Ateenan kattoterasseilla ja metrossa oli väentungosta.

Yleisesti ottaen Ateenassa terasseilla oli väljää. Yhdellä kattoterassilla oli kuitenkin niin täyttä, ettei sinne mahtunut edes istumaan.

– Luulen, että siellä missä paikalliset käy, on ollut enemmän ryysistä kuin niin sanotuissa turistiravintoloissa.

Perillä matkakohteessa Anna ei juurikaan törmännyt muihin suomalaisiin.

– Metrot olivat niin täynnä, ettei sinne mahtunut istumaan.