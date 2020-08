Amazonin alueella palot roihusivat aiempaa kiivaammin myös heinäkuussa – ”Olosuhteet ovat olemassa pelkäämällemme tragedialle”

Asiantuntijat pelkäävät, että tämä kesä on jopa viime vuotta pahempi, mitä tulee Amazonin alueen metsäkatoon ja metsäpaloihin.

Amazonin alueella laskettiin jälleen useampia paloja kuin viime vuonna, vaikka Brasilian hallitus kielsi palojen sytyttämisen alueella heinäkuun puolivälissä, CNN uutisoi.

Heinäkuussa palojen määrä kasvoi 28 prosenttia verrattuna viime vuoteen, Brasilian avaruustutkimusinstituutti INPE havainnoi. Tämän vuoden heinäkuussa laskettiin 6 803 paloa, kun viime vuonna vastaava määrä oli 5 318 paloa.

Hallitus kielsi palojen sytyttämisen sen jälkeen, kun 34 sijoittajaa oli uhannut vetää sijoituksensa pois brasilialaisista yrityksistä, ellei Brasilian hallitus puutu sademetsän tuhoamiseen. Aikaisemmin tänä vuonna hallitus käynnisti varapresidentti Hamilton Mourãon johtaman sotilasoperaation, jonka tarkoituksena on hillitä laittomia metsäpaloja.

INPEn mukaan tänä vuonna Amazonin alueen metsäkato on lisääntynyt 34 prosentilla viime vuoteen verrattuna.

Hallituksen uskottavuus ympäristönsuojelussa on kyseenalaistettu. Esimerkiksi toukokuussa julkisuuteen päätyi video, jossa ympäristöministeri totesi, että hallituksen tulisi hyödyntää koronapandemian saamaa mediahuomiota ja löyhentää ympäristörajoituksia.

– Hallitus on toistuvasti antanut ymmärtää, ettei se halua hillitä Amazonin sademetsien metsäkatoa, joten selvästi kukaan ei huomioi tänä vuonna annettua kieltoa, maankäytön muutosta tarkkailevan MapBiomas-järjestön koordinaattori Tasso Azevedo totesi.

Viime vuonna kansainvälinen paine sai Brasilian hallituksen kieltämään maanpolton väliaikaisesti. Kiellon päättymisen jälkeen maan presidentti Jair Bolsonaro on kuitenkin edelleen puolustanut laittomia mainareita ja karjatilojen omistajia.

Esimerkiksi marraskuussa 2019 Bolsonaro tapasi laitonta kaivostoimintaa tekevän ryhmän kanssa presidentin virka-asunnon edustalla. Bolsonaro lupasi tuolloin kieltävänsä vuonna 2008 voimaan astuneen lain mahdollistaman käytännön, jonka mukaan viranomaiset saivat polttaa kiellettyjä välineitä syrjäisillä alueilla, mistä välineiden ja kaluston kuljettaminen pois oli vaikeaa.

– Me korjaamme sen, presidentti lupasi.

– Jos se (kalusto) meni sinne, se saadaan myös ulos sieltä.

– Kuka se on Ibamasta (Brasilian ympäristöjärjestöstä) se tyyppi, joka tekee tällaista siinä osavaltiossa? Jos annat minulle sen tiedon, voin... Bolsonaro sanoi lopettamatta lausettaan.

Metsäpalot lisääntyivät Amazonin alueella myös kesäkuussa. Tuolloin kasvua oli 20 prosenttia vuoden takaisesta.

Asiantuntijat pelkäävät, että tilanne pahenee entisestään elokuussa. Amazoniaa tutkivan Institute of People and the Environment of the Amazonin tutkijan, Paulo Baretton, mukaan paloilla on tapana lisääntyä kun metsäkatokin on lisääntynyt.

– Voimme odottaa useita paloja tulevina viikkoina. Olosuhteet ovat olemassa pelkäämällemme tragedialle, jossa yhdistyvät palot, savu ja covid-19.