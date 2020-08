Ihminen kuoli paiseruttoon Kiinassa – yksi kylä eristetty ja lähialueelle asetettu hälytystila

Keneltäkään muulta kyläläiseltä ei ole ainakaan toistaiseksi löytynyt paiseruttotartuntaa.

Kiinassa viranomaiset ovat eristäneet kylän Sisä-Mongoliassa, kun yksi kylän asukkaista kuoli paiseruttoon. Kuolemasta kerrottiin Baotoun kaupungin terveysviranomaisille sunnuntaina ja torstaina vahvistui, että henkilö oli saanut paiseruttotartunnan, CNN uutisoi.

Viranomaiset eivät kertoneet tiedotteessa, miten potilas oli saanut paiseruton.

Estääkseen taudin leviämisen viranomaiset eristivät Suji Xincunin kylän, jossa tartunnan saanut eli. Lisäksi kodit määrättiin desinfioitavaksi. Kaikki kyläläiset on testattu paiseruton varalta ja testitulokset ovat olleet negatiivisia.

Silti yhdeksän uhrin lähikontaktia ja 26 toissijaista kontaktia on asetettu karanteeniin. Heillä ei kuitenkaan ole todettu tartuntaa.

Damao Bannerin alue on asetettu kolmannen tason hälytystilaan vuoden loppuun asti. Asteikko on neliportainen ja kolmas taso on kolmanneksi matalin.

Kyse on toisesta vahvistetusta ruttotapauksesta ja ensimmäisestä ruton aiheuttamasta kuolemasta Kiinassa tänä vuonna. Aiemmin ruttoa löytyi heinäkuussa Bayannurin kaupungista.

Heinäkuussa uutisoitiin myös Mongoliassa löydetystä ruttotartunnasta, jonka oli saanut 15-teinipoika. Poika asui Gobi-Altain provinssin alueella.

Terveysministeriön mukaan poika oli saanut taudin metsästettyään ja syötyään murmelin. Poika kuoli tautiin.

Rutto on Terveyskirjaston mukaan Yersinia pestis -bakteerin aiheuttama tauti. Sitä esiintyy pääsääntöisesti jyrsijöillä tietyillä alueilla Afrikassa, Aasiassa ja Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.

Ihminen saa tartunnan eläimestä tartunnan saaneen kirpunpureman kautta tai käsittelemättä tautia kantavaa eläintä.

Paiserutto johtaa kuolemaan 30–60 prosentissa tapauksista, jos hoitoa ei aloiteta. Ruttoa hoidetaan mikrobilääkkeillä.