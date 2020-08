Onko joku heistä Joe Bidenin varapresidenttiehdokas? Listalla pelkästään naisia

Joe Biden ja varapresidenttiehdokkaaksi povatut seitsemän naista. Yhteensä varapresidenttiehdokkaaksi on harkittu yli kymmentä naista.

Joe Biden on luvannut, että mikäli hän voittaa marraskuiset presidentinvaalit, hänen varapresidenttinään nähdään nainen.

Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivä Joe Biden ilmoittanee ensi viikolla, kenet haluaa varapresidenttiehdokkaakseen. Demokraatit ovat jo ilmoittaneet valitsevansa Bidenin ehdokkaakseen Wisconsinin Milwaukeessa pidettävässä puoluekokouksessa 17.–20. elokuuta.

Biden ilmoitti aiemmin valitsevansa varapresidenttiehdokkaansa elokuun ensimmäisellä viikolla. Useat amerikkalaislehdet kertovat kuitenkin, että valinta julkistetaan vasta ensi viikolla, lähempänä puoluekokousta.

Joe Biden ei ole vielä kertonut, kenet hän haluaisi varapresidentikseen, jos hänet valitaan marraskuussa presidentiksi.

Se on varmaa, että varapresidenttiehdokas on nainen, sillä Biden lupasi niin jo varhain kampanjassaan. Vahvoja ehdokkaita on kuitenkin useita.

Kamala Harris

Kaikissa listauksissa Kalifornian senaattorina vuodesta 2017 toiminutta Kamala Harrisia, 55, pidetään vahvimpana ehdokkaana Bidenin varapresidentiksi.

Ennen senaattorin pestiään hän toimi San Franciscon piirisyyttäjänä ja Kalifornian oikeusministerinä.

Kamala Harrisia on pidetty ennakkosuosikkina.

Harris on Yhdysvaltojen korkea-arvoisin musta nainen ja yksi tunnetuimpia naispoliitikkoja, joka vetoaa sekä maltillisiin että liberaaleihin.

Harris pyrki myös demokraattien presidenttiehdokkaaksi, mutta vetäytyi kisasta jo joulukuussa.

Harrisin heikkoutena pidetäänkin hänen heikkoa esitystään presidenttiehdokaskilvassa. Harris oli pyrkinyt luomaan itsestään kuvaa yhtenäisyyttä tuovana ehdokkaana, mutta ei lopulta onnistunut innostamaan äänestäjiä tai rahoittajia.

Elizabeth Warren

Massachusettsin senaattorina vuodesta 2013 toiminut Elizabeth Warren, 71, on myös yksi vahvimmista ehdokkaista. Warren on aiemmin toiminut Harvardin oikeustieteellisessä professorina ja konkurssiasiantuntijana.

Warrenilla ja Bidenillä on yhteiseen kunnioitukseen perustuva suhde. Vasemmalle kallistuvalla Warrenilla ja enemmän keskustalaisella Bidenillä on kuitenkin merkittäviä ideologisia eroja, jotka voisivat tuoda haasteita yhteistyöhön.

Elizabeth Warren pyrki myös itse presidenttiehdokkaaksi. Hän luopui kisasta maaliskuussa.

Warrenin talousosaamisesta voisi olla hyötyä koronapandemian aiheuttaman kriisin ratkaisemisessa ja hän auttaisi tavoittamaan demokraattien vasemman siiven. Hänen heikkoutenaan pidetään kuitenkin sitä, ettei hän toisi tiketille monipuolisuutta.

Karen Bass

CNN:n mukaan Karen Bassin, 66, tähti on ollut nousussa, kun varapresidenttiehdokkaiden listaa on alettu karsia.

Bassilla on vahvoja tukijoita demokraattien keskuudessa. Esimerkiksi edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi suositteli jo viikkoja sitten, ettei Bassia ohitettaisi.

Kalifornialainen Bass on toiminut edustajainhuoneen jäsenenä vuodesta 2011. Hän on puheenjohtajana erityisesti afroamerikkalaisten etuja ajavassa ryhmässä kongressissa.

Karen Bassia kuvaillaan pidetyksi hahmoksi kongressissa.

Bass on pidetty hahmo kongressissa ja hänellä mittava poliittinen ura jo takanaan. Hän on kuitenkin kansallisesti vähän tunnettu hahmo ja esimerkiksi hänen useat matkansa Kuubaan Fidel Castron aikana ovat herättäneet ihmetystä.

Susan Rice

Yhdysvaltain entinen YK-suurlähettiläs ja turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Susan Rice, 55, on myös monessa listauksessa vahvana ehdokkaana Bidenin mahdolliseksi varapresidentiksi.

Rice on ehkä hieman yllätysnimi listalla, sillä hän ei ole toiminut vaaleilla valitussa virassa tai ylipäätään kampanjoinut viran puolesta aiemmin. Rice on myös tuntematon monille amerikkalaisille.

Susan Rice on CNN:n mukaan etenkin viime viikkojen aikana noussut vahvaksi ehdokkaaksi.

Rice toisi kuitenkin mukanaan vahvaa ulkopoliittista osaamista. Lisäksi hän on Bidenille entuudestaan tuttu, toimihan Biden presidentti Barack Obaman varapresidenttinä samaan aikaan kuin Rice presidentin neuvonantajana. Rice on yhdistetty Obaman hallinnon ulkopoliittisiin onnistumisiin kuten Iranin ydinsopimukseen ja siihen, että Yhdysvallat liittyi Pariisin ilmastosopimukseen.

Tammy Duckworth

Irakin sodan veteraani Tammy Duckworth, 52, on toiminut Illinois’n senaattorina vuodesta 2017.

Duckworth on aiemmin palvellut sotaveteraanien asioita hoitaneessa virastossa ja toiminut edustajainhuoneen jäsenenä kaksi kautta.

Duckworth palveli armeijassa helikopteripilottina. Hän menetti molemmat jalkansa, kun hänen helikopterinsa ammuttiin alas Irakissa.

Tammy Duckworthin tarinaa ja elämänkokemusta pidetään naisen vahvuutena.

Vuonna 2018 hänestä tuli ensimmäinen virassa oleva lapsen synnyttänyt veteraani.

Duckworthin tarinaa pidetään etuna vaalikampanjassa: hän olisi ensimmäinen naisveteraani tiketillä. Toisaalta hän ei ole juurikaan ollut esillä isoissa kysymyksissä kuten talousasioissa ja poliisiuudistuksessa.

Val Demings

Floridalainen Val Demings, 63, valittiin edustajainhuoneen jäseneksi vuonna 2017. Hän oli aiemmin toiminut poliisina ja edennyt aina Orlandon poliisijohtajaksi asti.

Val Demingsi sai kansallista näkyvyyttä Trumpin valtakunnanoikeuden aikaan.

Demings on ottanut kantaa erityisesti aseiden valvontaan ja lainsäädäntökysymyksiin, jotka tällä hetkellä ovat kuuma peruna Yhdysvalloissa. Demings sai myös nostetta uralleen, kun hänet valittiin yhdeksi demokraattien syyttäjäksi valtakunnanoikeudessa, jossa käsiteltiin presidentti Donald Trumpin virkasyytettä.

Demingsin heikkoutena on kuitenkin pidetty hänen suhteellisen lyhyttä poliittista uraansa. Lisäksi kriitikoiden mukaan Orlandon poliisi syyllistyi liialliseen voimankäyttöön Demingsin aikana.

Keisha Lance Bottoms

Atlantan pormestarina vuodesta 2018 toiminut Keisha Lance Bottoms, 50 on herättänyt kiinnostusta etenkin sen jälkeen, kun hän on ottanut kantaa poliisiväkivaltaan ja rasismiin.

Bottoms sai erityisen paljon kehuja Vicelle antamastaan haastattelusta, jossa kertoi opastaneensa 12-vuotiasta poikaansa olemaan leikkimättä leluaseilla, jotta tämä ei joutuisi tekemisiin virkavallan kanssa.

Keisha Lance Bottoms on tuonut esille henkilökohtaisia kokemuksiaan, mikä on poikinut kehuja.

Bottoms on tukenut Bideniä presidenttiehdokaskilvassa ja hän on kampanjoinut miehen puolesta lojaalisti. Naisen lyhyt poliittinen ura voi osoittautua kuitenkin kompastuskiveksi.

Lähteet: New York Times, BBC